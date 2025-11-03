Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα myCAR

Ακόμη και σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου ενδέχεται να αναρτηθούν, σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr τα τέλη κυκλοφορίας 2026 στην πλατφόρμα myCAR.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες σε περίπτωση που δεν αναρτηθούν σήμερα τα τέλη κυκλοφορίας, θα αναρτηθούν σίγουρα εντός της εβδομάδας. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα μπορούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026 μέσα από την πλατφόρμα myCAR και χωρίς κωδικούς taxisnet

Τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με φέτος, δηλαδή χωρίς αυξήσεις και θα υπολογισθούν με τρεις τρόπους. Πρώτων με βάση την πρώτη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, δεύτερον με τον κυβισμό του κινητήρα και τρίτον με τις εκπομπές CO2. ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πλήρως απαλλαγμένα από τα τέλη κυκλοφορίας.

Για οχήματα που ταξινομήθηκαν μεταξύ 1/11/2010 και 31/12/2020, τα τέλη κυμαίνονται από 0 ευρώ για οχήματα με εκπομπές έως 90 γραμμάρια CO₂/χλμ, έως 3,72 ευρώ/γραμμάριο για οχήματα με εκπομπές άνω των 251 γρ/χλμ. Για τα πιο σύγχρονα οχήματα, που ταξινομήθηκαν από 1/1/2021 και μετά, το σύστημα είναι ελαφρώς διαφοροποιημένο, με στόχο να ενθαρρύνει τη χρήση πιο «πράσινων» οχημάτων. Έτσι, όσα εκπέμπουν έως 122 γρ/χλμ απαλλάσσονται πλήρως, ενώ τα οχήματα με εκπομπές άνω των 281 γρ/χλμ καταβάλλουν 2,85 ευρώ/γραμμάριο.

Το enikonomia.gr σας παρουσιάζει τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας

Η πληρωμή πρέπει να γίνει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

Και φέτος θα υπάρχουν κλιμακωτά πρόστιμα για όσους δεν πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

+25% εντός Ιανουαρίου

+50% εντός Φεβρουαρίου

+100% Μάρτιο και μετά

Πόσο θα πληρώσουν φέτος οι ιδιοκτήτες οχημάτων

Με βάση τον κυβισμό έως τις 31 Οκτωβρίου 2010

Με βάση τις εκπομπές CO2 μετά την 1η Νοεμβρίου 2010

Ταξινόμηση έως 31-10-20210

1.200 κυβικά.: 135 ευρώ

1.600 κυβικά: 280 ευρώ

Ταξινόμηση 1-11-2010 έως 31-02.2020

121-140 εκπομπές C02: 1,20 ευρώ/γραμ.

141-160 εκπομπές C02: 1,85 ευρώ/γραμ.

Ταξινόμηση από 1.1.2021 έως σήμερα

0-122 εκπομπές C02: 0 ευρώ

123-139 εκπομπές C02: 0,64 ευρώ/γραμ.