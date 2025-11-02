Μακελειό στην Κρήτη: Το μεσημέρι η κηδεία του 39χρονου που έπεσε νεκρός από τον καταιγισμό πυροβολισμών- «Φρούριο» τα Βορίζια

Στον καμβά της κρητικής γης, όπου ζωές πλέκονται με παράδοση και μνήμες, το πρωί του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου 2025 εκτυλίχθηκε η νέα τραγωδία στα Βορίζια. Μια αντιπαράθεση δύο οικογενειών, που φέρει τη σκιά παλιών βεντετών, κατέληξε σε ομοβροντία πυρών — και σε αιματοκύλισμα που θα σημαδέψει το χωριό της Κρήτης για καιρό.

Το βράδυ της Παρασκευής, 31 Οκτωβρίου, ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε υπό κατασκευή σπίτι στα Βορίζια. Η τοποθέτηση του μηχανισμού σε οικία που δεν ήταν κατοικημένη προκάλεσε αρχικά ζημιές — ευτυχώς χωρίς τραυματισμό — αλλά αποτέλεσε τη σπίθα, σύμφωνα με το ekriti.gr.

Δύο άνθρωποι, ένας 39χρονος και μια 56χρονη, έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν από την ανταλλαγή των πυροβολισμών σε κεντρικό σημείο του χωριού, το οποίο πλέον μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη, από τις χιλιάδες σφαίρες που έχουν γεμίσει τους δρόμους.

Κι ενώ συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών, τόσο πόρτα – πόρτα μέσα στο χωριό όσο και στις γύρω περιοχές, ισχυρές δυνάμεις της ΕΚΑΜ και της ΕΛ.ΑΣ. έχουν μετατρέψει σε «φρούριο» τα Βορίζια, υπό τον φόβο συνέχισης της βεντέτας.

Η κηδεία του 39χρονου θα γίνει σήμερα το μεσημέρι, ενώ όπως έγινε γνωστό από την οικογένειά του, τρία από τα πέντε παιδιά του βαπτίστηκαν σε διπλανό χωριό, προκειμένου να είναι βαπτισμένα πριν από τη νεκρώσιμη ακολουθία.

Το χωριό σήμερα μοιάζει «νεκρή ζώνη». Οι δρόμοι έρημοι, τα σπίτια με κλειστές πόρτες, η ατμόσφαιρα της κανονικής καθημερινότητας έχει σπάσει. Στους πιο ευάλωτους, οι εικόνες του χάους έχουν αποτυπωθεί βαθιά. Τα παιδιά δεν θα πάνε στα σχολεία τη Δευτέρα και την Τρίτη, οι οικογένειες στα δύο εμπλεκόμενα “στρατόπεδα” ζουν υπό αυστηρή επιτήρηση.

Σε διαφορετικά νοσοκομεία μεταφέρθηκαν οι τραυματίες των δύο οικογενειών, με αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί στο Βενιζέλειο και το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι δράστες πυροβολούσαν αδιακρίτως επί ώρες γαζώνοντας αυτοκίνητα και σπίτια. Ακόμη και όταν έφτασε η Αστυνομία στο χωριό, κάποιοι από αυτούς συνέχισαν την ανταλλαγή πυροβολισμών σε φαράγγι που βρίσκεται στην περιοχή.

Το χρονικό του μακελειού

Οι δύο οικογένειες που κατοικούν στην πάνω και κάτω πλευρά του χωριού, έχοντας ανάμεσά τους να τις χωρίζει μια ρεματιά, φέρεται να είχαν πολυετείς διαφορές μεταξύ τους, κτηματικές και άλλες και μια άσβεστη αντιπαλότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews αρκετά μέλη, ιδιαίτερα της μιας οικογένειας είναι έγκλειστοι φυλακών.

Αφορμή για το αιματοκύλισμα, ήταν η τοποθέτηση δυναμίτιδας το προηγούμενο βράδυ, σε υπό κατασκευή σπίτι το οποίο ανήκει στη μία οικογένεια. Η οικογένεια έχτιζε το σπίτι και για άγνωστους λόγους τα μέλη της άλλης οικογένειας δεν την ήθελαν εκεί, όπως αναφέρθηκε χθες στο «Ράδιο Κρήτη».

Περίπου τρεις ώρες μετά, μέλη της οικογένειας στην οποία ανήκει το σπίτι κατηγόρησαν την άλλη οικογένεια για το περιστατικό. Μέλη της δεύτερης οικογένειας, βγήκαν το πρωί στο χωριό με καλάζνικοφ και καραμπίνες και άρχισαν να πυροβολούν προς τη μεριά σπιτιών της άλλης οικογένειας. Ένοπλα μέλη και των δύο οικογενειών συναντήθηκαν σε κεντρικό σημείο του χωριού και ακολούθησε καταιγισμός πυροβολισμών. Σύμφωνα με πληροφορίες έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες.

Τραγικό αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους, ο 39χρονος και η 56χρονη, να τραυματιστούν σοβαρά δύο άτομα και λιγότερο σοβαρά άλλοι δεκατέσσερις. Οι δύο νεκροί ήταν μέλη των αντιπάλων οικογενειών ενώ ο άνδρας φέρεται να συμμετείχε στην ανταλλαγή πυροβολισμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη δεν υπέκυψε από τα πυρά, παρά το γεγονός ότι δέχθηκε δύο σφαίρες, αλλά πιθανότητα υπέστη ανακοπή. Αναμένεται να γίνει νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της.

Την ίδια ώρα, η κόρη της είναι η μία από τους τραυματίες. Και οι δύο επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο καθώς όπως έχει γίνει γνωστό δεν κατοικούσαν στο χωριό αλλά είχαν πάει σήμερα στα Βορίζια για ένα μνημόσυνο.

Δύο εκ των 14 ακόμα τραυματιών, νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ, λόγω εμπλοκής τους στο περιστατικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 14, οι 8 είναι μέλη των δύο οικογενειών και άλλοι 6 απολύτως αμέτοχοι στο συμβάν.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό στα Βορίζια αναφέρει:

«Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού του νομού Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. – Τ.Α.Ε. – Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Εν τω μεταξύ, κλιμάκιο αστυνομικών από την Αθήνα με επικεφαλής τον αρχηγό του Σώματος, αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), υποστράτηγο Φώτη Ντουίτση, μετέβη εκτάκτως στην Κρήτη, προκειμένου να συμμετάσχει στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της εμπόλεμης αιματηρής κατάστασης που έχει ξεσπάσει στην περιοχή.

Το βράδυ του Σαββάτου, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε σχετική ευρεία σύσκεψη, με τη συμμετοχή και του γενικού αστυνομικού διευθυντή Κρήτης, του αστυνομικού διευθυντή Ηρακλείου.

Στο κλιμάκιο των αστυνομικών συμμετέχει και ο υποδιοικητής της ΔΑΟΕ, ταξίαρχος Σπύρος Τσαρδάκας, με ειδική ομάδα 10 ατόμων του «ελληνικού FBI», οι οποίοι θα συνδράμουν τις τοπικές υπηρεσίες στη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στο μακελειό, καθώς και στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών των ανθρωποκτονιών και τραυματισμών και όλων των εμπλεκομένων στο μακελειό, αλλά και την εξιχνίαση της βομβιστικής επίθεσης, που αποτέλεσε την αφορμή για την ένοπλη σύγκρουση.