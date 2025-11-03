ΕΛΤΑ: Αγωνία για τους εργαζομένους – «Συμβασιούχοι έμειναν χωρίς δουλειά και μόνιμοι ειδοποιήθηκαν το βράδυ σε ποιο κατάστημα θα μετακινηθούν»

Αναστάτωση επικρατεί από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (3/11) έξω από αρκετά καταστήματα των ΕΛΤΑ, μετά την απόφαση για την αναστολή λειτουργίας τους, μία κίνηση που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Η διοίκηση των ΕΛΤΑ έκανε ένα βήμα πίσω από την αρχική απόφαση για κλείσιμο 204 καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα, και τελικά σε πρώτη φάση, δηλαδή από σήμερα, προχωρά στην αναστολή λειτουργίας 46 καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας.

Στα συγκεκριμένα καταστήματα τα ρολά είναι κατεβασμένα, με τους πολίτες που θέλουν να εξυπηρετηθούν να βρίσκουν κλειστές πόρτες και ένα φυλλάδιο που έχει τοιχοκολληθεί, αναφέροντας το πλησιέστερο υποκατάστημα στο οποίο μπορούν να εξυπηρετηθούν.

Για τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου, «ώστε να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, πάντα με κριτήριο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και να εξετασθεί η λειτουργία πρακτορείων, εφ’ όσον υπάρχει ενδιαφέρον και είναι εφικτό σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες», όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας συνεχίζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τους πολίτες να ζητούν τη διατήρηση των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, ενώ το θέμα αναμένεται να απασχολήσει και το ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος στην Αλεξανδρούπολη στις 6 Νοεμβρίου.

Την ίδια ώρα, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ότι δεν αντιτίθεται στην αναδιοργάνωση των ΕΛΤΑ, αντιθέτως, στηρίζει κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού, ωστόσο εφιστά την προσοχή στην αξιολόγηση των σημείων που πρόκειται να παραμείνουν ή να καταργηθούν. «Το κατάστημα των ΕΛΤΑ που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως, στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Αθήνας, αποτελεί επί σειρά ετών έναν πολύτιμο συνεργάτη και σημείο αναφοράς για τις επιχειρήσεις της περιοχής», σημειώνει.

Ο Γιάννης Οικονόμου, πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων Αττικής, μιλώντας στο ΟPEN και στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, είπε ότι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας έχασαν τη δουλειά τους, καθώς δεν ανανεώθηκε η σύμβασή τους, ενώ οι μόνιμοι υπάλληλοι στην Αττική – περίπου 120- ενημερώθηκαν τηλεφωνικώς, μετά τις 10 το βράδυ, σε ποια περιοχή θα εργαστούν και ποιο θα είναι το έργο τους.

«Μετακινούνται σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου, χωρίς κοινωνικά κριτήρια, και χωρίς να ληφθεί υπόψη ο κανονισμός μεταθετότητας» τόνισε ο κ. Οικονόμου. Ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ Αττικής, ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα: Εργαζόμενος από το ‘Ίλιον μετακινήθηκε στο Κορωπί, άλλος από το Καπανδρίτι στον Ωρωπό και ένας άλλος από τα Άνω Λιόσια στον Πειραιά.

Ο κ. Οικονόμου μιλώντας μπροστά από το κτίριο όπου στεγάζεται η μονάδα διανομής στη Νέα Σμύρνη, είπε ότι θα κλείσει στις 15 Νοεμβρίου και δεν περιλαμβάνεται στα καταστήματα των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται σήμερα. «Υπάρχουν μόνιμοι εργαζόμενοι που μετακινήθηκαν πριν από δύο μήνες εδώ, από τη μονάδα διανομής Βύρωνα που έκλεισε και στις 15 Νοεμβρίου θα ξαναμετακινηθούν σε κάποια άλλη περιοχή, γιατί αυτή η μονάδα θα δοθεί σε ιδιώτες», τόνισε, μεταξύ άλλων.

«Εκτός από το κλείσιμο των καταστημάτων, κλείνουν και μονάδες διανομής και δίνονται σε ιδιώτες. Υπάρχει σήμερα μία πληροφορία ότι έκλεισε το κατάστημα της Ιεράπετρας και δόθηκε και η πληρωμή συντάξεων σε ιδιώτη» κατήγγειλε ο κ. Οικονόμου.

Στη συνέχεια έκανε λόγο για εξόντωση των εργαζομένων των ΕΛΤΑ. «Το κυριότερο εξοντώνουν τον εργαζόμενο αλλάζοντάς του έργο. Για παράδειγμα, υπάρχουν υπάλληλοι που για χρόνια εργάζονταν στις θυρίδες. Τους μετακινούν σε ηλικία 62,63,634 και τους πηγαίνουν να κάνουν το έργο της διανομής. Δηλαδή κάποιος που προσλήφθηκε πριν από 35 χρόνια, τον πάει με ένα μηχανάκι να εξυπηρετήσει 1+0-15 χλμ σε ένα Δήμο σε ένα έργο που δεν το έχει εκτελέσει ποτέ. Δεν αντιλαμβάνομαι τον λόγο που γίνεται όλο αυτό και πού βοηθάει στην εξυγίανσή ενός οργανισμού και στη βελτίωση των παροχών» .

Την ανησυχία του για το κύμα λουκέτων σε καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων εξέφρασε ο γραμματέας του Οργανωτικού της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών, Νίκος Λιέας μιλώντας στο ΕΡΤnews. Όπως είπε, το σχέδιο συρρίκνωσης των ΕΛΤΑ δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, καθώς «είχε δρομολογηθεί από το 2018, όταν τα ΕΛΤΑ εντάχθηκαν στο Υπερταμείο». Παρ’ όλα αυτά, τόνισε ότι «η απόφαση για το κλείσιμο τόσων καταστημάτων μας εξέπληξε, γιατί αποδεικνύει πως το κράτος δεν στάθηκε συνεπές απέναντι στις υποχρεώσεις του».

