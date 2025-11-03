Ουκρανία: Ρωσική βόμβα αναπήδησε πάνω από σπίτια και εξερράγη – Δείτε το βίντεο

Μια ρωσική βόμβα αναπήδησε επικίνδυνα πάνω από σειρές κατοικιών, στην Ουκρανία, πριν εκραγεί. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που προκαλεί σοκ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η θανατηφόρα βόμβα FAB-1500, βάρους έως και 1.500 κιλών, ρίχθηκε κοντά σε κατοικημένα κτίρια στην Ουκρανία.

Στη συνέχεια, αναπήδησε πάνω από τις δύο σειρές σπιτιών που βρίσκονταν σε κάθε πλευρά ενός δρόμου, πριν καταπέσει κοντά σε κτίρια στον πίσω δρόμο.

Η βόμβα που προκάλεσε τρόμο εκτοξεύθηκε και φαίνεται να εξερράγη, αν και δεν είναι σαφές τι ζημιά προκάλεσε.



Η αναπήδηση της FAB-1500, που φέρει πρόσθετο πτερύγιο και σύστημα δορυφορικής καθοδήγησης -που τη μετατρέπει σε βόμβα ολίσθησης– δεν ήταν προγραμματισμένη, καθώς φαίνεται πως η αναπήδηση ήταν ακούσια και προοριζόταν να εκραγεί κατά την αρχική πρόσκρουση στο έδαφος.

Επίσης, δεν φαίνεται κοντά στην περιοχή κάποιος σαφής στρατιωτικός στόχος.

Το περιστατικό σημειώνεται έπειτα από κύμα ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους που εκτοξεύθηκαν στην Ουκρανία το Σαββατοκύριακο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 6 άτομα, ανάμεσά τους δύο παιδιά, και προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά.

Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη την ανατολική περιοχή Ντονέτσκ, καθώς και σε σχεδόν 58.000 νοικοκυριά στη νότια περιοχή Ζαπορίζια, σύμφωνα με τους κυβερνήτες των περιοχών.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στην ενεργειακή υποδομή στοχεύουν κυρίως στην εξουθένωση του άμαχου πληθυσμού της χώρας, κατηγορία που η Ρωσία αρνείται.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι επιθέσεις, που τραυμάτισαν επίσης αρκετούς ανθρώπους, δείχνουν ότι η Μόσχα επιδιώκει να «προκαλέσει βλάβη» σε αμάχους, και ανακοίνωσε ότι το Κίεβο ενίσχυσε την αεράμυνά του σε αντίδραση.

Και οι δύο χώρες ανέφεραν επίσης ότι σημείωσαν πρόοδο στις μάχες στην ανατολική πόλη Ποκρόβσκ, όπου η Ουκρανία βρίσκεται υπό πίεση.