Μητσοτάκης: Το 51% της ΕΥΔΑΠ ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει

Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να τιμήσω τα 100 χρόνια ιστορίας μιας εταιρείας η οποία είναι συνυφασμένη, ταυτισμένη με την ίδια την ιστορία του ελληνικού κράτους και με την ύδρευση και την αποχέτευση της πρωτεύουσάς μας, της Αθήνας.

Πράγματι, νομίζω ότι όλοι μας αισθανόμαστε μεγάλο το βάρος της ευθύνης όταν αναλογιζόμαστε τις σημαντικές αποφάσεις που πήραν ηγέτες προηγούμενων γενεών προκειμένου σε άλλους καιρούς, θα έλεγα πιο δύσκολους, να εξασφαλίσουν ότι η πρωτεύουσά μας θα είχε πάντα επαρκές, ποιοτικό και φθηνό νερό.

Και η διαδρομή αυτή, την οποία παρακολουθήσαμε σε αυτό το όμορφο βίντεο, το οποίο είδαμε πριν από λίγο, καταδεικνύει ακριβώς τη μεγάλη σημασία των αποφάσεων οι οποίες παρουσιάστηκαν σήμερα και από τον Υπουργό αλλά και από τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, ως προς τα επόμενα χρόνια αυτής της τόσο σημαντικής εταιρείας.

Μιας εταιρείας, που θέλω να θυμίσω και δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω, ανήκει κατά 51% στο Ελληνικό Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Εταιρεία οι μετοχές της οποίας είχαν καταλήξει στο Υπερταμείο -για να τα θυμόμαστε και αυτά- το 2016. Με απόφαση αυτής της κυβέρνησης επέστρεψαν στον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι για πάντα η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει μία κρατική εταιρεία.

Βρισκόμαστε, λοιπόν, σήμερα εδώ όχι μόνο για να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση αλλά και στους εργαζόμενους της εταιρείας για όλα όσα έχουν προσφέρει, αλλά για να συζητήσουμε και να συνομιλήσουμε με όρους παρόντος, αλλά κυρίως με όρους μέλλοντος.

Τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο Υπουργός αλλά και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ δεν επιδέχονται καμίας απολύτως αμφισβήτησης. Η Αττική αντιμετωπίζει ένα ενδεχόμενο πολύ μεγάλο πρόβλημα υδροδότησής της, εάν δεν πάρουμε απαραίτητα και δραστικά μέτρα. Θα μου πείτε, μπορεί η επόμενη χρονιά να είναι καλή. Μπορεί να χιονίσει. Μπορεί να βρέξει. Μπορεί οι ταμιευτήρες να ξαναγεμίσουν από τον φυσικό κύκλο των υδρολογικών δεδομένων.

Κυρίες και κύριοι, η ελπίδα δεν είναι στρατηγική. Αυτό μπορεί και να μην γίνει. Και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για το χειρότερο σενάριο. Γι’ αυτό και το έργο το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα, το νέο εμβληματικό έργο στην ιστορία των μεγάλων έργων της Αττικής, δεν είναι τίποτα άλλο από τη συνέχεια του Μαραθώνα, της Υλίκης, του Μόρνου, του φράγματος του Ευήνου.

Είναι ουσιαστικά η μεταφορά, με βαρύτητα και χωρίς αντλιοστάσια, κάτι το οποίο την κάνει εκ των πραγμάτων και πολύ πιο φτηνή, άνω των 200 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού από τον Κρικελιώτη και τον Καρπενησιώτη, δύο ποταμούς οι οποίοι τελικά καταλήγουν στη λίμνη των Κρεμαστών, έτσι ώστε να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε σταθερά και προβλέψιμα τον ταμιευτήρα του Ευήνου και να εξασφαλίσουμε ότι για τα επόμενα 30 χρόνια η Αττική δεν θα έχει ποτέ πρόβλημα υδροδότησης.

Και για εμάς που μεγαλώσαμε και θυμόμαστε καλά -είμαστε, ναι, κ. Υπουργέ μου, αυτής της ηλικίας- τη μεγάλη κρίση ύδρευσης της Αττικής στις αρχές της δεκαετίας του ’90, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη την πραγματικότητα των αποφάσεων που πάρθηκαν τότε και την ανάγκη να μην βρεθούμε ποτέ ξανά σε μια τέτοια κατάσταση, να τρέχουμε καμπάνιες, όπως το «Προσέχουμε για να Έχουμε», και να ζητάμε ουσιαστικά από τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση προκειμένου να μην ξεμείνει η Αττική από νερό.

