Δημήτρης Μακαλιάς: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση – Πολύς χρόνος, σάλιο και μελάνι χαμένο, δεν ήμουν εγώ»

Enikos Newsroom

lifestyle

Δημήτρης Μακαλιάς
Φωτογραφία: Instagram/dimitrismakalias

Ο Δημήτρης Μακαλιάς βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής, «Buongiorno». «Με είχα σκεφτεί να έχω οικογένεια και παιδιά, νομίζω ότι τα έχω όλα. Αν πεθάνω αύριο θα είμαι ευτυχισμένος. Δεν μου λείπει η τηλεόραση. Ασχολήθηκα με πράγματα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχα ασχοληθεί. Πολύς χρόνος, σάλιο και μελάνι χαμένο» δήλωσε.

Ο Δημήτρης Μακαλιάς μίλησε για τις τηλεοπτικές «κόντρες» του, επισημαίνοντας ότι οι όποιες διαμάχες ήταν μικρές και δεν άξιζε να τους αφιερώσει χρόνο: «Δεν μετανιώνω, έζησα και αυτή την πλευρά, αλλά αν μπορούσα δεν θα ήθελα να χαλάσω τόσο χρόνο με διαμάχες. Αυτός δεν ήμουν εγώ».

Για την οικογένειά του και τη σχέση του με την Αντιγόνη Ψυχράμη, ανέφερε: «Τα παιδιά είναι 8 και 3. Μας αρέσει πολύ. Είναι δύσκολο, αλλά θέλουμε να παλέψουμε και να γεμίσουμε εμπειρίες. Η Αντιγόνη είναι ο άνθρωπος που θα βάλει γερές πλάτες».

«Είμαστε ζευγάρι του καβγά, παλιότερα ακόμα περισσότερο, τσακωνόμασταν 10 φορές την ημέρα. Αλλά αυτό μας φέρνει πιο κοντά, ο καβγάς βγάζει κάτι στην επιφάνεια που θες να καλύψεις κάτω από το χαλί. Μετά από έναν καβγά είμαστε πιο αγαπημένοι» πρόσθεσε.

Σχετικά με την παράσταση «Πες το Ψέματα», ο ηθοποιός σχολίασε: «Είναι μια μαύρη σελίδα για το ελληνικό θέατρο, θέλω να την αφήσω πίσω. Μου έδωσε ένα σπουδαίο μάθημα και έκανε κακό στην Τέχνη και τον πολιτισμό. Άκουσα και τον Πέτρο Κωστόπουλο, που είπε ότι υπάρχει εκπομπή στο Open με τέσσερις γυναίκες και δεν άνοιξε ρουθούνι. Μου άφησε μια στενοχώρια, μια λύπη, να προσέχω, να μην εμπιστεύομαι εύκολα».

Αναφέρθηκε μάλιστα με πίκρα στις αντιδράσεις και τις δημόσιες κριτικές που του άσκησαν γυναίκες συνάδελφοι, στις οποίες μάλιστα είχε γίνει πρόταση να συμμετέχουν στην επίμαχη παράσταση: «Θα σε κατηγορήσουν για πράγματα που δεν είσαι, πρέπει να έχεις το κουράγιο να ξέρεις ποιος είσαι. Δεν χρειάζεται να το ξέρουν δέκα γυναίκες με τις οποίες δεν έχεις καμία σχέση πια. Δεν μιλάμε, δεν υπάρχει λόγος κανένας. Με εξέθεσαν και με προσέβαλαν στα ΜΜΕ επειδή ήταν σαν να είπα κάτι και αυτό με πόνεσε πολύ».

Ο ίδιος μίλησε επίσης με συγκίνηση για τον θάνατο του αδερφού του: «Ένα πράγμα που αναρωτιέσαι όταν χάνεις έναν δικό σου άνθρωπο είναι “τα είπα όλα”; Έγινε πολύ ξαφνικά, απότομα. Σε κλονίζει. Μετά μπαίνει σε μια ροή η ζωή σου και τα ξεχνάς. Τα στοιχεία που έπαιρνες από αυτή τη σχέση τα εναποθέτεις αλλού. Μπορείς να ζεις και με τις απώλειες, μας ακολουθούν παντού».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΛΣΤΑΤ: Εντυπωσιακή αύξηση 121,4% στις υιοθεσίες από μονογονεϊκές οικογένειες

Η κατανάλωση τυριού μία φορά την εβδομάδα μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της άνοιας – Ποια είναι τα καλύτερα;

Φορολογικό νομοσχέδιο: Αυτό είναι το υπόμνημα της ΠΟΜΙΔΑ προς τη Βουλή για τις διατάξεις περί φορολογίας ακινήτων

Προσβασιμότητα κατ’ οίκον: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ερευνητές «ενσάρκωσαν» γενετική AI σε ρομποτική σκούπα – Άρχισε να μιμείται τον Robin Williams

Τεστ προσωπικότητας: Το παγούρι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τον τυπο του χαρακτήρα σας
περισσότερα
14:46 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Νίκος Ψαρράς: Η έντονη αντίδραση του γιου του και οι στιγμές απουσίας του – «Δεν την αγαπάει αυτή τη δουλειά»

Ο Νίκος Ψαρράς με αφορμή τον ρόλο του στη σειρά «Ο Δικαστής» μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα. «Ο γιο...
11:06 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Κίλι Σφακιανάκη – Γιώργος Λιάγκας: «Πέθανε στο σπίτι, την πήγαν στο νοσοκομείο άπνοη και άσφυγμη»

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 62 ετών άφησε το απόγευμα της Κυριακής (2/11) η Κίλι Σφακιανά...
09:19 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Βαρύ πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη: Πέθανε η σύζυγός του, Κίλι

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο Νότης Σφακιανάκης, ο οποίος ανήμερα των γενεθλίων του, 2 Νοεμβρίου,...
06:08 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Κατερίνα Λάσπα: «Δεν βρίσκω το λόγο ύπαρξης των πρωινών εκπομπών»

Η Κατερίνα Λάσπα παραδέχτηκε ότι της λείπει η τηλεόραση, ξεκαθάρισε όμως πως δεν την ενδιαφέρε...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς