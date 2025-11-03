Ρωσία: Ο πρωθυπουργός Μισούστιν μεταβαίνει στην Κίνα για μια «πολύ σημαντική» επίσκεψη

Μιχαήλ Μισούστιν
Φωτογραφία: Reuters

Ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν αναχώρησε σήμερα για διήμερη επίσκεψη στην Κίνα, την οποία το Κρεμλίνο χαρακτήρισε σημαντική και στο πλαίσιο της οποίας προβλέπονται συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης και ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση.

Ο Μισούστιν είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί σήμερα στην πόλη Χανγκτζόου με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιάνγκ, ενώ αύριο Tρίτη θα επισκεφθεί το Πεκίνο για συνομιλίες με τον Σι, μετέδωσε το TASS επικαλούμενο το γραφείο Τύπου της ρωσικής κυβέρνησης.

Το Κρεμλίνο προσδίδει «πολύ μεγάλη» βαρύτητα στην επίσκεψη, δήλωσε ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ την Παρασκευή, ενώ αρνήθηκε να πει αν ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα στείλει μήνυμα στον Σι μέσω του Μισούστιν, μετέδωσε το Interfax.

Ο Πούτιν και ο Σι υπέγραψαν μια «άνευ ορίων» σύμπραξη τον Φεβρουάριο του 2022, λίγο πριν από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Έκτοτε η Μόσχα στράφηκε προς το Πεκίνο για να περιορίσει τον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων, υπογραμμίζοντας τις διμερείς εμπορικές σχέσεις, την αύξηση των συμφωνιών σε γιουάν και την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας.

Η κόντρα ΗΠΑ-Κίνας για το εμπόριο και την τεχνολογία υπό τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που προκάλεσε ένταση στις σχέσεις Ουάσινγτον-Πεκίνου, ενθάρρυνε ακόμη τόσο τη Μόσχα όσο και το Πεκίνο να ενισχύσουν το διασυνοριακό εμπόριο για να αντιμετωπίσoυν την δυτική πίεση.

Οι συνομιλίες του Μισούστιν στην Κίνα αναμένεται να επικεντρωθούν στο εμπόριο και στους οικονομικούς δεσμούς, στις μεταφορές και στη συνεργασία στη βιομηχανία και στον ενεργειακό τομέα καθώς και στην προηγμένη τεχνολογία και τη γεωργία, μετέδωσε το TASS.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

11:45 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

