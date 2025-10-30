Όταν κάποιος αγαπημένος μας προχωράει μπροστά, η λογική αντίδραση είναι να χαρούμε. Αυτό δεν ισχύει με όλους. Στο άκουσμα ευχάριστων ειδήσεων, κάποιοι μπορεί να αντιδράσουν με αδιαφορία ή υπονομευτικά σχόλια.

Όταν κάποιος είναι δυστυχισμένος, δεν είναι ικανοποιημένος από ζωή του, δεν συνειδητοποιεί ότι μπορεί να γίνει πικρόχολος. Βέβαια, οι αντιδράσεις τους αποκαλύπτουν τον εσωτερικό τους κόσμο.

Οι 8 φράσεις που χρησιμοποιούν οι δυστυχισμένοι άνθρωποι, όταν μαθαίνουν ευχάριστα νέα για τους άλλους

“Ωραία θα είναι”

“Ναι αλλά….”

“Εγώ ποτέ δεν το έκανα”

“Μπράβο σου” (με απαθές ύφος)

“Μην ενθουσιάζεσαι”

“Αυτό είναι υπερβολικό”

“Ελπίζω να έχεις καταλάβει πού πας να μπλέξεις”

“Ποιος ξέρει τι θα πάει στραβά;”

“Ωραία θα είναι”

Επιφανειακά, η φράση ακούγεται μια χαρά. Μπορεί όμως να λέγεται με μια ανεπαίσθητη ζήλεια. Όταν κάποιος απαντά λέγοντας “ωραία θα είναι” στα ευχάριστα νέα που μοιράζεστε, αποκαλύπτει πως κάτι λείπει απ’ τη ζωή του.

Η σύγκριση είναι αυτή που τους κάνει ν’ αντιδρούν υπονομεύοντας την επιτυχία σας. Είναι μια φράση που δημιουργεί απόσταση. Αυτό δεν είναι στήριξη – αλλά φθόνος.

“Ναι αλλά….”

Κάποια πράγματα “σκοτώνουν” τον ενθουσιασμό μας με την αρνητικότητά τους. Για παράδειγμα, ανακοινώνετε πως έχετε πάρει προαγωγή μόνο και μόνο για να σας απαντήσουν “ναι αλλά τώρα θα έχεις περισσότερες ευθύνες και λιγότερο χρόνο”.

Ανακοινώνετε μια νέα σας σχέση και σας λένε, “ναι αλλά δεν θα είναι για πάντα έτσι. Ο έρωτας δεν κρατάει για πάντα”. Η αντίδραση αυτή, αποκαλύπτει ότι ένας άνθρωπος δεν αντέχει να βιώσει τη χαρά σας.

Γι’ αυτό και την υπονομεύει με την πρόφαση του “ρεαλισμού” που τους διακρίνει. Οι άνθρωποι που πραγματικά χαίρονται για εσάς, δεν εκλογικεύουν τη χαρά σας. Αντίθετα, χαίρονται μαζί σας και σας στηρίζουν.

“Εγώ ποτέ δεν το έκανα”

Μία φράση που, πολύ συχνά συνοδεύεται από επικριτικό τόνο. Έτσι, παίρνουν αποστάσεις. Αφήνουν να εννοηθεί πως, αυτό που έχετε καταφέρει είναι θέμα τύχης, όχι ικανοτήτων ή προσπάθειας.

Είναι μια φράση που μπορεί να ακουστεί μετά από μια προαγωγή, σημαντική απόφαση ζωής ή την ανακοίνωση ενός ταξιδιού. Οι άνθρωποι που χαίρονται για εσάς, δεν κάνουν συγκρίσεις. Απλώς σας συγχαίρουν και νιώθουν τη χαρά σας.

“Μπράβο σου” (με απαθές ύφος)

Το ύφος έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ τα λόγια. Μπορεί ένα “μπράβο” να λέγεται με ύφος απαξιωτικό, κρύο και αδιάφορο. Αν δεν υπάρχει ενθουσιασμός, απαξιώνουν την επιτυχία σας. Σαν να μην σημαίνει τίποτα.

Λέγεται από άτομα που νιώθουν εγκλωβισμένα στη ζωή τους. Δεν έχουν μάθει να συμμετέχουν στη χαρά των άλλων. Η αντίδρασή τους ωστόσο, προκαλεί πόνο.

“Μην ενθουσιάζεσαι”

Πρόκειται για μια φράση που λέγεται με την επίφαση του ενδιαφέροντος και της προσοχής. Αντίθετα, αποκαλύπτει φόβο. Αφορά τον δικό τους φόβο. Όταν κάποιος σας ζητά να μην ενθουσιάζεστε, προβάλλει το δικό του ιστορικό απογοητεύσεων και φόβων. Δεν σας προστατεύουν – πνίγουν τη χαρά σας.

Οι άνθρωποι που σας αγαπούν θέλουν να ζήσετε τη χαρά σας. Δεν είναι απαισιόδοξοι, ούτε σας κάνουν να νιώθετε άσχημα επειδή τα καταφέρατε.

“Αυτό είναι υπερβολικό”

Η φράση αυτή δεν είναι ποτέ ουδέτερη. Όταν λέει πως αντιδράτε υπερβολικά, σημαίνει ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν την επιτυχία, τη φιλοδοξία και την εξέλιξή σας. Μπορεί να θέλουν να σας κάνουν ν’ αμφιβάλλετε για τον εαυτό σας. Εκεί που εσείς βλέπετε πιθανότητες, εκείνοι βλέπουν φόβους.

“Ελπίζω να έχεις καταλάβει πού πας να μπλέξεις”

Ακόμη μια φράση που λέγεται με την επίφαση του ενδιαφέροντος. Λέγεται με ύφος συγκαταβατικό, ή πατροναριστικό. Σκοπός είναι να σας κάνουν ν’ αμφιβάλλετε για την απόφαση ή τις ικανότητές σας.

Κάνουν τον εαυτό τους να φαίνεται πιο σοφός, πιο προσεκτικός. Υποτίθεται είναι πιο έμπειροι και γνωρίζουν περισσότερα. Σκοπός τους είναι να σας κάνουν ν’ αμφιβάλλετε για την κρίση σας.

Βέβαια, αυτό αφορά περισσότερο τον δικό τους ψυχισμό, παρά την κατάστασή σας. Μπορεί να έχουν απογοητευθεί οι ίδιοι και να θεωρούν πως, θα ισχύει το ίδιο και για εσάς. Δεν καταλήγει κάθε απόφαση σε αποτυχία.

“Ποιος ξέρει τι θα πάει στραβά;”

Ίσως η πιο αποκαλυπτική από όλες τις άλλες φράσεις. Αποκαλύπτει πως ένας άνθρωπος αδυνατεί να δεχτεί πως, όλα μπορεί να πάνε καλά. Όταν η ζωή έχει υπάρξει σκληρή, ο άνθρωπος μαθαίνει να περιμένει μόνο δυστυχίες.

Είναι ένα εξουθενωτικό μοτίβο. Επίσης, είναι άδικο να προβάλλουμε τον κυνισμό μας χαλώντας τη χαρούμενη στιγμή των άλλων. Όταν αμφισβητούμε πως τα πράγματα θα πάνε καλά για κάποιον, υπονομεύουμε την ευτυχία του. Κανείς δεν θέλει ανθρώπους που να αποπνέουν αυτή τη ενέργεια κοντά του.

Tips

Όλοι έχουμε περάσει δυσκολίες και απογοητεύσεις. Αυτό δεν σημαίνει πως μπορούμε ν’ αμαυρώνουμε τις χαρούμενες στιγμές των άλλων. Το κλειδί είναι η αυτογνωσία. Παρατηρήστε τον εαυτό σας και τα συναισθήματά σας όταν μαθαίνετε ευχάριστα νέα για τους άλλους.

Το γεγονός ότι κάποιος πετυχαίνει και προχωρά στη ζωή του, δεν σημαίνει ότι δεν θα τα καταφέρετε και εσείς. Όλοι έχουμε νιώσει ζήλεια ή απογοήτευση με την επιτυχία κάποιου άλλου, κυρίως επειδή ήμασταν εγκλωβισμένοι στη δική μας δυστυχία, απορροφημένοι από τα δικά μας προβλήματα.

Η ικανότητά σας να χαρείτε με κάποιον άλλον, δεν θα σας στερήσει την ευτυχία, ούτε τις ευκαιρίες να πετύχετε. Είναι μια ικανότητα που μπορείτε να καλλιεργήσετε. Όσο περισσότερο το προσπαθείτε, τόσο θα το καταφέρνετε. H αλλαγή αυτή θα κάνει όλη τη διαφορά.