Ο συνδικαλιστής υπενθύμισε ότι τα ΕΛΤΑ παρέχουν την Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία, δηλαδή υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια, κάτι που – όπως σημείωσε – προϋποθέτει αποζημίωση από το κράτος προς τον πάροχο. «Τα δεκατρία αυτά χρόνια, το κράτος ως νομοθέτης, μέτοχος, διαχειριστής αλλά και μεγαλύτερος πελάτης των ΕΛΤΑ, δεν ήταν ποτέ συνεπές. Δεν υπήρξε ούτε έγκαιρη ούτε πλήρης αποζημίωση για τις υπηρεσίες που παρέχονται. Σήμερα ζούμε τις συνέπειες αυτής της πολιτικής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το μέλλον των εργαζομένων, ο γραμματέας του Οργανωτικού υπογράμμισε πως «αυθαιρεσίες δεν επιτρέπονται και δεν θα επιτραπούν», επισημαίνοντας ότι υπάρχουν κανόνες εργασίας και εργατική νομοθεσία. «Εφόσον το λέει η κυβέρνηση και το λέει και η διοίκηση, νομίζω τα υπόλοιπα περισσεύουν», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας ότι η Ομοσπονδία θα κάνει «το παν για να προασπίσει τα εργασιακά και οικονομικά συμφέροντα των μελών της».

Δήμαρχος Πυλαίας- Χορτιάτη: «Πανελλαδικό μποϊκοτάζ στα ΕΛΤΑ…»

Για αιφνιδιαστική, ανιστόρητη και αχαρακτήριστη απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ, κάνει λόγο σε ομόφωνο ψήφισμά του, το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη, ζητώντας την ανάκλησή της. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), Ιγνάτιος Καϊτεζίδης καλεί Δήμους και πολίτες σε πανελλαδικό μποϊκοτάζ στα ΕΛΤΑ ως τη μόνη απάντηση στην εν λόγω απόφαση.

Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας – Χορτιάτη :

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, αφού έλαβε γνώση της αιφνιδιαστικής απόφασης των ΕΛΤΑ για την αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών των ταχυδρομικών γραφείων Πανοράματος, Πυλαίας και Ασβεστοχωρίου και αναγνωρίζοντας τη ζωτική σημασία της απρόσκοπτης λειτουργίας των ταχυδρομικών υπηρεσιών ιδιαίτερα για την εξυπηρέτηση κατοίκων και επαγγελματιών στον δήμο μας των 100.000 πολιτών που στερείται πια παντελώς τις ταχυδρομικές δομές, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον ρόλο των ΕΛΤΑ Α.Ε. ως φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, όπως ορίζεται από τα άρθρα 2, 6 και 21 του Ν. 4053/2012, που επιβάλλουν την υποχρέωση της εταιρείας να παρέχει υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια, ακόμα και σε περιοχές όπου η ιδιωτική επιχειρηματικότητα δεν δραστηριοποιείται, ιδιαίτερα μάλιστα την υποχρέωση εξυπηρέτησης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων που αντιμετωπίζουν γεωγραφικούς και κοινωνικούς περιορισμούς στην πρόσβασή τους σε ταχυδρομικές υπηρεσίες

2. Την ανάγκη διατήρησης της πρόσβασης σε βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες για όλους τους κατοίκους του Δήμου με ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες και πολίτες χωρίς ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο.

3. Τη σημασία της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης για τη διαχείριση της αλληλογραφίας των δημοτών, την ασφαλή παραλαβή συντάξεων, την αποστολή λογαριασμών και άλλων σημαντικών εγγράφων, καθώς και για τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.

4. Το γεγονός ότι η εξασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των ΕΛΤΑ .

5. Το γεγονός ότι το κλείσιμο των Γραφείων δεν είναι μια απλή απόφαση, αλλά είναι πράξη υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του Δήμου και περαιτέρω απομόνωσης ιδιαίτερα των κατοίκων της ορεινής περιοχής του, που έτσι θα αναγκαστούν να μετακινούνται χιλιόμετρα για απλές συναλλαγές, χάνοντας χρήμα, χρόνο και ασφάλεια

Αποφασίζει

• Εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία του στο κλείσιμο των ταχυδρομικών καταστημάτων του Δήμου.

• Καλεί την ΕΛΤΑ Α.Ε. να ανακαλέσει την απόφασή της για την αναστολή της λειτουργίας των Γραφείων της στις Δημοτικές Κοινότητες Ασβεστοχωρίου, Πανοράματος και Πυλαίας.

• Να εξασφαλίσει την συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία των ταχυδρομικών υπηρεσιών ώστε να μη διαταραχθεί η εξυπηρέτηση των κατοίκων.

• Ζητά από την Κυβέρνηση να παρέμβει άμεσα, ανακαλώντας την ανιστόρητη και ντροπιαστική απόφαση του ΔΣ των ΕΛΤΑ

• Αποστέλλει το παρόν ψήφισμα στην κεντρική διοίκηση των ΕΛΤΑ, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στους αρμόδιους Υπουργούς, στους βουλευτές της Περιφέρειας και στα συναρμόδια όργανα της Πολιτείας, ζητώντας την επίλυση του ζητήματος με δικαιοσύνη, κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό στη νομοθεσία περί καθολικής ταχυδρομικής εξυπηρέτησης..