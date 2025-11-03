Τάνια Τρύπη για Κωνσταντίνο Καζάκο: «Στην αρχή του χωρισμού υπάρχει μια στεναχώρια – Πάντα θα είμαστε οικογένεια γιατί έχουμε το παιδί μας»

Η Τάνια Τρύπη το πρωί της Δευτέρας (3/11) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η καταξιωμένη ηθοποιός μίλησε και για τις δύο κόρες που έχει αποκτήσει, τη Μαρίνα και την Τζένη. Ακόμα, η αγαπημένη καλλιτέχνις αναφέρθηκε στον πρώην σύζυγό της και συνάδελφό της, Κωνσταντίνο Καζάκο, και στο γεγονός πως συνεργάζονται επαγγελματικά και μετά τον χωρισμό τους.

Μιλώντας για τις κόρες της, η Τάνια Τρύπη είπε: «Είμαι 56 ετών, η μεγάλη μου κόρη είναι 31 ετών και η μικρή είναι 25 ετών. Την πρώτη μου κόρη την έκανα 25 ετών, δεν μετάνιωσα ποτέ την απόφασή μου, δεν μετανιώνεις γι’ αυτό. Έχω κάνει δύο πάρα πολύ καλά παιδιά. Εγώ δεν δίνω συμβουλές παρά μόνο όταν μου ζητηθούν. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Το μόνο που τους λέω είναι να ακούν το ένστικτό τους, το οποίο είναι πολύ ισχυρό και στις δύο, όπως είναι και το δικό μου, και να τα πάνε καλά με τον εαυτό τους και να είναι ευτυχισμένες!».

Όταν η Κατερίνα Καινούργιου την ρώτησε για το αν είχε καταλάβει ότι έχουν ταλέντο από μικρές οι κόρες της και της ανέφερε ότι συνήθως οι γονείς που είναι και οι δύο θεατράνθρωποι αποτρέπουν τα παιδιά τους από το θέατρο, η καλλιτέχνις εξήγησε πως: «Εγώ το θεωρώ φυσικό επακόλουθο. Θυμάμαι όλα μου τα Σαββατοκύριακα, να κουβαλάω τα παιδιά στο θέατρο με τα μαθήματά τους.

Είχα δύο τσάντες, η μία είχε παιχνίδια, η άλλη τα μαθήματα και μία πιο μικρή που είχε ταπεράκια για να φάνε. Μεγαλώνοντας λοιπόν μέσα στο θέατρο, δεν μπορείς να ξεφύγεις, είναι πολύ οικείο το περιβάλλον. Το βλέπουν σαν δουλειά, δεν το βλέπουν σαν κάτι διαφορετικό».

Σχετικά με τον Κωνσταντίνο Καζάκο, η Τάνια Τρύπη εξομολογήθηκε ότι: «Με τον Κωνσταντίνο πρέπει να χωρίσαμε το 2007. Στην αρχή του χωρισμού υπάρχει μια στεναχώρια, μια πίκρα αλλά όταν οι  άνθρωποι αγαπιούνται, αγαπιούνται για πάντα.

Πάντα θα είμαστε οικογένεια γιατί έχουμε το παιδί μας. Είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι, αυτό είναι βασικό. Είμαστε καλοί φίλοι και έχουμε εξαιρετική χημεία πάνω στη σκηνή. Πάμε πάρα πολύ καλά στη σκηνή μαζί, οπότε συνεχίστηκε η συνεργασία!».

