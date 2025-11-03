Τραμπ: Δηλώνει έτοιμος να παρέμβει στη δίκη του Νετανιάχου γιατί «δεν τον μεταχειρίζονται πολύ καλά» – «Η εκεχειρία στη Γάζα είναι πολύ σταθερή»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ανοιχτά την πρόθεσή του να παρέμβει στη δίκη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου προκάλεσαν αίσθηση, καθώς σηματοδοτούν μία ευθεία παρέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα του Ισραήλ. Ο Τραμπ είπε στη δημοσιογράφο του CBS, Νόρα Ο’Ντόνελ, ότι θα «εμπλακεί» στη δίκη του Νετανιάχου «για να τον βοηθήσει λίγο».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι δεν τον μεταχειρίζονται πολύ καλά. Είναι σε δίκη για κάποια πράγματα, και δεν νομίζω ότι τον μεταχειρίζονται δίκαια».

«Θα εμπλακούμε σε αυτό για να τον βοηθήσουμε λίγο, επειδή πιστεύω πως είναι πολύ άδικο», σημείωσε. Η συνέντευξη μαγνητοσκοπήθηκε την Παρασκευή και προβλήθηκε την Κυριακή.

Αναφερόμενος στον Νετανιάχου, ο Τραμπ τον περιέγραψε ως «πολύ ταλαντούχο τύπο» και «τον ηγέτη που χρειάζεται το Ισραήλ σε περίοδο πολέμου».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός Πρόεδρος παρεμβαίνει δημόσια υπέρ του Νετανιάχου. Τον περασμένο μήνα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Κνεσέτ, είχε εκτραπεί από το κείμενό του και κάλεσε τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ να του απονείμει χάρη.

«Πούρα και σαμπάνια – ποιος νοιάζεται γι’ αυτά;», είπε τότε, αναφερόμενος στα δώρα που φέρεται να έλαβε ο Νετανιάχου και τα οποία αποτελούν μέρος των κατηγοριών εις βάρος του.

Αργότερα, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ήταν ο ίδιος ο Νετανιάχου που του ζήτησε να αναφερθεί στο θέμα κατά την ομιλία του. Επιπλέον, τον Ιούνιο είχε ζητήσει μέσω του Truth Social την ακύρωση της δίκης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού.

Οι κατηγορίες κατά του Νετανιάχου και η δίκη

Ο Νετανιάχου δικάζεται για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης σε τρεις ξεχωριστές υποθέσεις. Κατηγορείται ότι έλαβε δώρα αξίας άνω των 200.000 δολαρίων από πλούσιους επιχειρηματίες και ότι παρείχε κανονιστικά οφέλη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε έναν μεγιστάνα των τηλεπικοινωνιών, σε αντάλλαγμα για ευνοϊκή κάλυψη στα μέσα ενημέρωσής του.

Η δίκη διαρκεί ήδη τέσσερα χρόνια, εν μέρει λόγω των συνεχών νομικών τακτικών καθυστέρησης που φέρεται να χρησιμοποιεί ο Νετανιάχου. Ο πρώην επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας έχει κατηγορήσει τον Πρωθυπουργό ότι προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τις εκτελεστικές του εξουσίες για να καθυστερήσει την υπόθεση.

Τραμπ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν είναι εύθραυστη

Κατά τη συνέντευξή του στο CBS, ο Τραμπ παραδέχθηκε επίσης ότι «έπρεπε να πιέσει [τον Νετανιάχου] λίγο προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση» για να επιτευχθεί η συμφωνία ειρήνης στη Γάζα.

«Δεν μου άρεσαν ορισμένα πράγματα που έκανε, και είδατε τι έκανα σχετικά με αυτό», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η εκεχειρία στη Γάζα είναι «πολύ σταθερή» και όχι εύθραυστη, παρά τις σοβαρές προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει.

«Εννοώ, ακούτε για τη Χαμάς, αλλά η Χαμάς θα μπορούσε να εξαλειφθεί αμέσως αν δεν συμπεριφερθεί σωστά. Το ξέρουν αυτό. Αν δεν συμπεριφερθούν σωστά, θα εξαλειφθούν αμέσως», συνέχισε.

Επιστροφή ομήρου

Την Κυριακή, ο Τραμπ ενημέρωσε τους δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One ότι η σορός του Ισραηλινοαμερικανού ομήρου Όμερ Νόιτρα επιστράφηκε από τη Χαμάς στο Ισραήλ, μαζί με τα λείψανα δύο ακόμη Ισραηλινών ομήρων.

Ο Τραμπ μίλησε με τους γονείς του Νόιτρα λίγο μετά την επιβεβαίωση της είδησης από τον ισραηλινό στρατό. Η σορός του Αμερικανοϊσραηλινού ομήρου Ιτάι Τσεν εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια της Χαμάς και παραμένει ο τελευταίος Αμερικανός όμηρος στη Γάζα.

Με πληροφορίες από: Axios, The Hill