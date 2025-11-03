Κατερίνα Λάσπα: «Δεν βρίσκω το λόγο ύπαρξης των πρωινών εκπομπών»

Enikos Newsroom

lifestyle

Κατερίνα Λάσπα

Η Κατερίνα Λάσπα παραδέχτηκε ότι της λείπει η τηλεόραση, ξεκαθάρισε όμως πως δεν την ενδιαφέρει να επιστρέψει με μία πρωινή εκπομπή. Η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε στις κάμερες κατά την επίσημη πρεμιέρα του μιούζικαλ Annie το μεσημέρι του Σαββάτου (1 Νοεμβρίου 2025), αναφερόμενη τόσο στη φετινή τηλεοπτική σεζόν όσο και στη συνεργασία της με την ΕΡΤ, που –όπως είπε– δεν προχώρησε για ακόμη μια χρονιά.

«Μου λείπει η τηλεόραση, ναι. Πολλά συζητιούνται, άλλα γίνονται και άλλα δεν γίνονται. Όχι πρωινό όμως. Κάνουν πολύ καλή δουλειά τα παιδιά στα πρωινά, αλλά ως επαγγελματίας και τηλεθεάτρια δεν βρίσκω πολύ μεγάλο λόγο ύπαρξης αυτών των εκπομπών, ξέροντας τις μερίδες τηλεθέασης, το ποιος βλέπει κτλ.», δήλωσε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Λάσπα.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στην ΕΡΤ, με την οποία δεν κατέληξε τελικά σε συνεργασία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την εξέλιξη αυτή. «Κρατάω μια μικρή στεναχώρια με την ΕΡΤ που για τρίτη σεζόν δεν πραγματοποιήθηκε η συνεργασία μας. Έχω μάθει στη ζωή μου ότι δεν μου δόθηκε ποτέ περίοδος χάριτος. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω με την ΕΡΤ, έχει εκπομπές με 2-3% ή 0,1%.»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Κατερίνα Λάσπα αποκάλυψε πως έχει στο ενεργητικό της τρία “καμένα” συμβόλαια, δύο με ιδιωτικά κανάλια και ένα με την ΕΡΤ. «Έχω 3 “καμένα” συμβόλαια. Δύο με ιδιωτικά κανάλια και ένα με την ΕΡΤ. Δεν μπορώ άλλα δικαστήρια, δεν βγάζεις άκρη.», τόνισε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Κι όμως στη φωτογραφία υπάρχει ένας κρυμμένος ελέφαντας – Μπορείτε να τον εντοπίσετε σε 21 δευτερόλεπτα;

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα myCAR – Ποιες είναι οι πληροφορίες του enikonomia.gr

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Η τέλεια νύφη της Jen Marie Wiggins – Μαζί Food & Travel και Real Auto

Η ρύθμιση ιδιωτικότητας που πρέπει να αλλάξετε στο Google Wallet

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
03:55 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Μαριάννα Κιμούλη: «Δε θέλω να πορεύομαι στη ζωή μου σαν να μην έχω αυτό το επώνυμο» – Το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πατέρα της

Η Μαριάννα Κιμούλη, κόρη του Γιώργου Κιμούλη μίλησε στο περιοδικό ΟΚ! για τη σχέση της με την ...
03:25 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Ξέσπασε η Ιωάννα Μπέλλα: Οι δημοσιογράφοι να σταματήσουν να ασχολούνται μαζί μου

Μία οργισμένη ανάρτηση έκανε η Ιωάννα Μπέλλα στα social media, απαντώντας σε όσους σχολιάζουν ...
01:55 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Τζένη Διαγούπη: «Έχω κάνει και άλλες δουλειές, όταν έφτασα στο όριο να μην έχω να βιοποριστώ – Ονειρεύομαι έναν πιο αξιοκρατικό χώρο στο θέατρο»

Η Τζένη Διαγούπη μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχει α...
00:25 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Ναταλία Γερμανού: «Κάποιοι επιχείρησαν να αλλάξουν την εικόνα της Δέσποινας Βανδή – Ουδέποτε είχε στο μυαλό της να θυμίσει ή να μοιάσει στην Άννα Βίσση»

Η Ναταλία Γερμανού, μέσα από την εκπομπή της «Καλύτερα δε Γίνεται», αναφέρθηκε στη Δέσποινα Βα...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς