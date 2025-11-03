Μαρινάκης: Οι επενδύσεις που σχεδιάζουμε θα εξασφαλίσουν ότι πάντα η Ελλάδα θα έχει το καλύτερο και φθηνότερο νερό

Για ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να δώσει απάντηση στο μεγάλο ζήτημα της λειψυδρίας έκανε λόγο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφερόμενος στις κυβερνητικές ανακοινώσεις της προηγούμενης εβδομάδος.

Ακολουθεί ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη:

Ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, θα δώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο απάντηση στο μεγάλο ζήτημα της λειψυδρίας.

Η δέσμευση της Κυβέρνησης αφορά την προστασία του νερού ως του υπέρτατου δημοσίου αγαθού, όπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση εορτασμού των 100 χρόνων της ΕΥΔΑΠ.

Αφορά την απόλυτη και κατηγορική δέσμευσή μας ότι η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει εταιρεία δημόσιου χαρακτήρα.

Αφορά, ακόμη, τη δέσμευσή μας ότι οι επενδύσεις που σχεδιάζουμε θα προχωρήσουν, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι πάντα στη χώρα μας θα έχουμε το καλύτερο και φθηνότερο δυνατό νερό.

Σε αυτή την κατεύθυνση υλοποιούμε, άμεσα, επτά άξονες στρατηγικής δράσης, που εναρμονίζονται με τις ευρωπαϊκές μας δεσμεύσεις. Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε τις υδροδοτικές υποδομές σε όλη τη χώρα, να αναβαθμίσουμε τα δίκτυα, να περιορίσουμε τη σπατάλη και να αξιοποιήσουμε, ξανά, το νερό που σήμερα χάνεται.

Στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας είναι το σχέδιο «Εύρυτος», το οποίο αφορά στη μερική Εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο. Το έργο συμβολίζει την καλή, ανεμπόδιστη ροή και θα θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια.

Παρεμβάσεις, ανάλογες με αυτή, θα γίνουν και σε άλλες περιοχές της χώρας με μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού, όπως η Θεσσαλονίκη, και βέβαια στα νησιά μας. Ήδη, συνολικά 151 έργα, με προϋπολογισμό άνω των 320 εκατ. ευρώ, υλοποιούνται σε περισσότερα από 40 νησιά για βελτίωση ύδρευσης και αποχέτευσης.

Μια σειρά από θετικές ειδήσεις έχουμε στο μέτωπο της υγείας.

Καταρχάς, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών μειώθηκε κατά 65% την περίοδο Φεβρουάριος – Οκτώβριος 2025.

Ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης έχει πλέον διαμορφωθεί στις 3 ώρες και 30 λεπτά, βελτιώνοντας ουσιαστικά την εμπειρία των ασθενών στα επείγοντα.

Σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε. Η προσπάθεια συνεχίζεται, για να βελτιώσουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις μεγάλων καθυστερήσεων.

Επιπρόσθετα, τέθηκε σε λειτουργία ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

Στόχος είναι να προσφέρει στους επαγγελματίες υγείας άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα στοιχεία του ασθενή, εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση χρόνου, μείωση της γραφειοκρατίας, καλύτερο συντονισμό της παρεχόμενης φροντίδας και διευκόλυνση στη λήψη ιατρικών αποφάσεων.

Σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία και ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη για την Υγεία, που θα επιτρέπει στους πολίτες να έχουν εύκολη, προσωποποιημένη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και στα δεδομένα τους.

Παράλληλα, ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο, όχι απλώς ανακαινισμένο, αλλά καινοτόμο Τμήμα Επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου «Αττικόν». Το ΤΕΠ επεκτάθηκε κατά 800 τετραγωνικά μέτρα σε σχέση με τον αρχικό χώρο και πλέον καλύπτει 2.500 τ.μ., πληρώντας τα νέα διεθνή πρότυπα λειτουργίας. Τα εξεταστήρια υπερτριπλασιάστηκαν, από 10 σε 36, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο αναμονής, ενώ η δυναμικότητα της αίθουσας αναζωογόνησης διπλασιάστηκε και πλέον διαθέτει οκτώ θέσεις.

Αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προβαίνουμε σε αναμόρφωση τμημάτων επειγόντων περιστατικών σε παραπάνω από 90 νοσοκομεία, ενώ παράλληλα ανακατασκευάζουμε παραπάνω από 160 κέντρα υγείας.

Σε ένα άλλο νευραλγικό πεδίο, αυτό της παιδείας, ξεκινάει η διαδικασία διαγραφής από τα μητρώα των Πανεπιστημίων περίπου 285.000 φοιτητών, με τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης που ρυθμίζει τα διαδικαστικά ζητήματα της ανώτατης διάρκειας φοίτησης των φοιτητών ΑΕΙ πρώτου κύκλου σπουδών.

Η Απόφαση αφορά όλους όσοι συμπλήρωσαν, μετά το τέλος της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2025, την ανώτατη διάρκεια φοίτησης της Σχολής τους και δεν πληρούν τις ευεργετικές προϋποθέσεις χορήγησης παράτασης για δύο ή τρία εξάμηνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5224/2025.

Μάλιστα μεταξύ των υπό διαγραφή φοιτητών, που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, είναι κάποιοι που έχουν εγγραφεί ακόμη και τη δεκαετία του 1930.

Αξίζει να επισημανθεί, πως το νέο πλαίσιο λαμβάνει μέριμνα για όσους επιθυμούν πραγματικά να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Ήδη, περίπου, 30.000 φοιτητές έχουν καταθέσει τη σχετική αίτηση που αφορά στη δυνατότητα παράτασης των σπουδών τους υπό προϋποθέσεις. Όμως αναμένεται, σε πολλές σχολές ακόμα, η ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αρχίσει η αποκλειστική ημερομηνία των 30 ημερών για την αίτηση παράτασης.

Βάζουμε τάξη σε μια χρόνια εκκρεμότητα με στόχο: πιο δίκαια, σύγχρονα και λειτουργικά ΑΕΙ.

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης και εργασιακής εμπειρίας που έχει υλοποιηθεί ποτέ στην ιστορία της χώρας εκκινεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Το πρόγραμμα στοχεύει στην δημιουργία περίπου 50.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω.

Το νέο πρόγραμμα, ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ, έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του ποσοστού ανεργίας που επηρεάζει ιδιαίτερα άτομα ηλικίας 30 ετών και άνω με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, στις άνεργες γυναίκες, στους άνεργους μέσης ηλικίας αλλά και σε όσους πλήττονται ή κινδυνεύουν από τη φτώχεια και είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Μέσω του προγράμματος, ενισχύεται η κοινωνική συνοχή και προωθείται η ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ενώ δίνεται η δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε ανέργους 30 ετών και άνω μέσω της τοποθέτησής τους για έξι μήνες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Στεκόμαστε στο πλευρό των συμπολιτών μας και στηρίζουμε ιδιαιτέρως ομάδες όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, οι άνεργοι μέσης ηλικίας, οι άνεργες γυναίκες αλλά και όσους πλήττονται ή βρίσκονται στο όριο της φτώχειας. Ακούμε τις ανάγκες τους, δρομολογούμε την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, τους στηρίζουμε με πράξεις», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, στο πλαίσιο της β’ πρόσκλησης για τα vouchers βρεφονηπιακών σταθμών.

Με την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων και την κατάργηση του πλαφόν για τις πολύτεκνες οικογένειες, παρέχεται η δυνατότητα σε ακόμη περισσότερα παιδιά να ενταχθούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Μάλιστα, με τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων καλύπτονται πλέον και οικογένειες μεσαίου εισοδήματος, αποκτώντας, για πρώτη φορά, πρόσβαση στο πρόγραμμα.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη β’ πρόσκληση της δράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» ολοκληρώνεται την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025.