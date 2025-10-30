Απώλεια βάρους: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς κατάφερε να χάσει 56 κιλά σε 8 μήνες – «Έκλαιγα στο γυμναστήριο, αλλά τελικά βρήκα τον εαυτό μου»

Μια 27χρονη γυναίκα κατάφερε να χάσει 56 κιλά σε 8 μήνες αλλάζοντας κάποια πράγματα στον τρόπο ζωής της. Η εκπληκτική μεταμόρφωσή της έγινε viral στο TikTok, εμπνέοντας πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η ίδια αποκαλύπτει ποια είναι τα μυστικά της επιτυχίας της στην απώλεια βάρους.

Γυναίκα αποκαλύπτει πώς κατάφερε να χάσει 56 κιλά σε 8 μήνες

Όταν η Passion Knight κοίταξε τον εαυτό της στον καθρέφτη τον περασμένο χειμώνα, ήξερε πως έπρεπε να αλλάξει. Ζύγιζε σχεδόν 140 κιλά και, όπως αποκαλύπτει η ίδια, έχασε βάρος με «αίμα, ιδρώτα και δάκρυα» σε μόλις οκτώ μήνες. Σήμερα, με βάρος 84 κιλά, η 27χρονη από το Nottingham της Αγγλίας μοιράζεται στο TikTok (@__.xpash) τα μυστικά της εκπληκτικής μεταμόρφωσής της.

Από το συναισθηματικό φαγητό στη ριζική αλλαγή

Η Passion παραδέχεται ότι έτρωγε για συναισθηματικούς λόγους, είτε όταν ένιωθε χαρούμενη είτε όταν ήταν στεναχωρημένη. «Έτρωγα υπερβολικά, μετά ένιωθα ενοχές και στη συνέχεια έτρωγα ξανά. Ήταν ένας φαύλος κύκλος», εξομολογήθηκε η γυναίκα.

Το σημείο καμπής ήρθε τον Νοέμβριο του 2024, όταν χώρισε, άφησε τη δουλειά της και αποφάσισε να ξαναχτίσει τη ζωή της. «Είπα ότι το 2025 θα αλλάξω. Δεν ξέρω γιατί αυτή τη φορά λειτούργησε, απλά το ένιωσα», εξήγησε.

Ο πατέρας της πρότεινε να εξετάσει επιλογές απώλειας βάρους, όπως το Ozempic, ενώ η μητέρα της πλήρωσε τη συνδρομή της στο γυμναστήριο. «Είχα ισχιαλγία, καθόλου αυτοπεποίθηση… ένιωθα πως όλα ήταν μια μάχη», είπε. Στις 4 Ιανουαρίου 2025, μπήκε για πρώτη φορά στο γυμναστήριο.

Διαλειμματική νηστεία και πειθαρχία

Η Passion ξεκίνησε διαλειμματική νηστεία, καταναλώνοντας φαγητό μόνο από τις 10:00 το πρωί έως τις 4:00 το απόγευμα. Το διατροφικό της πλάνο περιλάμβανε γιαούρτι με φρούτα για πρωινό και κρέας με σαλάτα για μεσημεριανό. «Παλιά κατανάλωνα έως και 8.000 θερμίδες τη μέρα. Τώρα καταναλώνω περίπου 1.600 θερμίδες», είπε.

Έκοψε τη ζάχαρη και τους υδατάνθρακες, αφιερώνοντας ώρες στα σούπερ μάρκετ για να συγκρίνει τις ετικέτες των τροφίμων. Παράλληλα, έκανε προπόνηση 4 φορές την εβδομάδα.

Η απώλεια 56 κιλών σε 8 μήνες

Μέσα στους τρεις πρώτους μήνες, η Passion έχασε 19–25 κιλά, χάρη στη διαλειμματική νηστεία και τη γυμναστική. Κάθε προπόνηση διαρκούσε δύο ώρες και περιλάμβανε ασκήσεις ενδυνάμωσης, 20 λεπτά StairMaster και 20 λεπτά ελλειπτικό. «Υπήρχαν μέρες που έκλαιγα πάνω στο ελλειπτικό μηχάνημα στο γυμναστήριο. Ένιωθα να θεραπεύομαι ενώ έχανα βάρος», είπε.

Όταν σταμάτησε να χάνει κιλά, αύξησε τις προπονήσεις της σε 5 φορές την εβδομάδα. «Για κάθε κιλό που έχανα, έβαζα ένα βότσαλο σε ένα κουτί. Όταν ένιωθα απογοητευμένη, θυμόμουν πόσο μακριά είχα φτάσει».

Τον Αύγουστο, δημοσίευσε ένα βίντεο με τίτλο “POV – You locked in for 8 months”, δείχνοντας τη μεταμόρφωσή της. «Δεν χρειάζεστε χειρουργείο για να αλλάξετε το σώμα σας. Παραμείνετε συνεπείς, φάτε το φαγητό σας σωστά και αργά, πιείτε νερό και κάντε υπομονή», σχολίασε ένας χρήστης. «Ο κόσμος υποτιμά τη δύναμη της προπόνησης με βάρη! Μπράβο βασίλισσα!», έγραψε ένας άλλος χρήστης.

«Ένιωθα αόρατη»

Η Passion παραδέχεται πως η αλλαγή δεν ήταν μόνο σωματική. «Δεν ήμουν ευτυχισμένη με τον εαυτό μου. Είχα επηρεαστεί από τα πρότυπα της κοινωνίας. Ένιωθα πως δεν ταίριαζα πουθενά».

Πλέον, παρατηρεί πως οι άνθρωποι της φέρονται διαφορετικά: «Δουλεύω στην εξυπηρέτηση πελατών — τώρα οι άνθρωποι είναι πιο ευγενικοί μαζί μου. Όταν ήμουν πιο παχιά, ένιωθα αόρατη. Κανείς δεν μου έδινε σημασία».

Νέα ζωή με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση

Σήμερα, η Passion βρίσκεται 11 κιλά μακριά από τον στόχο της, που είναι τα 73 κιλά και επικεντρώνεται στην ψυχική της υγεία .«Νόμιζα ότι δεν θα βρω ποτέ αγάπη, γιατί δεν αγαπούσα ούτε τον εαυτό μου. Τώρα είμαι κοινωνική, με περισσότερη αυτοπεποίθηση και θέλω να βοηθήσω και άλλες γυναίκες να αγαπήσουν τον εαυτό τους».