Από το Σάββατο το χειμερινό ωράριο για το διζωνικό τιμολόγιο ρεύματος

Enikos Newsroom

οικονομία

ρεύμα

Από το Σάββατο, 1η Νοεμβρίου, τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης ρεύματος (το παλιό “νυχτερινό”), με ισχύ έως 31η Μαρτίου 2026.

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, το ωράριο έχει ως εξής:

  • Μεσημβρινή ζώνη: 12 μ.μ. – 3 μ.μ.
  • Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 5 π.μ.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2025 που τέθηκε σε εφαρμογή, σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ουρολοιμώξεις: Μελέτη έδειξε ότι 1 στις 5 μπορεί να συνδέεται με μολυσμένο κρέας – Τι να προσέχουμε

Τα συμπτώματα στο πόδι που μπορεί να είναι πρώιμα σημάδια καρκίνου του παγκρέατος

Β’ Πρόσκληση για τα vouchers βρεφονηπιακών σταθμών: Σήμερα αρχίζει η υποβολή αιτήσεων – Τι είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου

Επίδομα 250 ευρώ και επιστροφή ενοικίου: Στις 28 Νοεμβρίου οι καταβολές – Τι διευκρίνισε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΟΙΚ

Ερευνήτρια βελτιώνει εξίσωση ενός αιώνα για την πρόβλεψη της κίνησης επικίνδυνων ατμοσφαιρικών ρύπων

ChatGPT Atlas: Το νέο πρόγραμμα περιήγησης της OpenAI είναι «90% πιο ευάλωτο» σε επιθέσεις από το Google Chrome – Τι λέει ν...
περισσότερα
08:23 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Γιατί ενδέχεται να αλλάξει η ημερομηνία έναρξης για την υποβολή τους και τι θα ισχύσει για τον φόρο εισοδήματος

Δεν αποκλείεται η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myAADE για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορο...
07:15 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Νέα Αρχή Εποπτείας της Αγοράς: 500 ελεγκτές στη «μάχη» κατά της ακρίβειας – Οι αρμοδιότητες και τα πρόστιμα

21:43 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή καταβάλλονται επιδόματα 188 εκατ. ευρώ – Ποιους αφορά

Την Παρασκευή, 31/102025, θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα για τον μήνα Οκτώβριο, συν...
21:32 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Στη μείωση των επιτοκίων κατά 0,25% προχώρησε η FED

Αν και διχασμένη, η ομοσπονδιακή τράπεζα (FED), στις ΗΠΑ, μείωσε σήμερα τα επιτόκια κατά ένα τ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς