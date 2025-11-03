Κρήτη: «Δεν απαντούσε κανείς στο αστυνομικό τμήμα» – Τι λέει ο αδελφός της 56χρονης που έπεσε νεκρή

Υπό αστυνομικό κλοιό παραμένουν τα Βορίζια, μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες. Οι κάτοικοι της περιοχής ζουν με το φόβο της συνέχειας της αιματηρής βεντέτας, η οποία κρατά πάνω από 70 χρόνια ανάμεσα σε δύο οικογένειες του χωριού.

Όπως δήλωσε στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί στην περιοχή, οι οποίες ελέγχουν ποιος εισέρχεται και ποιος εξέρχεται από το χώρο.

«Η αστυνομία ενημερώθηκε για έναν εκρηκτικό μηχανισμό. Έφτασαν κανονικά οι αστυνομικοί από το τοπικό τμήμα στο σημείο, παρέμεινε περιπολικό κατά τη διάρκεια της νύχτας και δεν διαπίστωσαν κανένα πρόβλημα», είπε και συμπλήρωσε:

«Δεν υπήρχε καμία πληροφορία από που τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός και δεν προκύπτει κάποια πληροφορία ακόμα για το ποιος ήταν ο δράστης της επίθεσης. Δεν έχει ταυτοποιηθεί από τους αστυνομικούς. Έγινε εξερεύνηση στο χώρο και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Έχουν κατασχεθεί δύο όπλα μέχρι στιγμής. Οι αστυνομικοί δεν έχουν φτάσει ακόμα στον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη συμπλοκή».

Η κηδεία του 39χρονου, ενός εκ των θυμάτων θα γίνει σήμερα στις 14:00 και οι Αρχές βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό.

Την ίδια ώρα, στο ΠΑΓΝΗ νοσηλεύονται τρεις άνθρωποι, μία γυναίκα και δύο άνδρες. «Η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή. Τα τραύματα που φέρουν δεν είναι ιδιαίτερα κρίσιμα. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα στην εξέλιξη της υγείας τους», είπε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ Γιώργος Χαλκιαδάκης.

«Βρήκα την αδελφή μου κάτω»

«Δεν έπρεπε η αστυνομία να το αφήσει αυτό να συμβεί», σχολίασε στο MEGA ο Κώστας Φραγκιαδάκης, αδελφός της 56χρονης που έχασε τη ζωή της από τους πυροβολισμούς.

«Όταν βρέθηκα εκεί, όταν άκουσα τους έντονους πυροβολισμούς ήμουν στο σπίτι με τη μάνα μου και έτρεξα εκεί. Στα 20 μέτρα από εμένα έγινε η ιστορία. Πήρα την αδελφή μου που την βρήκα κάτω και προσπάθησα να τη βγάλω από τα πυρά που έπεφταν».

«Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν η αδελφή μου κάτω και το μόνο που με ένοιαζε ήταν να πάρω την αδερφή μου. Δεν κοίταζα πουθενά. Και να με σκοτώσετε δεν θα σας πω ποιος ήταν εκεί, γιατί δεν μπορώ, γιατί κοίταζα την αδελφή μου», είπε.

Όπως είπε ο ίδιος, ήδη από το πρωί του Σαββάτου καλούσε την αστυνομία εξαιτίας της τεταμένης κατάστασης, ωστόσο κανένας δεν σήκωσε το τηλέφωνο. «Δεν μπορεί κανένας από αυτούς που έφυγε να γυρίσει πίσω και είναι κρίμα. Δεν πρέπει να χάνονται ζωές. Το θέμα είναι να επικρατήσει η λογική και η ψυχραιμία και να σταματήσει το κακό εδώ», είπε.