Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα myCAR

Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

τέλη κυκλοφορίας

Ακόμη και σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου ενδέχεται να αναρτηθούν, σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr τα τέλη κυκλοφορίας 2026 στην πλατφόρμα myCAR.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες σε περίπτωση που δεν αναρτηθούν σήμερα τα τέλη κυκλοφορίας, θα αναρτηθούν σίγουρα εντός της εβδομάδας. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα μπορούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026 μέσα από την πλατφόρμα myCAR και χωρίς κωδικούς taxisnet

Τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με φέτος, δηλαδή χωρίς αυξήσεις και θα υπολογισθούν με τρεις τρόπους. Πρώτων με βάση την πρώτη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, δεύτερον με τον κυβισμό του κινητήρα και τρίτον με τις εκπομπές CO2. ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πλήρως απαλλαγμένα από τα τέλη κυκλοφορίας.

Για οχήματα που ταξινομήθηκαν μεταξύ 1/11/2010 και 31/12/2020, τα τέλη κυμαίνονται από 0 ευρώ για οχήματα με εκπομπές έως 90 γραμμάρια CO₂/χλμ, έως 3,72 ευρώ/γραμμάριο για οχήματα με εκπομπές άνω των 251 γρ/χλμ.  Για τα πιο σύγχρονα οχήματα, που ταξινομήθηκαν από 1/1/2021 και μετά, το σύστημα είναι ελαφρώς διαφοροποιημένο, με στόχο να ενθαρρύνει τη χρήση πιο «πράσινων» οχημάτων. Έτσι, όσα εκπέμπουν έως 122 γρ/χλμ απαλλάσσονται πλήρως, ενώ τα οχήματα με εκπομπές άνω των 281 γρ/χλμ καταβάλλουν 2,85 ευρώ/γραμμάριο.

Το enikonomia.gr σας παρουσιάζει τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας

  • Η πληρωμή πρέπει να γίνει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
  • Και φέτος θα υπάρχουν κλιμακωτά πρόστιμα για όσους δεν πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

+25% εντός Ιανουαρίου

+50% εντός Φεβρουαρίου

+100% Μάρτιο και μετά

  • Πόσο θα πληρώσουν φέτος οι ιδιοκτήτες οχημάτων

Με βάση τον κυβισμό έως τις 31 Οκτωβρίου 2010

Με βάση τις εκπομπές CO2 μετά την 1η Νοεμβρίου 2010

Ταξινόμηση έως 31-10-20210

1.200 κυβικά.: 135 ευρώ

1.600 κυβικά: 280 ευρώ

Ταξινόμηση 1-11-2010 έως 31-02.2020

121-140 εκπομπές C02: 1,20 ευρώ/γραμ.

141-160 εκπομπές C02: 1,85 ευρώ/γραμ.

Ταξινόμηση από 1.1.2021 έως σήμερα

0-122 εκπομπές C02: 0 ευρώ

123-139 εκπομπές C02: 0,64 ευρώ/γραμ.

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Κι όμως στη φωτογραφία υπάρχει ένας κρυμμένος ελέφαντας – Μπορείτε να τον εντοπίσετε σε 21 δευτερόλεπτα;

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα myCAR – Ποιες είναι οι πληροφορίες του enikonomia.gr

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Η τέλεια νύφη της Jen Marie Wiggins – Μαζί Food & Travel και Real Auto

Η ρύθμιση ιδιωτικότητας που πρέπει να αλλάξετε στο Google Wallet

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
15:22 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Όσπρια σε τιμές… κρέατος: Οι γίγαντες κοστίζουν όσο το μοσχάρι – Η «φθηνή πρωτεΐνη» έγινε είδος πολυτελείας

Για τις τιμές των αγροδιατροφικών προϊόντων και συγκεκριμένα των οσπρίων αλλά και του κρέατος ...
13:28 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Ενισχύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο: Πότε θα καταβληθούν επιστροφή ενοικίου και 250 ευρώ σε συνταξιούχους

Ενισχύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ αναμένεται να δουν τον τρέχοντα μήνα 2,4 εκατομμύρια πολίτες τ...
09:48 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Νέο μισθολόγιο ένστολων: Πότε και πόσα θα λάβουν στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας – Παραδείγματα με τις αυξήσεις

Μέσα στις γιορτές θα λάβουν στους μισθούς τους τις νέες αυξήσεις και τα αναδρομικά τριών μηνών...
08:29 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αρχίζουν από αύριο οι πληρωμές – Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ

Συνολικά 69.315.925,79 ευρώ θα καταβληθούν σε 81.228 δικαιούχους, από αύριο, Δευτέρα 3 Νοεμβρί...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς