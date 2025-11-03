Γκιλφόιλ: «Σας ευχαριστώ που με βάλατε στις καρδιές σας – Μαζί θα κάνουμε καταπληκτικά πράγματα» – Βίντεο από την ομιλία της στο Κέντρο Αθηνών

«Σας ευχαριστώ που με βάλατε στις καρδιές σας». Με αυτά τα λόγια η νέα Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της σε ιδιωτική μουσική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών, όπου παρακολούθησε την εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Στον σύντομο χαιρετισμό της προς τους καλεσμένους, η -απαστράπτουσα- Γκιλφόιλ ανέφερε: «Σας ευχαριστώ που με βάλατε στις καρδιές σας και ο Θεός να σας ευλογεί που με υποδεχθήκατε στη πολύτιμη χώρα σας. Μαζί, είμαι βέβαιη ότι θα κάνουμε καταπληκτικά πράγματα για αυτές τις δύο εξαιρετικές χώρες, την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, καθώς και ο πρώην υπουργός Οικονομικών και νυν βουλευτής, Χρήστος Σταϊκούρας.

Η Γκιλφόιλ έχει ξανασυναντηθεί με τον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ πρόσφατα διασκέδασε με τα τραγούδια του στο gala του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «The Hellenic Initiative», στο Λονδίνο.