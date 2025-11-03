Οι τελευταίες εξελίξεις για τα τουρκικά Eurofighter – Πάει για «παλιά» έκδοση η Τουρκία και τρέχει για το 2027

Η τουρκική πολεμική αεροπορία βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. Δεν εξηγείται διαφορετικά η σπουδή της Τουρκίας να αποκτήσει τα καινούρια της Eurofighter τρία χρόνια νωρίτερα, συμβιβαζόμενη με την παλαιότερη έκδοση Tranche-4 αντί για την εξελιγμένη Tranche-5. Παράλληλα, πιέζει για την παραλαβή των πρώτων μεταχειρισμένων από Κατάρ – Ομάν. Το enikos.gr παρουσιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις.

του Χρήστου Μαζανίτη

Η τουρκική πολεμική αεροπορία βρίσκεται σε τραγική κατάσταση, με τις διαθεσιμότητες να είναι τόσο χαμηλές, που ζητεί την ταχύτερη παράδοση των μαχητικών Eurofighter, αρκούμενη στο να παραλάβει την τρέχουσα έκδοση αντί της νεότερης, που θα αρχίσει να βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής μετά το 2029.

Τουρκικές πηγές ασφαλείας, που διατήρησαν την ανωνυμία τους, με διαρροή προς τα ΜΜΕ της χώρας, έδωσαν τέλος στις συζητήσεις σχετικά με το κόστος απόκτησης των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, ισχυριζόμενες ότι η Τουρκία απέκτησε τα αεροσκάφη σε τιμές συγκρίσιμες με αυτές που πληρώνουν οι χώρες κατασκευής. Οι ίδιες πηγές αποκαλύπτουν ότι τα αεροσκάφη αναμένεται να είναι έτοιμα για πτήση έως το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Αυτό συνεπάγεται ότι, παρά τις αρχικές διαρροές για παραλαβή της εξελιγμένης έκδοσης Tranche-5 το 2030, η Άγκυρα θα προμηθευτεί την τρέχουσα έκδοση «Tranche-4». Κάτι που αποκαλύπτει το μέγεθος της «γύμνιας» της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, επιβεβαιώνοντας και σχετικό ρεπορτάζ του enikos.gr και της εφημερίδας Realnews σχετικά με τις χαμηλές διαθεσιμότητες μαχητικών.

Σύμφωνα με τουρκικές πηγές ασφαλείας που επικαλείται το ρεπορτάζ του Akif Bulbul από την εφημερίδα Türkiye Daily, τα αεροσκάφη Eurofighter δεν αγοράστηκαν σε διογκωμένες τιμές πάνω από την πραγματική τους αξία.

«Τα αεροσκάφη αποκτήθηκαν σε τιμή κοντά σε αυτήν που τα προμηθεύονται οι ίδιες οι χώρες κατασκευής», δήλωσαν πηγές ασφαλείας.

Οι ίδιες πηγές τόνισαν ότι αυτά τα αεροσκάφη θεωρούνται ως εναλλακτική λύση μέχρι να τεθούν σε λειτουργία τα εγχώρια και εθνικά αεροσκάφη KAAN της Τουρκίας και θα είναι έτοιμα για μάχη μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Πηγές ασφαλείας έχουν παράσχει μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση που αντιμετωπίζει τις ανησυχίες για τις τιμές, δηλώνοντας: «Τα αεροσκάφη δεν αγοράστηκαν σε τιμή υψηλότερη από την αξία τους. Αποκτήθηκαν σε τιμή κοντά σε αυτήν που προμηθεύονται οι ίδιες οι χώρες κατασκευής. Αγοράζουμε αυτά τα αεροσκάφη για πρώτη φορά, αλλά είναι πολύ σημαντική και μια εξαιρετική προμήθεια».

«Εκτελέσαμε τη διαδικασία προμήθειας για να έχουμε το αεροσκάφος έτοιμο για λειτουργία το συντομότερο δυνατό ως εναλλακτική λύση για μια μεταβατική περίοδο. Το πακέτο περιλαμβάνει σημαντικά πυρομαχικά», ανέφεραν οι τουρκικές πηγές.

«Τα 20 αεροσκάφη που θα αγοραστούν από το Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με τον εξοπλισμό και τα πυρομαχικά, έχουν συμβατική αξία 5,4 δισεκατομμυρίων λιρών», ανέφεραν, ήτοι 6,12 δισ. ευρώ.

Οι ίδιες πηγές διευκρίνισαν επίσης τη σημασία των δηλώσεων του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, προσθέτοντας: «Η δήλωση του Βρετανού πρωθυπουργού για 8 δισεκατομμύρια λίρες αντιπροσωπεύει τα παράπλευρα έσοδα αυτής της συμφωνίας στη βρετανική οικονομία και τη δυνητική συμβολή που θα προσφέρει μέσω νέων συμβάσεων την επόμενη περίοδο».

Η Τουρκία προωθεί επίσης συμφωνίες προμήθειας με το Κατάρ και το Ομάν για επιπλέον αεροσκάφη Eurofighter, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα που επικαλούνται κρατικές πηγές.

«Θα αποκτήσουμε 12 αεροσκάφη από το Κατάρ και μπορούμε να πούμε ότι η συμφωνία έχει οριστικοποιηθεί. Τα εισερχόμενα αεροσκάφη Eurofighter θεωρούνται καινούργια. Δεν έχουν πετάξει πολύ. Έχουν μέγιστο 200 ώρες πτήσης. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει μηδενικές ώρες πτήσης. Η κανονική διάρκεια πτήσης κυμαίνεται μεταξύ 8.000 και 10.000 ωρών», σημειώνουν οι τουρκικές πηγές και προσθέτουν: «Θα φτάσουν το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους. Οι Βρετανοί είπαν: “Μπορούμε να παραδώσουμε έως το 2030”. Ωστόσο, ενεργήσαμε έγκαιρα και ξεκινήσαμε τη διαδικασία προμήθειας. Οι διαπραγματεύσεις με το Ομάν συνεχίζονται. Θα αποκτήσουμε 10–12 αεροσκάφη. Αυτά τα αεροσκάφη είναι του ίδιου μοντέλου αλλά απαιτούν μικρό εκσυγχρονισμό».

Παράλληλα, η τουρκική πολεμική αεροπορία προετοιμάζεται ώστε να πραγματοποιηθεί άμεσα η εκπαίδευση πιλότων. Ταυτόχρονα σχεδιάζονται να προχωρήσουν άμεσα τροποποιήσεις στις υπάρχουσες υποδομές, για να διασφαλιστεί ότι το αεροσκάφος θα αποκτήσει πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η βάση που έχει επιλεγεί είναι αυτή στο Εσκί Σεχίρ.

«Θα διεξαχθεί επίσης εκπαίδευση πιλότων. Η εκπαίδευση θα διαρκέσει περίπου πέντε έως έξι μήνες. Εκτιμούμε ότι το αεροσκάφος θα είναι πλήρως έτοιμο για μάχη μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2027», διευκρινίζουν οι τουρκικές πηγές ασφαλείας σε ό,τι αφορά και καινούρια αεροσκάφη κι επισημαίνουν: «Εργαζόμαστε για να προσδιορίσουμε ποιες αεροπορικές βάσεις θα φιλοξενήσουν τα αεροσκάφη. Η υποδομή μας είναι κατάλληλη για αυτά τα αεροσκάφη, αλλά ενδέχεται να υπάρξουν μικρές τροποποιήσεις στα υπόστεγά μας. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι μεγαλύτερα και δικινητήρια αεροσκάφη σε σύγκριση με τα F-16».

Η Τουρκία κατατάσσεται 9η παγκοσμίως σε ισχύ πυρός. Το Ισραήλ κατατάσσεται 16ο και η Ελλάδα 19η. Η προμήθεια των μαχητικών της Τουρκίας είναι προσανατολισμένη στο μέλλον, ώστε να μπορέσει να κλείσει την ψαλίδα, όπου Ελλάδα και Ισραήλ είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα.

Οι Τούρκοι πιστεύουν ότι, μέχρι να τεθούν σε λειτουργία τα εθνικά και εγχώρια αεροσκάφη KAAN, τα Eurofighter θα χρησιμεύσουν ως εναλλακτική λύση.

Σε κάθε περίπτωση, το νέο αεροσκάφος Eurofighter αντιπροσωπεύει επίσης μια σημαντική πρόοδο στις μαχητικές ικανότητες σε σύγκριση με τα υπάρχοντα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, τα F-16 και τα F-4 Phantom που διαθέτει.

Το πακέτο προμήθειας περιλαμβάνει σημαντικά προηγμένα οπλικά συστήματα και συστοιχίες αισθητήρων, όπως πυραύλους Meteor, Brimstone και ραντάρ AESA. Οι πύραυλοι Meteor θα προσφέρουν ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, που δεν έχουν αυτή τη στιγμή τα τουρκικά μαχητικά, παρά μόνο η Ελλάδα στην περιοχή με τα Rafale. Στο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης ραντάρ AESA που ανιχνεύουν εχθρούς από μεγάλες αποστάσεις, έως 200 χλμ.