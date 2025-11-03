Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το πρώτο 48ωρο της στην Αθήνα – Από τον χορό των Πεζοναυτών στη σκηνή του Αργυρού

Με χαμόγελα και έντονη διάθεση για εξωστρέφεια, έκανε τις πρώτες της δημόσιες εμφανίσεις στην Ελλάδα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της θητείας της στην Αθήνα.

Η Γκιλφόιλ έφτασε στην ελληνική πρωτεύουσα το μεσημέρι του Σαββάτου με ιδιωτική πτήση.

Εκδήλωση σε ξενοδοχείο

Η πρώτη της στάση ήταν στον ετήσιο χορό των Αμερικανών Πεζοναυτών, ο οποίος συνέπεσε χρονικά με την άφιξή της. Εκεί, η κυρία Γκιλφόιλ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με στελέχη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων και Έλληνες αξιωματούχους, αλλά και με μέλη της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, και ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

Πριβέ πάρτι στον Αργυρό

Χθες, η νέα Αμερικανίδα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα εμφανίστηκε εκ νέου, αυτή τη φορά σε ιδιωτική μουσική εκδήλωση υπό τα τραγούδια του Κωνσταντίνου Αργυρού, στο Κέντρο Αθηνών, όπου βρέθηκε ανάμεσα σε εκπροσώπους της πολιτικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, καθώς και ο πρώην υπουργός Οικονομικών και νυν βουλευτής, Χρήστος Σταϊκούρας.

Η κυρία Γκιλφόιλ απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό προς τους καλεσμένους, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τον νέο της ρόλο. «Δεν θα απογοητεύσω τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά, υποσχόμενη ότι οι πρωτοβουλίες της θα ικανοποιήσουν και τις δύο πλευρές.

Όπως φαίνεται, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε προετοιμαστεί σχολαστικά για το ντεμπούτο της στην ελληνική πρωτεύουσα, επιλέγοντας στο πρώτο 48ωρο της να συνδυάσει τη διπλωματία με την κοινωνική παρουσία.

Η ατζέντα των επόμενων ημερών

Η Γκιλφόιλ θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Το στίγμα της θητείας της αναμένεται να δοθεί μέσα στην εβδομάδα στο 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC)», που θα διεξαχθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, με τη συμμετοχή Αμερικανών και Ευρωπαίων υπουργών Ενέργειας. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, και στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας για μια ασφαλή και βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση.

Την Τετάρτη θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και τον υπουργό Εξωτερικών, Γεώργιο Γεραπετρίτη. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ, τα ενεργειακά θέματα και τις περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, σηματοδοτώντας μια κρίσιμη αφετηρία για τη διπλωματική της δράση στην Ελλάδα.