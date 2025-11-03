Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Άστοχος ο επικοινωνιακός χειρισμός από τη διοίκηση – Έπρεπε πρώτα να ενημερωθεί η κοινωνία

Ερωτηθείς για το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε: «Άστοχος ο επικοινωνιακός χειρισμός από τα ΕΛΤΑ. Έπρεπε πρώτα να προβούν σε ενημέρωση της κοινωνίας, των κοινοβουλευτικών ομάδων και των κομμάτων και στη συνέχεια να ανακοινώσουν τα καταστήματα τα οποία κλείνουν. Αυτός ήταν και ο λόγος που άλλαξε το χρονοδιάγραμμα χωρίς να αλλάζει η ουσία της απόφασης».

«Η ανάγκη να κλείσουν καταστήματα ήταν ανάγκη Ευρωπαϊκή. Όταν κάτι συμβαίνει μέσα σε 10 χρόνια στην Ευρώπη δεν θα μπορούσε να μην συμβεί στην Ελλάδα», τόνισε σε άλλο σημείο ο κ. Μαρινάκης.

«Η κυβέρνηση επί της ουσίας της απόφασης δεν είναι αντίθετη, αλλά θεωρούμε άστοχο τον επικοινωνιακό χειρισμό» σχολίασε.

Για την επικοινωνία του Χάφταρ – Δένδια

Σε ερώτηση αναφορικά με τη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Χάφταρ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε «Επιβεβαιώνεται η συνάντηση του κ. Δένδια με τον κ. Χάφταρ, δεν υπάρχει μυστική διπλωματία». Δεν έδωσε όμως περαιτέρω πληροφορίες σχετικά ενώ σημείωσε πως για τη συνάντηση ήταν ενήμερος και ο υπουργός Εξωτερικών.

Αναφορικά με τις αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια

«Οι τιμές χονδρικής πράγματι αυξήθηκαν τον Οκτώβριο, αλλά απορρίφθηκαν σε μεγάλο βαθμό και δεν έφτασαν στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, άρα δεν υπάρχει θέμα επιδότησης. Η χώρα μας έχει το 10ο φθηνότερο ρεύμα σε τιμές λιανικής, και φθηνότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.