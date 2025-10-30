Ουγγαρία: Στις 7 Νοεμβρίου η συνάντηση Τραμπ – Όρμπαν στην Ουάσινγκτον – Στο επίκεντρο το ουκρανικό και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Φωτογραφία: AP

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις 7 Νοεμβρίου στην Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε σήμερα στη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου ο προσωπάρχης του πρωθυπουργού.

Ο Γκεργκέλι Γκουλιάς δήλωσε ότι η συνάντηση θα επιτρέψει στους δύο ηγέτες να συζητήσουν για ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Νωρίτερα ο Όρμπαν είπε ότι θα συζητήσει για τις αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών με τον Τραμπ στη διάρκεια της προγραμματισμένης συνάντησής τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

