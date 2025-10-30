Ντόρα Μπακογιάννη κατά Κικίλια: «Παρορμητική απόφαση και αλαζονική συμπεριφορά» – Η αντίδρασή της για την ΕΔΕ κατά του Λιμενάρχη Χανίων

Αιχμές εναντίον του υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια άφησε η Ντόρα Μπακογιάννη με αφορμή τη στάση του απέναντι στον Λιμενάρχη Χανίων σχετικά με το περιστατικό βιαιοπραγίας στο γκαράζ πλοίου ανάμεσα σε δύο επιβάτες.

Η Ντόρα Μπακογιάννη άφησε αιχμές περί αλαζονείας, «τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταδικάζει τέτοιου είδους φαινόμενα», όπως τόνισε η ίδια σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΙ.

Αφορμή στάθηκε η εντολή για διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τον Λιμενάρχη Χανίων.

«Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ γιατί στα Χανιά έχουμε έναν εξαιρετικό Λιμενάρχη. Έναν Λιμενάρχη ο οποίος έβγαλε πέρα αυτό το καλοκαίρι μία από τις δυσκολότερες ασκήσεις. Πέραν του να περιθάλψει μετανάστες, να τους φυλάξει και να τους μεταφέρει μετά στην Αθήνα, ασφαλώς και χωρίς να ανοίξει μύτη με τα καράβια της γραμμής. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κύρος, χαμηλών τόνων, έντιμος και έγινε ένα συμβάν. Ποιο είναι το συμβάν; Όποιος από εμάς έχει ταξιδέψει με πλοία και είναι κοινός θνητός και βγαίνει μόνος του με το αυτοκίνητο, ξέρει ότι κάθε δεύτερη μέρα τουλάχιστον, ένα καβγάς στο πλοίο θα γίνει. Γιατί; Γιατί ο μπροστινός που έχει παρκάρει έξω- έξω καθυστερεί λίγο. Αυτός, λοιπόν, συνήθως υβρίζεται από όλους τους υπόλοιπους, άλλοι κορνάρουν και γίνεται χαμός. Έγινε ένα συμβάν, πιάστηκαν στα χέρια ένας νεαρός με έναν άνθρωπο μεγαλύτερο», είπε αρχικά η Ντόρα Μπακογιάννη.

Στη συνέχεια η ίδια υποστήριξε ότι «καταγράφηκε το συμβάν, τελείωσε η υπόθεση. Εμείς είμαστε και λίγο θερμόαιμοι σε αυτό τον νομό. Και ω του θαύματος, ο Λιμενάρχης τίθεται σε διαθεσιμότητα, ξεκινάει ΕΔΕ, λες και έγινε κάτι το οποίο ήταν πρωτοφανές και δεν έχει ποτέ ξανασυμβεί. Και βγαίνουν όλα τα Χανιά. Όταν σας λέω όλα τα Χανιά, μιλάμε όλοι οι βουλευτές, τέσσερις είμαστε στα Χανιά οι βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου και του Πολάκη. Όλη η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και λέει «για όνομα του Θεού». Για έναν άνθρωπο που συνταξιοδοτείται σε δύο μήνες, δηλαδή να φύγει με ένα στίγμα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια στο Λιμενικό, για την παρορμητική απόφαση του υπουργού να προχωρήσει, χωρίς φαντάζομαι να ξέρει και όλα τα σχετικά στοιχεία. Και είναι ακριβώς αυτό που σας έλεγα πριν. Δίνει μια μάχη ο Μητσοτάκης, λέει ότι τα φαινόμενα αλαζονείας πρέπει να παταχθούν και να ‘το. Στα Χανιά το έχουμε και το έχουμε ακέραιο. Αυτή την εικόνα, η οποία τώρα αδικεί μια ολόκληρη κυβέρνηση. Μία κυβέρνηση που έκανε χθες αυτό, θα μου πείτε δεν είναι Αθήνα, δεν είναι το κέντρο, ποιος να ασχοληθεί και τα λοιπά με τα Χανιά, με έναν λιμενάρχη. Μα η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά. Δεν ασκείς την εξουσία αλαζονικά, διατάσσομεν. Πέρασε η εποχή αυτή, την ασκείς με αξιοπρέπεια και με ανθρωπιά. Και λυπάμαι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, γι’ αυτό το συμβάν, διότι πραγματικά έχει φέρει μια τεράστια αναστάτωση».

Η βουλευτής Χανίων πρόσθεσε ακόμη τα εξής: «Στα Χανιά σήμερα όλοι λένε ότι είναι άδικο και όταν ο λαός νιώθει ότι συμβαίνει κάτι το οποίο είναι άδικο, ξεσηκώνεται. Πώς να το κάνουμε; Και θα ακούσω, δεν έχω καμία αμφιβολία, για ρουσφέτια. Πρώτον, κανένας δεν ασχολήθηκε με τις επιλογές του Λιμενικού, ούτε είμαστε σε θέση να ξέρουμε ποιος και τι μπαίνει σε κάθε θέση. Στο Λιμενικό τι να ξέρουμε; Από την άλλη μεριά, η πορεία των ανθρώπων αποδεικνύει την αξία τους. Και η πορεία αυτού του ανθρώπου την απέδειξε. Άρα, μιλάμε για μια αποκατάσταση δικαιοσύνης».