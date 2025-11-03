Κατερίνα Λάσπα: «Δεν βρίσκω το λόγο ύπαρξης των πρωινών εκπομπών»

Η Κατερίνα Λάσπα παραδέχτηκε ότι της λείπει η τηλεόραση, ξεκαθάρισε όμως πως δεν την ενδιαφέρει να επιστρέψει με μία πρωινή εκπομπή. Η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε στις κάμερες κατά την επίσημη πρεμιέρα του μιούζικαλ Annie το μεσημέρι του Σαββάτου (1 Νοεμβρίου 2025), αναφερόμενη τόσο στη φετινή τηλεοπτική σεζόν όσο και στη συνεργασία της με την ΕΡΤ, που –όπως είπε– δεν προχώρησε για ακόμη μια χρονιά.

«Μου λείπει η τηλεόραση, ναι. Πολλά συζητιούνται, άλλα γίνονται και άλλα δεν γίνονται. Όχι πρωινό όμως. Κάνουν πολύ καλή δουλειά τα παιδιά στα πρωινά, αλλά ως επαγγελματίας και τηλεθεάτρια δεν βρίσκω πολύ μεγάλο λόγο ύπαρξης αυτών των εκπομπών, ξέροντας τις μερίδες τηλεθέασης, το ποιος βλέπει κτλ.», δήλωσε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Λάσπα.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στην ΕΡΤ, με την οποία δεν κατέληξε τελικά σε συνεργασία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την εξέλιξη αυτή. «Κρατάω μια μικρή στεναχώρια με την ΕΡΤ που για τρίτη σεζόν δεν πραγματοποιήθηκε η συνεργασία μας. Έχω μάθει στη ζωή μου ότι δεν μου δόθηκε ποτέ περίοδος χάριτος. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω με την ΕΡΤ, έχει εκπομπές με 2-3% ή 0,1%.»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Κατερίνα Λάσπα αποκάλυψε πως έχει στο ενεργητικό της τρία “καμένα” συμβόλαια, δύο με ιδιωτικά κανάλια και ένα με την ΕΡΤ. «Έχω 3 “καμένα” συμβόλαια. Δύο με ιδιωτικά κανάλια και ένα με την ΕΡΤ. Δεν μπορώ άλλα δικαστήρια, δεν βγάζεις άκρη.», τόνισε.