Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι πρώτες ώρες στην Αθήνα και όσα έγιναν στην εκδήλωση προς τιμήν των Αμερικανών πεζοναυτών – Η ατζέντα των επόμενων ημερών

Η Αθήνα υποδέχθηκε τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία έφερε μαζί της έναν… αέρα διπλωματικής εμπειρίας και προσωπικού στυλ. Η άφιξή της στην ελληνική πρωτεύουσα σηματοδοτεί την έναρξη μιας κρίσιμης περιόδου για τις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, εν μέσω εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και της επικείμενης ενίσχυσης της διατλαντικής συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας.

Η Γκιλφόιλ εξέφρασε την τιμή που νιώθει για την άφιξή της στην Ελλάδα, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, τονίζοντας ότι «Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα έχουν έναν αδιάσπαστο δεσμό».

Προσέθεσε πως «Μαζί, θα ενισχύσουμε αυτή τη συμμαχία και θα ανεβάσουμε τη συνεργασία μας σε νέα επίπεδα».

Γεια σας, Ελλάδα! Hello, Greece! What an incredible honor to arrive in Athens today — my first day serving as U.S. Ambassador to the Hellenic Republic. The United States and Greece share an unbreakable bond. Together, we will strengthen this alliance and elevate our partnership… pic.twitter.com/mK9fFJMuHA — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 1, 2025

Στην έπαυλη «Jefferson House»

Η Γκιλφόιλ έφτασε στην κατοικία της στην καρδιά της Αθήνας με θωρακισμένα τζιπ, οχήματα της Αστυνομίας και συνοδευτικά βαν. Το ταξίδι της από τη Φλόριντα πραγματοποιήθηκε με ιδιωτικό αεροσκάφος και αμέσως μετά την άφιξή της προετοιμάστηκε για την πρώτη δημόσια εμφάνισή της στην πρωτεύουσα.

Η δεξίωση

Το απόγευμα του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου, η νέα Αμερικανίδα πρέσβης παρευρέθηκε στο ξενοδοχείο Grand Hyatt στον ετήσιο χορό των Αμερικανών Πεζοναυτών, εκδήλωση που φέτος συνέπεσε με την άφιξή της στην Αθήνα και τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος.

View this post on Instagram A post shared by United States Marine Corps (@marines)

Η Γκιλφόιλ έφτασε στον χώρο περίπου στις 7:00 μ.μ., συνοδευόμενη από μέλη του προσωπικού της Πρεσβείας.

Καθώς εισήλθε, χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους με ευγένεια και ανταπέδωσε τα θερμά καλωσορίσματα με ένα χαμόγελο, λέγοντας ότι είναι χαρούμενη που βρίσκεται εκεί.

Η εκδήλωση περιλάμβανε κοκτέιλ, δείπνο και χορό, ενώ οι προσκεκλημένοι μπορούσαν να επιλέξουν μεταξύ φιλέτου μοσχαριού με κόκκινο κρασί και σάλτσα θυμαριού, φιλέτου τσιπούρας με λαχανικά ή ψητού κουνουπιδιού με σάλτσα καρύδας και ταχίνι.

Η Γκιλφόιλ έκανε εντύπωση με την κομψή εμφάνισή της, φορώντας ένα μακρύ μαύρο φόρεμα με παγιέτες και πανύψηλες γόβες.

Εκεί είχε την ευκαιρία να γνωριστεί από κοντά με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε ότι συνομίλησε μαζί της πριν την ανάληψη των καθηκόντων της.

Συμμετείχα σήμερα σε εορταστική εκδήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης συνομίλησα με την κυρία Kimberly Guilfoyle @kimguilfoyle, η οποία αναλαμβάνει, επισήμως, τις… pic.twitter.com/J6DLW3XbQF — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 1, 2025

Η ατζέντα των επόμενων ημερών

Η Γκιλφόιλ θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Το στίγμα της θητείας της αναμένεται να δοθεί μέσα στην εβδομάδα στο 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC)», που θα διεξαχθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, με τη συμμετοχή Αμερικανών και Ευρωπαίων υπουργών Ενέργειας.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, και στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας για μια ασφαλή και βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση.

Παράλληλα, η κα Γκιλφόιλ αναμένεται να συμμετάσχει σε εκδήλωση με Έλληνες καλλιτέχνες και μέλη της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας σήμερα το βράδυ, Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στο Κέντρο Αθηνών, όπου θα παρακολουθήσει τη ζωντανή εμφάνιση του δημοφιλούς τραγουδιστή Κωνσταντίνου Αργυρού.

Την Τετάρτη θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και τον υπουργό Εξωτερικών, Γεώργιο Γεραπετρίτη. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ, τα ενεργειακά θέματα και τις περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, σηματοδοτώντας μια κρίσιμη αφετηρία για τη διπλωματική της δράση στην Ελλάδα.