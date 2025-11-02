Σε πριβέ πάρτι στον Κωνσταντίνο Αργυρό η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Δείτε φωτογραφίες

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Κωνσταντίνος Αργυρός

Σε ιδιωτική μουσική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών, την οποία διοργανώνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρίσκεται η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έφτασε στο κέντρο λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Κυριακής, φορώντας ένα μακρύ ασημί φόρεμα.

Δείτε φωτογραφίες: 

Η ατζέντα των επόμενων ημερών

Η Γκιλφόιλ θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Το στίγμα της θητείας της αναμένεται να δοθεί μέσα στην εβδομάδα στο 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC)», που θα διεξαχθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, με τη συμμετοχή Αμερικανών και Ευρωπαίων υπουργών Ενέργειας.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, και στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας για μια ασφαλή και βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση.

Την Τετάρτη θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και τον υπουργό Εξωτερικών, Γεώργιο Γεραπετρίτη. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ, τα ενεργειακά θέματα και τις περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, σηματοδοτώντας μια κρίσιμη αφετηρία για τη διπλωματική της δράση στην Ελλάδα.

