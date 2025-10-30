Ζάκυνθος: Ο Μητροπολίτης Δωδώνης έκανε παρατήρηση σε διευθυντή σχολείου – «Με τα πουκάμισα έξω, ήρθες στην εκκλησία;»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ζάκυνθος μητροπολίτης

Την αντίδραση των εκπαιδευτικών της Ζακύνθου προκάλεσε η παρατήρηση που έκανε ο Μητροπολίτης Δωδώνης, Χρυσόστομος, στον Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου του νησιού, Ηλία Φλάμπουρα, για την ενδυμασία του κατά την εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου.

Ο Μητροπολίτης προσέγγισε τον εκπαιδευτικό και ακούστηκε να του λέει: «Με τα πουκάμισα έξω, ήρθες να βγάλεις λόγο τέτοια ημέρα στην εκκλησία; Απαράδεκτος. Αίσχος». Ο διευθυντής του σχολείου συνέχισε κανονικά να μιλάει, παρά την επίπληξη,  και στο τέλος είπε:  «Επειδή στην αρχή της ομιλίας δέχθηκα μια επίθεση, αυτά ίσως ήταν μια απάντηση σε αυτούς που μου επιτέθηκαν».

Δείτε το βίντεο μετά το 20ο λεπτό.

Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ζακύνθου, καταδικάζοντας την ενέργεια του Μητροπολίτη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα imerazante.

«Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και καταδίκη του για το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε εκκλησία του νησιού, όπου ο Μητροπολίτης Δωδώνης απηύθυνε δημόσια παρατήρηση σε εκπαιδευτικό και διευθυντή σχολείου για την ενδυμασία του, την ώρα που εκείνος απηύθυνε χαιρετισμό. Η στάση αυτή συνιστά απαράδεκτη προσβολή της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας ενός ανθρώπου που υπηρετεί επί σειρά ετών με ήθος, συνέπεια και αφοσίωση την εκπαίδευση στη Ζάκυνθο.

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν λειτούργημα με σεβασμό στους μαθητές, στους γονείς και στην κοινωνία, και αξίζουν τον ίδιο σεβασμό από όλους, ανεξαρτήτως ιδιότητας ή θεσμικού ρόλου. Η δημόσια επίπληξη, μάλιστα μέσα σε χώρο λατρείας και μπροστά σε κοινό, δεν συνάδει ούτε με τις αξίες του σεβασμού, της ευγένειας και της χριστιανικής αγάπης που η Εκκλησία πρεσβεύει.

Ο Σύλλογός μας στηρίζει απόλυτα τον συνάδελφο και καταδικάζει κάθε συμπεριφορά που προσβάλλει την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών και διαταράσσει το κλίμα αλληλοεκτίμησης που πρέπει να διέπει τις σχέσεις μεταξύ των θεσμών.

Πέραν τούτου, θλίψη αποτελεί το γεγονός ότι ακόμα μία φορά η εκπαιδευτική κοινότητα στοχοποιείται από τα έσω, από εκείνα ακριβώς τα θεσμικά όργανα που οφείλουν να οικοδομούν μια ασφαλή κοινωνία εμπιστοσύνης, συναδελφικότητας και αλληλοϋποστήριξης, και που οφείλουν -αν μη τι άλλο- να γνωρίζουν ότι η αξιοπρέπεια ενός δασκάλου δεν έγκειται στην «ενδυματολογική του εμφάνιση», αλλά στο ψυχικό του μεγαλείο, στη στάση ζωής και στον τρόπο που σαν παιδαγωγός στέκεται απέναντι στα παιδιά, στους συναδέλφους και στην κοινωνία.

Για μας, η εκπαιδευτική κοινότητα δεν είναι ένας μηχανισμός τυπικότητας και εξωτερικής ευπρέπειας· είναι ένας ζωντανός οργανισμός αξιών, ευαισθησίας και πνεύματος. Ο δάσκαλος δεν υπηρετεί το ένδυμα, αλλά την ψυχή· δεν διδάσκει με το περίβλημα, αλλά με το παράδειγμα. Γιατί τα παιδαγωγικά ιδεώδη δεν ράβονται σε ύφασμα, πλάθονται στο ήθος, στην καρδιά και στο βλέμμα του δασκάλου που εμπνέει.

Καλούμε όλους τους φορείς να επιδεικνύουν σεβασμό στο έργο και το πρόσωπο κάθε εκπαιδευτικού και να αποφεύγουν δημόσιες συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τις αξίες της παιδείας και της δημοκρατίας».

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόση ζάχαρη μπορούμε να φάμε μέσα στην ημέρα; Ειδικός του Cleveland απαντά

Ουρολοιμώξεις: Μελέτη έδειξε ότι 1 στις 5 μπορεί να συνδέεται με μολυσμένο κρέας – Τι να προσέχουμε

Φορολοταρία: Μπείτε εδώ για να δείτε εάν κερδίσατε

Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη και Λουτρακίου

Τεστ προσωπικότητας: Η πινελιά που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε γλύπτης, ζωγράφος ή δημιουργός κολάζ

Τι σημαίνει η φράση «φλέγον ζήτημα» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:53 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Κρήτη: Παραμένουν στους δρόμους οι αγρότες – «Αν χρειαστεί θα φέρουμε τα πρόβατα στον ΒΟΑΚ»

Δεύτερη ημέρα κινητοποιήσεων για τους αγροτοκτηνοτρόφους της Κρήτης, οι οποίοι παραμένουν στου...
13:08 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Συνελήφθη 26χρονος οδηγός χωρίς δίπλωμα που έτρεχε με 174 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού

Στη σύλληψη ενός… γκαζιάρη οδηγού που έτρεχε με 174 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού πρ...
12:41 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

«Πόλεμος» για τα έσοδα από τις κλήσεις παραβίασης του ΚΟΚ – Την απόσυρση του νομοσχεδίου για την οδική ασφάλεια ζητεί η ΚΕΔΕ

«Πόλεμος» έχει ξεσπάσει για τις εισπράξεις των κλήσεων του ΚΟΚ με την ΚΕΔΕ να ζητεί την απόσυρ...
12:16 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Τέμπη: Νέο αίτημα αναβολής στη δίκη για τα χαμένα βίντεο

Αίτημα αναβολής κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στη δίκη για τη διαχείρι...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς