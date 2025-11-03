Δολοφονία Άλκη Καμπανού: Αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του 2026 η δίκη στο Εφετείο

Αναβλήθηκε για τις 23 Οκτωβρίου του 2026 η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης για την δολοφονία, με οπαδικά κίνητρα, του 19χρονου Άλκη Καμπανού, την 1η Φεβρουαρίου του 2022, στη Θεσσαλονίκη.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτά σχετικά αιτήματα συνηγόρων υπεράσπισης, που επικαλέστηκαν κωλύματα. Τα αιτήματα κατατέθηκαν από δικαστικούς παραστάτες τεσσάρων εκ των 12 κατηγορουμένων.

Αυτή είναι η δεύτερη αναβολή που χορηγεί το Εφετείο, καθώς είχε προηγηθεί άλλη μία, τον περασμένο Ιανουάριο.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην αίθουσα του Εφετείου μετήχθησαν πέντε από το σύνολο των κατηγορουμένων. Όλοι οι κατηγορούμενοι βρίσκονται έγκλειστοι σε διάφορες φυλακές της χώρας μετά την ετυμηγορία του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.