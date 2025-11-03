Σεισμός στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 10 νεκροί και περισσότεροι από 260 τραυματίες – Βίντεο από τη στιγμή της δόνησης

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 10 νεκροί και περισσότεροι από 260 τραυματίες – Βίντεο από τη στιγμή της δόνησης
Τουλάχιστον 10 άνθρωποι -σύμφωνα με το Reuters- σκοτώθηκαν εξαιτίας του σεισμού 6,3 βαθμών που έπληξε το βόρειο Αφγανιστάν χθες, δυο μήνες μετά τη φονικότερη σεισμική δόνηση στην πρόσφατη ιστορία της χώρας.

Ο σεισμός, που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 22:30 (ώρα Ελλάδας) στη Χολμ, στην επαρχία Σαμανγκάν, σε μικρή απόσταση από τη Μαζάρ-ι-Σαρίφ, εκτιμάται πως έγινε σε βάθος 28 χιλιομέτρων, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS).

Η στιγμή του σεισμού

Στη Σαμανγκάν, «καταμετρήσαμε πέντε μάρτυρες», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχαμαντουλά Χαμάντ, εκπρόσωπος της αφγανικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών (ANDMA), κάνοντας επίσης λόγο για 143 τραυματίες. «Η πλειονότητα των τραυματιών επέστρεψε στο σπίτι αφού έλαβε φροντίδες», πρόσθεσε.


Στην Μπαλχ, γειτονική επαρχία, όπου βρίσκεται η μεγάλη πόλη του βόρειου Αφγανιστάν, η Μαζάρ-ι-Σαρίφ, νοσοκομείο καταμέτρησε τέσσερις νεκρούς και 120 τραυματίες, σύμφωνα με τον Καμάλ Χαν Ζαντράν, εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν.


Ο κύριος σεισμός και μετασεισμοί έγιναν αισθητοί τη νύχτα ως την πρωτεύουσα Καμπούλ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP επιτόπου.

Περιοχή υψηλής σεισμικότητας

Ο νέος φονικός σεισμός έπληξε το βόρειο Αφγανιστάν έπειτα από τη σεισμική δόνηση 6 βαθμών στα τέλη Αυγούστου στις επαρχίες Κουνάρ, Λαγκμάν και Νανγκαρχάρ. Εκείνη η σεισμική δόνηση χαρακτηρίστηκε η φονικότερη στην πρόσφατη ιστορία του Αφγανιστάν, καθώς στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 2.200 ανθρώπους, άφησε πίσω άλλους 4.000 τραυματίες και κατέστρεψε 7.000 σπίτια, σύμφωνα με τις αρχές των Ταλιμπάν.

Ακολούθησαν πολλές μετασεισμικές δονήσεις και η βοήθεια καθυστέρησε επειδή η πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές ήταν δύσκολη. Χτυπήθηκαν ιδίως αγροτικές απομακρυσμένες περιοχές κατά μήκος των συνόρων με το Πακιστάν.

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, απαιτούνταν πάνω από 110 εκατομμύρια δολάρια μόνο για την αντίδραση μετά τον σεισμό του Αυγούστου στο ανατολικό Αφγανιστάν, καθώς 221.000 πολίτες βρέθηκαν σε κατάσταση «οξείας ανάγκης» για ανθρωπιστική βοήθεια.

Η χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας πλήττεται συχνά από σεισμούς, ιδιαίτερα στην οροσειρά Χίντου Κους, κοντά στο σημείο όπου τέμνονται η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Από το 1900, στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν έχουν καταγραφεί 12 σεισμικές δονήσεις μεγέθους μεγαλύτερου των 7 βαθμών, σύμφωνα με τον Μπράιαν Μπάπτι, σεισμολόγο του βρετανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών.

Οι Ταλιμπάν, που ανακατέλαβαν την εξουσία τον Αύγουστο του 2021, βρέθηκαν αντιμέτωποι με αρκετούς καταστροφικούς σεισμούς: ιδίως εκείνον στην επαρχία Χεράτ, στα σύνορα με το Ιράν, το 2023, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους πάνω από 1.500 άνθρωποι και καταστραφεί πάνω από 63.000 κατοικίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

