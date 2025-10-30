Τέμπη: Νέο αίτημα αναβολής στη δίκη για τα χαμένα βίντεο

Αίτημα αναβολής κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στη δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικου υλικού στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα larissanet.gr, το αίτημα έχει να κάνει με δικονομικά ζητήματα σχετικά τη μη δυνατότητα παράστασης των συνηγόρων με βάση απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και το αν το δικαστήριο κατά την προηγούμενη δικάσιμο έπρεπε να διακόψει ή να αναβάλει την υπόθεση.

Το δικαστήριο διέκοψε για λίγη ώρα προκειμένου να μελετήσει τα σχετικά έγγραφα και να προσέλθει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ εξερχόμενος από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε τη συμπεριφορά δικηγόρων των κατηγορουμένων κάνοντας λόγο για μπούλινγκ σε βάρος της έδρας.

Το θέμα της αναβολής σχολίασαν επίσης ο παππούς του Παναγιώτη Κουτσόπουλου που έχασε την ζωή του στα Τέμπη, Γιώργος Κουτσόπουλος, και η δικηγόρος οικογενειών, Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου.

 

 

 

