Αν αναγνωρίζετε αυτές τις 7 φράσεις «παγίδες», ανήκετε στο 3% των ανθρώπων που δεν μπορούν να χειραγωγηθούν

Έχετε ποτέ την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά σε μια συνομιλία, αλλά δεν μπορείτε να το προσδιορίσετε; Αυτή η διαίσθηση είναι ο εσωτερικός σας ανιχνευτής ψεμάτων, και γίνεται πιο έντονος όταν μάθετε τις φράσεις στις οποίες στηρίζονται οι χειριστικοί άνθρωποι. Μην υποκύπτετε στην προσπάθεια των άλλων να σας ελέγξουν:

“Αντιδράς υπερβολικά”

Αυτή η ατάκα είναι μια γρήγορη προσπάθεια για να αμφισβητήσετε τον εαυτό σας, καθώς σας πιέζει να αψηφήσετε τα συναισθήματά σας, αντί να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα που έχετε μπροστά σας.

Οι υγιείς άνθρωποι ενδιαφέρονται πραγματικά για την αντίδρασή σας, ενώ οι χειριστικοί προσπαθούν να την ελέγξουν, να την μειώσουν ή να την υποτιμήσουν.

Κάθε φορά που κάποιος σας λέει αυτή τη φράση προσπαθήστε να δείτε τα γεγονότα ως τρίτος, εξωτερικός παρατηρητής. Αν η αντίδρασή σας ταιριάζει με τα γεγονότα, τότε αντιδράτε σωστά.

“Αν ενδιαφερόσουν πραγματικά, τότε θα…”

Κλασικό εργαλείο ενοχής και μοχλός πίεσης. Η φράση αυτή συνδέει την αγάπη, την αφοσίωση ή τον επαγγελματισμό σας με μια συγκεκριμένη ενέργεια που ωφελεί κάποιον άλλον. Η φροντίδα δεν είναι κουπόνι που κάποιος εξαργυρώνει για να λάβει ανταλλάγματα.

Σε βιβλία διαπραγμάτευσης, όπως το «Επιρροή» του Robert Cialdini, αναφέρεται πως η δέσμευση και η συνέπεια μπορούν να παραποιηθούν με αυτόν τον τρόπο.

Οπότε, αντιστρέψτε το νόημα της φράσης: Η φροντίδα δεν σημαίνει συμμόρφωση.

“Γιατί δεν μ’ εμπιστεύεσαι;”

Ακούγεται ζεστό, αλλά λειτουργεί σαν παγίδα, καθώς μετατρέπει μια πρακτική ερώτηση σε αξιολόγηση του χαρακτήρα σας. Έχετε κάθε δικαίωμα να ζητάτε διευκρινίσεις. Δεν υπάρχει λόγος οι άλλοι να γίνονται αμυντικοί.

Για παράδειγμα, στη δουλειά σας, μπορεί να έχετε ζητήσει συγκεκριμένα δεδομένα για να προχωρήσετε ένα θέμα, ακόμη και από κάποιο υψηλόβαθμο στέλεχος. Μην δεχτείτε το “δεν μ’ εμπιστεύεσαι” σαν απάντηση.

Η εμπιστοσύνη δεν ταυτίζεται με τη διαφάνεια, γιατί μπορείς να εμπιστεύεσαι και ταυτόχρονα να ελέγχεις.

“Όλοι οι υπόλοιποι συμφωνούν”

Κοινωνική πίεση σε τέσσερις λέξεις. Δημιουργεί μια σύγχυση γύρω από πράγματα που πρέπει να είναι σαφή. Να είστε αλλεργικοί στις αόριστες πλειοψηφίες.

Ζητήστε συγκεκριμένες απαντήσεις, όπως: “Ποιοι ακριβώς; Τι είπαν; Πότε;”

Η πραγματική συναίνεση αφήνει ίχνη – αποσπάσματα, emails και πρακτικά. Αν όλα αυτά δεν υπάρχουν, τότε έχετε να κάνετε με μπλόφα, όχι με πραγματική συναίνεση.

“Ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο”

Οι χειριστικοί άνθρωποι αγαπούν τον θολό λαβύρινθο της μνήμης. Αρνούνται την αρχική σας δήλωση και προσπαθούν να σας μπερδέψουν. Αν δεν έχετε αποδείξεις, κερδίζουν εκ των προτέρων.

Δύο συνήθειες βοηθούν: Να θυμάστε με ακρίβεια όσα ειπώθηκαν ή να λέτε: “θυμόμαστε τα πράγματα διαφορετικά”. Μην παραχωρείτε τον έλεγχό σας.

“Δεν έγινε και τίποτα, ας προχωρήσουμε παρακάτω”

Το να υποβαθμίζεις το πρόβλημα είναι μια μορφή χειραγώγησης με… χαλαρό στυλ. Σας ασκεί πίεση να παραβλέψετε τα όρια σας, για να επιστρέψουν τα πράγματα σε «κανονικούς ρυθμούς».

Κανονικούς για ποιον όμως;

Δεν έχει σημασία μόνο ο τόνος, αλλά και το αποτέλεσμα. Αν η επίδραση πάνω σας είναι σημαντική, τότε το ζήτημα είναι σοβαρό.

Η λύση; Επαναλάβετε ήρεμα το όριό σας: «Δεν θα προχωρήσω αν δεν το λύσουμε».

“Μόνο εγώ σε καταλαβαίνω”

Ακούγεται ιδανικό και ρομαντικό, σαν ένας μέντορας που “σας καταλαβαίνει”. Ωστόσο, το υποκείμενο μήνυμα είναι η απομόνωση. Αν μόνο ένα άτομο σας «καταλαβαίνει», γίνεται ο μοναδικός δημιουργός της πραγματικότητάς σας και προσπαθεί να ελέγξει την αντίληψή σας.

Η αλήθεια είναι ότι η απομόνωση συχνά προηγείται της χειραγώγησης. Η υγιής στήριξη σας συνδέει με περισσότερους ανθρώπους, όχι με λιγότερους. Με αυτό κατά νου, μπορείτε να απαντήσετε με άφθονη αυτοπεποίθηση: «Σε εκτιμώ, αλλά θα συμβουλευτώ και άλλους».

Έτσι διατηρείτε την οπτική σας και αποφεύγετε το βελούδινο κλουβί. Μην αφήνετε κανέναν να ελέγχει την κρίση σας.