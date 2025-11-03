Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Νοεμβρίου

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα. Ωστόσο τιμώνται οι Άγιοι Ακεψιμάς, Ιωσήφ και Αειθαλάς.

Άγιος Ακεψιμάς

Ιερομάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας από την Περσία. Η μνήμη του τιμάται στις 3 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ακεψιμάς.

Ο Ακεψιμάς ήταν επίσκοπος στην Περσία και φυλακίστηκε για την πίστη του μαζί με τον πρεσβύτερο Ιωσήφ και τον διάκονο Αειθαλά. Το 378, οι τρεις τους οδηγήθηκαν στη Μηδία, όπου μαρτύρησαν, κατά τους διωγμούς του Πέρση βασιλιά Σαπώρ Β’ (311-380).