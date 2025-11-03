Κρήτη: Διώξεις στους τραυματίες που νοσηλεύονται – Συναγερμός για την κηδεία του 39χρονου, κλειστά τα σχολεία σε δύο χωριά

Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας τόσο της Κρήτης αλλά και της Αθήνας για την αιματηρή βεντέτα που σημειώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου, με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, υπάρχουν εξελίξεις στο ποινικό σκέλος της υπόθεσης, ενώ παράλληλα σήμερα οι Αρχές βρίσκονται σε συναγερμό λόγω της κηδείας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί, χαρακτηρίζει ως φερόμενους δράστες 5 άτομα που έχουν πολύ στενή συγγενική σχέση μεταξύ τους.

Οι δυο από αυτούς, νοσηλεύονται φρουρούμενοι. Χθες, ανακρίτρια και εισαγγελέας πήγαν στο ΠΑΓΝΗ και τους άσκησαν βαρύτατες διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 39χρονου καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή από κοινού. Οι δυο τους ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης, σύμφωνα με το Star.

Την ίδια ώρα, άλλα τρία άτομα αναζητούνται από την αστυνομία που έχουν επίσης ταυτοποιηθεί ως δράστες. Θα έρθουν κι εκείνοι αντιμέτωποι με τις ίδιες κατηγορίες, ωστόσο δεν έχει εκδοθεί ακόμα ένταλμα σύλληψης εναντίον τους αφού δεν έχει λήξει το αυτόφωρο.

Σημειώνεται πως κανένας από όσους αναφέρονται στη δικογραφία δεν κατηγορείται για τον θάνατο της 56χρονης γυναίκας καθώς δεν έχει ακόμα διαπιστωθεί από ποιο όπλο σκοτώθηκε η γυναίκα. Συνεπώς, δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να συμπληρωθεί η δικογραφία με διώξεις εναντίον και άλλων προσώπων.

Στο μεταξύ, δύο 24ωρα μετά το μακελειό, τα Βορίζια ζουν υπό καθεστώς φόβου και ανησυχίας. Η ατμόσφαιρα είναι βαριά, ενώ οι περισσότεροι κάτοικοι παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Χθες το βράδυ διαδραματίστηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, καθώς παραδόθηκε στην οικογένειά του 39χρονου η σορός του, προκειμένου να γίνει η παραδοσιακή ολονύχτια, ενώ ενισχύθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να περιφρουρήσουν την ευρύτερη περιοχή στα Βορίζια.

Σύμφωνα με την νεκροψία – νεκροτομή πoυ διενεργήθηκε στη σορό του, προκύπτει ότι δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις πυροβολισμούς από δύο διαφορετικά όπλα. H κηδεία του θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στις 14:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Η πομπή θα περάσει μέσα από την γειτονιά της αντίπαλης οικογένειας, οπότε υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί.

Από τη στιγμή που δεν έχουν βρεθεί τα όπλα τα οποία ταιριάζουν με τα φυσίγγια που βρέθηκαν στο σημείο, είναι φανερό πως όσοι ενδεχομένως εμπλέκονται δεν έχουν ακόμη αφοπλιστεί. Επίσης, δεν έχουν εντοπιστεί τρεις από αυτούς. Πρόκειται για δύο αδέλφια από τη μία πλευρά, ενώ αναζητείται και ένας ακόμη από την πλευρά του 39χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του.

Κλειστά τα σχολεία σήμερα και την Τρίτη

Με δεδομένο ότι αυτόπτες μάρτυρες του αιματηρού περιστατικού, ήταν και πολλά παιδιά, με πρωτοβουλία της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, στην περιοχή θα βρεθεί ειδικό κλιμάκιο παιδοψυχολόγων και έμπειρων κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι θα μιλήσουν με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων στα Βορίζια και τον Ζαρό, σε μια προσπάθεια να επουλωθούν οι πληγές που άνοιξαν με αυτό το μακελειό.