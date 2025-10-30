Κικίλιας στον Realfm 97,8 για Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχουμε κράτος Δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών»

Απάντηση στις αιχμές που άφησε εναντίον του η Ντόρα Μπακογιάννη έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας μέσω του Realfm 97,8 στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

«Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος έχει γρονθοκοπηθεί μέσα σε ένα πλοίο στο λιμάνι των Χανίων. Θα μπορούσε και να έχει τραυματιστεί θανάσιμα. Υποβλήθηκε μήνυση από τον παθόντα. Δεν μπορεί να ζητεί κανείς να κάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτε για λόγους ανθρωπιάς. Η ανθρωπιά δεν είναι άλλοθι για συγκάλυψη», είπε ο Βασίλης Κικίλιας.

Και συνέχισε: «Διατάχθηκε ΕΔΕ που είναι θεσμική διαδικασία, όχι τιμωρία. Είναι η μόνη οδός για να αποδειχθεί αν υπήρξε παράλειψη ή όχι. Προβλέπεται στον νόμο. Συνιστά καθήκον και προφανώς όχι αλαζονεία. Αλαζονεία θα ήταν το αντίθετο, να μην διερευνηθεί το συμβάν που κατήγγειλε ένας συμπολίτης μας επειδή αφορά σε κρατικούς υπαλλήλους. Αδυνατώ να αντιληφθώ τη λογική της αποδοχής ξυλοδαρμών ως απλά ένα σύνηθες φαινόμενο. Αυτό κύριοι είναι ο νόμος της ζούγκλας. Έχουμε κράτος Δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών».

«Ειδικά για τον λιμενάρχη Χανίων είθισται στην διαδικασία μίας ΕΔΕ να μην παραμένει στην θέση ευθύνης του ο διερευνώμενος για να μην παρακωλύεται η έρευνα. Σύμφωνα με τον κύριο Αρχηγό και γι’ αυτό διατάχθηκε η ΕΔΕ από τον κύριο Αρχηγό, ο κ. λιμενάρχης παρέβη τους οικείους κανονισμούς του λιμενικού σώματος ως προς την άμεση ενημέρωση των προϊστάμενων του και ως προς τον άμεσο σχηματισμό της δικογραφίας. Πάντως το περιστατικό όπως το είδατε να εξελίσσεται δημοσίως δείχνει ακριβώς αυτό, την αναλγησία του κράτους απέναντι σε έναν οποιοδήποτε συμπολίτη μας ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την δεινή θέση. Αυτό είναι μη αποδεκτό, κύριοι», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας.

