Ανησυχητική εξέλιξη: Τουρκικός πύραυλος κρουζ με Τεχνητή Νοημοσύνη που εκτοξεύεται από drones – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

Ανησυχητική εξέλιξη: Τουρκικός πύραυλος κρουζ με Τεχνητή Νοημοσύνη που εκτοξεύεται από drones – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ
Η τουρκική αμυντική βιομηχανία πειραματίζεται και παράγει προϊόντα που ενσωματώνουν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Η ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης σε πυραύλους κρουζ, που εκτοξεύονται από drones, αποτελεί το τελευταίο επίτευγμα, προκαλώντας ανησυχία για τις δυνατότητες και την ανατροπή των ισορροπιών στο Αιγαίο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο μίνι πύραυλος κρουζ Kemankes-1 της Baykar, που τροφοδοτείται από Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence – AI), εκτοξεύτηκε για πρώτη φορά από το μη επανδρωμένο αεροσκάφος μάχης (UCAV) Bayraktar Akinci και έπληξε με επιτυχία εναέριους στόχους με πλήρη ακρίβεια κατά τη διάρκεια δοκιμής πραγματικών πυρών, όπως ανακοίνωσε η τουρκική αμυντική βιομηχανία.

Η δοκιμή, που σύμφωνα με τους Τούρκους διεξήχθη υπό δύσκολες συνθήκες, σηματοδότησε ακόμη ένα ορόσημο για την εγχώρια αμυντική τεχνολογία της Τουρκίας, η οποία πλέον εισέρχεται σε νέα φάση και κάθε άλλο παρά εφησυχασμό μπορεί να προκαλεί. Ο πύραυλος Kemankes-1 φέρεται να ολοκλήρωσε με επιτυχία όλα τα στάδια της δοκιμής — εκτόξευση, πτήση και κατάδυση — επιβεβαιώνοντας τις συνεχείς προσπάθειες της Τουρκίας να εξελίσσει οπλικά συστήματα που μπορούν να φέρουν σε πέρας πολύπλοκες εναέριες επιχειρήσεις.

Η Baykar ανακοίνωσε ότι οι δοκιμές ήταν μέρος των συνεχιζόμενων ελέγχων για τα υψηλής τεχνολογίας, μη επανδρωμένα συστήματα που βασίζονται σε Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, γαμπρός του Ταγίπ Ερντογάν και αρχιτέκτονας πίσω από το drone Bayraktar TB2 της Τουρκίας, καθώς και το πρώτο πρωτότυπο μη επανδρωμένο μαχητικό–τζετ αεροσκάφος Bayraktar Kizilelma, έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από την «Εκτόξευση, Πτήση και Δοκιμή Κατάδυσης» του Bayraktar Akinci και του έξυπνου πυραύλου κρουζ Kemankes-1.

Εξοπλισμένος με ένα σύστημα στόχευσης με υποβοήθηση Τεχνητής Νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από την Baykar, ο Kemankes-1 αναγνώρισε και κατέστρεψε αυτόνομα καθορισμένους στόχους με υψηλή ακρίβεια. Ο πύραυλος απέδειξε την ικανότητά του να εξουδετερώνει αποτελεσματικά ακόμη και τους μικρότερους εναέριους στόχους, ολοκληρώνοντας με επιτυχία όλες τις εργασίες στο πλαίσιο του σεναρίου δοκιμών.

