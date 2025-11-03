Τζένιφερ Άνιστον: Η πολυαναμενόμενη φωτογραφία με τον σύντροφό της, Τζιμ Κέρτις – «Αγάπη μου»

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις επισημοποίησαν τη σχέση τους στο Instagram την Κυριακή.

Η σταρ από τη σειρά «Friends» διατυμπάνισε τον έρωτά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχόμενη στον σύντροφό της χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του.

Δίπλα σε μια γλυκιά ασπρόμαυρη φωτογραφία της στην αγκαλιά του Curtis, η 56χρονη ηθοποιός έγραψε : «Χρόνια πολλά αγάπη μου. Σε εκτιμώ». Πρόσθεσε επίσης ένα emoji με κόκκινη καρδιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Η συγκινητική ανάρτηση της σταρ του “Morning Show” έρχεται σχεδόν δύο μήνες αφότου η ίδια ανακοίνωσε τη σχέση του , κοινοποιώντας μια σειρά από καλοκαιρινές φωτογραφίες. Σε ένα καρουζέλ φωτογραφιών που περιελάμβανε selfies με την επίσης πρώην συμπρωταγωνίστρια της στα «Φιλαράκια», Κόρτνεϊ Κοξ, καθώς και με τη Σάντρα Μπούλοκ, τον Άνταμ Σάντλερ και άλλους διάσημους, οι θαυμαστές έμειναν έκπληκτοι κοιτάζοντας τη φωτογραφία του Κέρτις προς το τέλος.

Στην εν λόγω φωτογραφία, ο γκουρού κοίταζε το ηλιοβασίλεμα στην παραλία με την πλάτη γυρισμένη στην κάμερα. Η σχέση της Άνιστον και του Κέρτις έγινε πρωτοσέλιδο τον Ιούλιο, όταν φωτογραφήθηκαν στο νησί της Μαγιόρκα στην Ισπανία με τον Τζέισον Μπέιτμαν.

Το ζευγάρι απόλαυσε ένα διπλό ραντεβού με την 61χρονη Κοξ και τον φίλο της, Τζόνι ΜακΝτέιντ, τον Αύγουστο.

Πριν από τη σχέση της με τον Κέρτις, η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός ήταν παντρεμένη με τον Μπραντ Πιτ και τον Τζάστιν Θερού. Ο Κέρτις ήταν παντρεμένος μία φορά στο παρελθόν.