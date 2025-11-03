Κατερίνα Καινούργιου: «Πήγα να προσευχηθώ ζητώντας του κάτι…» – Η συγκινητική εξομολόγηση της παρουσιάστριας

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85

Τον Ιούλιο, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε μέσα από δύο Instagram stories της, πως συνάντησε στα Χανιά τον πατέρα Δημήτριο Λουπασάκη. Το πρωί της Δευτέρας (3/11), η αγαπημένη παρουσιάστρια, στη διάρκεια της εκπομπής της, προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση, με αφορμή την συζήτηση που είχε με την καλεσμένη της, Βαρβάρα Πραντάλου.

Η Κατερίνα Καινούργιου μιλώντας με την Βαρβάρα Πραντάλου, αναφέρθηκε στον πατέρα Δημήτριο Λουπασάκη και στα όσα ένιωσε στη συνάντησή τους.

«Θυμόμαστε όλοι τον πατέρα Δημήτριο από τους Αγίους Ισιδώρους. Εγώ πήγα για να προσευχηθώ λοιπόν το καλοκαίρι, ζητώντας του κάτι για το οποίο θα μιλήσω σε πολύ λίγο καιρό», εξομολογήθηκε αρχικά η παρουσιάστρια.

Συνεχίζοντας, αποκάλυψε ότι: «Θυμάμαι χαρακτηριστικά και το λέω και ανατριχιάζω, γιατί και εμένα η πίστη μου είναι τεράστια, να μου λέει ότι “προσευχήσου και αυτό που θέλεις σε πολύ λίγες ημέρες θα με πάρεις τηλέφωνο και θα μου πεις ότι θα έχει γίνει”».

«Εκείνη τη στιγμή, η αγαλλίαση που ένιωσα, η ηρεμία η ψυχική και τα συναισθήματα, ήταν απίστευτα. Άρχισα να βλέπω τη ζωή λίγο διαφορετικά», σημείωσε.

