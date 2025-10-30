Τέμπη: Σήμερα η δίκη για τα βίντεο από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης μετά τη διακοπή

Συνεχίζεται σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η εκδίκαση της υπόθεσης για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο είχε διακόψει στις 13 Οκτωβρίου λόγω απουσίας κάποιων εκ των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων απορρίπτοντας το αίτημα για αναβολή που είχε υποβληθεί από τους παρευρισκόμενους συνηγόρους υπεράσπισης.

Η πρόεδρος μάλιστα, όπως ήταν και η πρόταση της εισαγγελέως διέταξε, σύμφωνα με το larissanet.gr, την παρουσία των κατηγορουμένων στο δικαστήριο στην επόμενη δικάσιμο – δηλαδή σήμερα – καθώς την προηγούμενη φορά παρών ήταν μόνο ο κατηγορούμενος πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ.

Μαζί του κατηγορούνται ακόμη ο πρώην (2023-2025) διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security για ενέργειες που αφορούν στη μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου ξεκίνησε την πορεία της η εμπορευματική αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και για την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκους τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα.