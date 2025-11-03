Κρήτη: Διώξεις στους τραυματίες που νοσηλεύονται – Συναγερμός για την κηδεία του 39χρονου, κλειστά τα σχολεία σε δύο χωριά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μακελειό, Κρήτη, Βορίζια

Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας τόσο της Κρήτης αλλά και της Αθήνας για την αιματηρή βεντέτα που σημειώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου, με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, υπάρχουν εξελίξεις στο ποινικό σκέλος της υπόθεσης, ενώ παράλληλα σήμερα οι Αρχές βρίσκονται σε συναγερμό λόγω της κηδείας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί, χαρακτηρίζει ως φερόμενους δράστες 5 άτομα που έχουν πολύ στενή συγγενική σχέση μεταξύ τους.

Οι δυο από αυτούς, νοσηλεύονται φρουρούμενοι. Χθες, ανακρίτρια και εισαγγελέας πήγαν στο ΠΑΓΝΗ και τους άσκησαν βαρύτατες διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 39χρονου καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή από κοινού. Οι δυο τους ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης, σύμφωνα με το Star.

Την ίδια ώρα, άλλα τρία άτομα αναζητούνται από την αστυνομία που έχουν επίσης ταυτοποιηθεί ως δράστες. Θα έρθουν κι εκείνοι αντιμέτωποι με τις ίδιες κατηγορίες, ωστόσο δεν έχει εκδοθεί ακόμα ένταλμα σύλληψης εναντίον τους αφού δεν έχει λήξει το αυτόφωρο.

Σημειώνεται πως κανένας από όσους αναφέρονται στη δικογραφία δεν κατηγορείται για τον θάνατο της 56χρονης γυναίκας καθώς δεν έχει ακόμα διαπιστωθεί από ποιο όπλο σκοτώθηκε η γυναίκα. Συνεπώς, δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να συμπληρωθεί η δικογραφία με διώξεις εναντίον και άλλων προσώπων.

 

Στο μεταξύ, δύο 24ωρα μετά το μακελειό, τα Βορίζια ζουν υπό καθεστώς φόβου και ανησυχίας. Η ατμόσφαιρα είναι βαριά, ενώ οι περισσότεροι κάτοικοι παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Χθες το βράδυ διαδραματίστηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, καθώς παραδόθηκε στην οικογένειά του 39χρονου η σορός του, προκειμένου να γίνει η παραδοσιακή ολονύχτια, ενώ ενισχύθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να περιφρουρήσουν την ευρύτερη περιοχή στα Βορίζια.

Σύμφωνα με την νεκροψία – νεκροτομή πoυ διενεργήθηκε στη σορό του, προκύπτει ότι δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις πυροβολισμούς από δύο διαφορετικά όπλα. H κηδεία του θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στις 14:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Η πομπή θα περάσει μέσα από την γειτονιά της αντίπαλης οικογένειας, οπότε υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί.

Από τη στιγμή που δεν έχουν βρεθεί τα όπλα τα οποία ταιριάζουν με τα φυσίγγια που βρέθηκαν στο σημείο, είναι φανερό πως όσοι ενδεχομένως εμπλέκονται δεν έχουν ακόμη αφοπλιστεί. Επίσης, δεν έχουν εντοπιστεί τρεις από αυτούς. Πρόκειται για δύο αδέλφια από τη μία πλευρά, ενώ αναζητείται και ένας ακόμη από την πλευρά του 39χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του.

Κλειστά τα σχολεία σήμερα και την Τρίτη

Με δεδομένο ότι αυτόπτες μάρτυρες του αιματηρού περιστατικού, ήταν και πολλά παιδιά, με πρωτοβουλία της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, στην περιοχή θα βρεθεί ειδικό κλιμάκιο παιδοψυχολόγων και έμπειρων κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι θα μιλήσουν με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων στα Βορίζια και τον Ζαρό, σε μια προσπάθεια να επουλωθούν οι πληγές που άνοιξαν με αυτό το μακελειό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 λαχανικά που είναι πιο υγιεινά μαγειρεμένα παρά ωμά, σύμφωνα με ειδικούς

«Στα 68 μου έχω 15% σωματικό λίπος»: Οι 6 συμβουλές της για απίστευτη φυσική κατάσταση

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα myCAR – Ποιες είναι οι πληροφορίες του enikonomia.gr

IRIS: Μέχρι πότε πρέπει να ενταχθούν οι επιχειρήσεις στο σύστημα – Η προθεσμία

Σοκ στις ΗΠΑ: Ανακαλύφθηκαν πάνω από 300 στοίβες με ανθρώπινα λείψανα στην έρημο – Σε εξέλιξη έρευνα

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν παρουσιαστή ειδήσεων σε 15 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:38 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Δικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού – Ένταση έξω από τα δικαστήρια – ΒΙΝΤΕΟ

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης που καλείται να αποτυπώσει τελεσίδικα την κρί...
08:36 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, δύσκολη η Κηφισίας – Καθυστερήσεις 45′ στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου

Ουρές χιλιομέτρων σημειώνονται για ακόμη ένα πρωινό στον Κηφισό, όπου η κίνηση να είναι ιδιαίτ...
07:45 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Προσωπικός Αριθμός: Εκπνέει η προθεσμία για την έκδοσή του – Η διαδικασία και τι αλλάζει για τις ταυτότητες

Παράταση έχει δοθεί για την έκδοση Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) με δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτ...
06:39 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (3/11) στην Αθήνα και σε άλλες 17 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες πε...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς