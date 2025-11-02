Τραμπ: Απειλεί τη Νιγηρία με στρατιωτική επέμβαση για τις «δολοφονίες χριστιανών» – «Θα είναι μια γρήγορη, άγρια και γλυκιά επίθεση»

Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Νιγηρία, μετά τη δημόσια απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για «γρήγορη» στρατιωτική επέμβαση, εάν -όπως είπε- η αφρικανική χώρα δεν σταματήσει τις δολοφονίες χριστιανών.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ζήτησε από το υπουργείο Άμυνας (Πολέμου) να προετοιμαστεί για πιθανή δράση, προειδοποιώντας πως «αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύξουν στρατεύματα, θα πάνε “με τα όπλα να αστράφτουν”, για να εξαλείψουν πλήρως τους Ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικαλεότητες».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνησή του «θα σταματήσει άμεσα κάθε μορφή βοήθειας και στήριξης προς τη Νιγηρία», τη μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα της Αφρικής και κορυφαίο παραγωγό πετρελαίου.

Χωρίς να παραθέσει αποδείξεις για τις καταγγελίες περί διώξεων χριστιανών, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Νιγηρία «ατιμασμένη χώρα».

Παράλληλα έστειλε αυστηρή προειδοποίηση στην κυβέρνηση της Αμπούτζα. «Αν επιτεθούμε, θα είναι γρήγορο, άγριο και γλυκό, ακριβώς όπως οι τρομοκράτες επιτίθενται στους αγαπημένους μας χριστιανούς!», έγραψε, υιοθετώντας πολεμική ρητορική.

Η κυβέρνηση της Νιγηρίας δεν αντέδρασε άμεσα στην απειλή στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ, ενώ και ο Λευκός Οίκος απέφυγε να σχολιάσει το ενδεχόμενο ή το χρονοδιάγραμμα μιας επέμβασης.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, ερωτηθέν σχετικά από το Reuters, παρέπεμψε το θέμα στον Λευκό Οίκο, ωστόσο ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ανάρτησε δική του δήλωση στα κοινωνικά δίκτυα, γράφοντας: «Το υπουργείο Πολέμου προετοιμάζεται για δράση. Είτε η κυβέρνηση της Νιγηρίας θα προστατεύσει τους χριστιανούς, είτε εμείς θα σκοτώσουμε τους Ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικαλεότητες».

Yes sir. The killing of innocent Christians in Nigeria — and anywhere — must end immediately. The Department of War is preparing for action. Either the Nigerian Government protects Christians, or we will kill the Islamic Terrorists who are committing these horrible atrocities. pic.twitter.com/C0v9RHGoS1 — Pete Hegseth (@PeteHegseth) November 1, 2025



Η ανάρτηση του Τραμπ για τη Νιγηρία ήρθε μία ημέρα αφότου η κυβέρνησή του επανέφερε τη χώρα στη λίστα των «Χωρών Ιδιαίτερης Ανησυχίας» για παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας, όπου περιλαμβάνονται επίσης η Κίνα, η Μιανμάρ, η Βόρεια Κορέα, η Ρωσία και το Πακιστάν.

Πριν από τη δημοσίευση της ανάρτησης του Αμερικανού Προέδρου, ο Νιγηριανός πρόεδρος Μπόλα Αχμέντ Τινούμπου είχε απορρίψει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί θρησκευτικής μισαλλοδοξίας και υπερασπίστηκε τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να διασφαλίσει την ανεξιθρησκία.

«Ο χαρακτηρισμός της Νιγηρίας ως χώρας θρησκευτικά μισαλλόδοξης δεν αντικατοπτρίζει την εθνική μας πραγματικότητα, ούτε λαμβάνει υπόψη τις σταθερές και ειλικρινείς προσπάθειες της κυβέρνησης να προστατεύσει την ελευθερία θρησκείας και πεποιθήσεων όλων των Νιγηριανών», ανέφερε σε δήλωσή του, επικαλούμενος «συνταγματικές εγγυήσεις για την προστασία των πολιτών κάθε πίστης».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νιγηρίας, σε ξεχωριστή ανακοίνωση, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να πολεμά τη βίαιη εξτρεμιστική δράση και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ουάσιγκτον θα παραμείνει στενός σύμμαχος.

«Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως φυλής, δόγματος ή θρησκείας. Όπως και η Αμερική, η Νιγηρία δεν έχει άλλη επιλογή από το να γιορτάζει τη διαφορετικότητα, που αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμή μας», τονίζει η ανακοίνωση.

Η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Δυτική Αφρική έχει περιοριστεί σημαντικά μετά την αποχώρηση περίπου 1.000 στρατιωτών από τον Νίγηρα πέρυσι. Παρότι οι ΗΠΑ διατηρούν μικρά αποσπάσματα στην περιοχή για ασκήσεις, η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην ήπειρο βρίσκεται στο Τζιμπουτί της Ανατολικής Αφρικής, όπου σταθμεύουν περισσότεροι από 5.000 στρατιώτες και πραγματοποιούνται επιχειρήσεις σε ολόκληρη την περιφέρεια.

Πηγή: Reuters