Αυτό, λοιπόν, ακριβώς το σχέδιο υπηρετείται μέσα από τις σημαντικές επενδυτικές πρωτοβουλίες της ΕΥΔΑΠ. Είδατε στο γράφημα, το οποίο παρουσιάστηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, μια κάθετη αύξηση των επενδύσεων τις οποίες πρέπει να κάνει η ΕΥΔΑΠ τα επόμενα χρόνια. Είναι οι επενδύσεις που δεν αφορούν μόνο το έργο για το οποίο σας μιλήσαμε, επενδύσεις που αφορούν την αποχέτευση, τον εκσυγχρονισμό της Ψυττάλειας -άλλο ένα εμβληματικό έργο στο χαρτοφυλάκιο, στη «φαρέτρα» των έργων υποδομής της ΕΥΔΑΠ-, αφορούν όμως και επενδύσεις που έχουν να κάνουν με την πολύ σημαντική γεωγραφική διεύρυνση της ΕΥΔΑΠ, πέραν των ορίων της Αττικής.

Να καλυφθεί πια όλη η Αττική, και η Ανατολική Αττική, η Εύβοια, η Βοιωτία και η Φωκίδα, με αποτέλεσμα για πρώτη φορά -και αυτό το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό- η ΕΥΔΑΠ να εισέρχεται και στον τομέα της διαχείρισης του αρδευτικού νερού. Είναι ένα πείραμα για τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, για να μπορούμε να αποδείξουμε ότι αυτή η εταιρεία, η οποία έχει τόσο μεγάλη τεχνογνωσία, μπορεί να προσθέσει προστιθέμενη αξία και στη διαχείριση του αρδευτικού νερού, κάτι το οποίο αποτελεί μια άλλης τάξης πρόκληση, για την οποία δεν είμαστε σήμερα εδώ να μιλήσουμε, αλλά ένα ζήτημα το οποίο σίγουρα όλους μας απασχολεί πάρα πολύ.

Εν κατακλείδι, κυρίες και κύριοι, θέλω να γνωρίζετε ότι η δέσμευση της κυβέρνησης αφορά την προστασία του νερού ως του υπέρτατου δημοσίου αγαθού. Αφορά την απόλυτη και κατηγορική δέσμευσή μας ότι η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει εταιρεία δημόσιου χαρακτήρα. Αφορά, επίσης, τη δέσμευσή μας ότι οι επενδύσεις τις οποίες σχεδιάζουμε θα προχωρήσουν, εξετάζοντας και όλες τις δυνατές πηγές χρηματοδότησης, και με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι πάντα στη χώρα μας θα έχουμε όχι μόνο το καλύτερο αλλά και το φθηνότερο δυνατό νερό.

Αυτό αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης, η οποία έχοντας τον απόλυτο έλεγχο της ΕΥΔΑΠ οφείλει να εποπτεύει, να καθοδηγεί και να δρομολογεί τις σημαντικές επενδύσεις τις οποίες παρουσιάσαμε σήμερα.

Εύχομαι, λοιπόν, πολύ σύντομα, κ. Διευθύνοντα Σύμβουλε, κ. Πρόεδρε, να ξαναβρεθούμε, όπου θα παρουσιάσουμε σε ακόμα μεγαλύτερη λεπτομέρεια όλες τις δράσεις προκειμένου αυτό το πολύ φιλόδοξο σχέδιο να υλοποιηθεί.

Θέλω να γνωρίζετε ότι θα είμαστε πολύ αυστηροί στην υλοποίηση και στον έλεγχο της τήρησης των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων. Θα ξεπεράσουμε οποιαδήποτε εμπόδια μπορεί να βρεθούν μπροστά μας έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε το υπέρτατο ζητούμενο, που δεν είναι άλλο από τη συνεχιζόμενη ασφαλή τροφοδοσία της Αττικής με φθηνό, καθαρό και ποιοτικό νερό.

Σας ευχαριστώ πολύ.