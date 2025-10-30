Τουρκία: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με Κατάρ και Ομάν για την προμήθεια Eurofighter

Φωτογραφία: Reuters

Η Άγκυρα δήλωσε την Πέμπτη ότι οι διαπραγματεύσεις με τo Κατάρ και το Ομάν για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon βρίσκονται σε εξέλιξη, λίγες μόλις ημέρες μετά την υπογραφή συμφωνίας με τη Βρετανία για την αγορά 20 αεροσκαφών του ίδιου τύπου, μεταδίδει το Reuters.

Η συμφωνία μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, Τουρκίας και Βρετανίας, αποσκοπεί στην ενίσχυση των διμερών δεσμών και στη θωράκιση της τουρκικής αεράμυνας. Η Άγκυρα έχει ανακοινώσει ότι επιδιώκει επίσης να προμηθευτεί ακόμη 24 αεροσκάφη, ελαφρώς μεταχειρισμένα, από το Κατάρ και το Ομάν.

Ορισμένοι αναλυτές χαρακτήρισαν τη συμφωνία, την οποία ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εκτίμησε στα 8 δισεκατομμύρια λίρες (9,1 δισ. ευρώ/10,7 δισ. δολάρια), ως «ακριβή». Ωστόσο, σύμφωνα με ενημέρωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, η αξία της σύμβασης, που περιλαμβάνει τα αεροσκάφη, τον εξοπλισμό τους και διάφορα πυρομαχικά, ανέρχεται σε 5,4 δισεκατομμύρια λίρες.

Πηγή με γνώση της υπόθεσης δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη ότι η συμφωνία περιλαμβάνει πακέτο οπλισμού, στο οποίο εντάσσονται οι πύραυλοι αέρος-αέρος MBDA Meteor και οι πύραυλοι Brimstone για επιθέσεις εδάφους.

Σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα, η BAE Systems επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει «πακέτο οπλισμού με πυραύλους Meteor και συναφή προγράμματα ενσωμάτωσης στα τουρκικά οπλικά συστήματα».

Όπως ανέφερε η εταιρεία, «Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η BAE Systems θα κατασκευάσει βασικά τμήματα του σκελετού των αεροσκαφών, θα πραγματοποιήσει την τελική συναρμολόγηση και θα ηγηθεί της ενσωμάτωσης των όπλων στις εγκαταστάσεις της στο Lancashire», προσθέτοντας ότι «το πακέτο οπλισμού θα παρέχεται κυρίως από την MBDA».

Η πρώτη παρτίδα των 20 αεροσκαφών αναμένεται να παραδοθεί το 2030, ενώ η Τουρκία συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τους συμμάχους της στον Κόλπο, Κατάρ και Ομάν, προκειμένου να καλύψει τις πιο άμεσες επιχειρησιακές της ανάγκες.

Όπως ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, «οι εργασίες σχετικά με τα μαχητικά Eurofighter Typhoon που θα προμηθευτούμε από το Κατάρ και το Ομάν για να καλυφθούν οι επιχειρησιακές ανάγκες της Πολεμικής μας Αεροπορίας συνεχίζονται», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

