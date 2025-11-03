Γκιλφόιλ: «Σας ευχαριστώ που με βάλατε στις καρδιές σας – Μαζί θα κάνουμε καταπληκτικά πράγματα» – Βίντεο από την ομιλία της στο Κέντρο Αθηνών

Enikos Newsroom

πολιτική

Γκιλφόιλ: «Σας ευχαριστώ που με βάλατε στις καρδιές σας – Μαζί θα κάνουμε καταπληκτικά πράγματα» – Βίντεο από την ομιλία της στο Κέντρο Αθηνών
Πηγή: Instagram / @johnkagioulis

«Σας ευχαριστώ που με βάλατε στις καρδιές σας». Με αυτά τα λόγια η νέα Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της σε ιδιωτική μουσική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών, όπου παρακολούθησε την εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Στον σύντομο χαιρετισμό της προς τους καλεσμένους, η -απαστράπτουσα- Γκιλφόιλ ανέφερε: «Σας ευχαριστώ που με βάλατε στις καρδιές σας και ο Θεός να σας ευλογεί που με υποδεχθήκατε στη πολύτιμη χώρα σας. Μαζί, είμαι βέβαιη ότι θα κάνουμε καταπληκτικά πράγματα για αυτές τις δύο εξαιρετικές χώρες, την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

 

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, καθώς και ο πρώην υπουργός Οικονομικών και νυν βουλευτής, Χρήστος Σταϊκούρας.

Η Γκιλφόιλ έχει ξανασυναντηθεί με τον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ πρόσφατα διασκέδασε με τα τραγούδια του στο gala του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «The Hellenic Initiative», στο Λονδίνο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Η «ασφυξία» στα νοσοκομεία και η ανάγκη ενίσχυσης του ΕΣΥ

Ευλογιά των πιθήκων: Το νέο στέλεχος έχει εισβάλει στην Ευρώπη – Πώς να προστατευτούμε;

Νέα μέτρα για πιο φθηνή στέγη

Ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας για εφορία και ΕΦΚΑ: Γιατί μετατέθηκε για το 2026

Πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το WhatsApp μετά τις νέες επιθέσεις;

Σοκ στις ΗΠΑ: Ανακαλύφθηκαν πάνω από 300 στοίβες με ανθρώπινα λείψανα στην έρημο – Σε εξέλιξη έρευνα
περισσότερα
10:46 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

ΝΔ: Αναβρασμός για το «λουκέτο» στα ΕΛΤΑ – Διορθωτικές κινήσεις από το Μέγαρο Μαξίμου

Αναβρασμός επικρατεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ για το «λουκέτο» στα ΕΛΤΑ καθώς οι «γαλ...
08:41 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Νέα μέτρα για πιο φθηνή στέγη

Νέα προγράμματα που θα οδηγήσουν στη διάθεση κατοικιών στην αγορά, ώστε να αντιμετωπιστεί η στ...
08:36 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ερχονται νέες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις

Η εξάρθρωση του κυκλώματος με τους 37 κατηγορουμένους, που φέρονται να έχουν εισπράξει παράνομ...
08:20 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το πρώτο 48ωρο της στην Αθήνα – Από τον χορό των Πεζοναυτών στη σκηνή του Αργυρού

Με χαμόγελα και έντονη διάθεση για εξωστρέφεια, έκανε τις πρώτες της δημόσιες εμφανίσεις στην ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς