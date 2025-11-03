Δημήτρης Μακαλιάς: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση – Πολύς χρόνος, σάλιο και μελάνι χαμένο, δεν ήμουν εγώ»

Ο Δημήτρης Μακαλιάς βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής, «Buongiorno». «Με είχα σκεφτεί να έχω οικογένεια και παιδιά, νομίζω ότι τα έχω όλα. Αν πεθάνω αύριο θα είμαι ευτυχισμένος. Δεν μου λείπει η τηλεόραση. Ασχολήθηκα με πράγματα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχα ασχοληθεί. Πολύς χρόνος, σάλιο και μελάνι χαμένο» δήλωσε.

Ο Δημήτρης Μακαλιάς μίλησε για τις τηλεοπτικές «κόντρες» του, επισημαίνοντας ότι οι όποιες διαμάχες ήταν μικρές και δεν άξιζε να τους αφιερώσει χρόνο: «Δεν μετανιώνω, έζησα και αυτή την πλευρά, αλλά αν μπορούσα δεν θα ήθελα να χαλάσω τόσο χρόνο με διαμάχες. Αυτός δεν ήμουν εγώ».

Για την οικογένειά του και τη σχέση του με την Αντιγόνη Ψυχράμη, ανέφερε: «Τα παιδιά είναι 8 και 3. Μας αρέσει πολύ. Είναι δύσκολο, αλλά θέλουμε να παλέψουμε και να γεμίσουμε εμπειρίες. Η Αντιγόνη είναι ο άνθρωπος που θα βάλει γερές πλάτες».

«Είμαστε ζευγάρι του καβγά, παλιότερα ακόμα περισσότερο, τσακωνόμασταν 10 φορές την ημέρα. Αλλά αυτό μας φέρνει πιο κοντά, ο καβγάς βγάζει κάτι στην επιφάνεια που θες να καλύψεις κάτω από το χαλί. Μετά από έναν καβγά είμαστε πιο αγαπημένοι» πρόσθεσε.

Σχετικά με την παράσταση «Πες το Ψέματα», ο ηθοποιός σχολίασε: «Είναι μια μαύρη σελίδα για το ελληνικό θέατρο, θέλω να την αφήσω πίσω. Μου έδωσε ένα σπουδαίο μάθημα και έκανε κακό στην Τέχνη και τον πολιτισμό. Άκουσα και τον Πέτρο Κωστόπουλο, που είπε ότι υπάρχει εκπομπή στο Open με τέσσερις γυναίκες και δεν άνοιξε ρουθούνι. Μου άφησε μια στενοχώρια, μια λύπη, να προσέχω, να μην εμπιστεύομαι εύκολα».

Αναφέρθηκε μάλιστα με πίκρα στις αντιδράσεις και τις δημόσιες κριτικές που του άσκησαν γυναίκες συνάδελφοι, στις οποίες μάλιστα είχε γίνει πρόταση να συμμετέχουν στην επίμαχη παράσταση: «Θα σε κατηγορήσουν για πράγματα που δεν είσαι, πρέπει να έχεις το κουράγιο να ξέρεις ποιος είσαι. Δεν χρειάζεται να το ξέρουν δέκα γυναίκες με τις οποίες δεν έχεις καμία σχέση πια. Δεν μιλάμε, δεν υπάρχει λόγος κανένας. Με εξέθεσαν και με προσέβαλαν στα ΜΜΕ επειδή ήταν σαν να είπα κάτι και αυτό με πόνεσε πολύ».

Ο ίδιος μίλησε επίσης με συγκίνηση για τον θάνατο του αδερφού του: «Ένα πράγμα που αναρωτιέσαι όταν χάνεις έναν δικό σου άνθρωπο είναι “τα είπα όλα”; Έγινε πολύ ξαφνικά, απότομα. Σε κλονίζει. Μετά μπαίνει σε μια ροή η ζωή σου και τα ξεχνάς. Τα στοιχεία που έπαιρνες από αυτή τη σχέση τα εναποθέτεις αλλού. Μπορείς να ζεις και με τις απώλειες, μας ακολουθούν παντού».