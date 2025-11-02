Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις παρατηρητικότητα ντετέκτιβ θα βρεις την σαύρα σε 12 δευτερόλεπτα

Enikos Newsroom

timeout

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις παρατηρητικότητα ντετέκτιβ θα βρεις την σαύρα σε 12 δευτερόλεπτα

Αυτή η οπτική ψευδαίσθηση θα δοκιμάσει την παρατηρητικότητά σας και τις δεξιότητές σας. Αν σας αρέσουν οι οπτικές ψευδαισθήσεις, τότε θα λατρέψετε τη συγκεκριμένη, που παράλληλα αποτελεί και ένα διαφορετικό τεστ IQ.

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο 1 στους 5 ανθρώπους θα βρει την καραμέλα σε 8 δευτερόλεπτα

Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε ένα κρεβάτι. Κάπου βρίσκεται μία σαύρα. Μπορείτε να την εντοπίσετε σε 12 δευτερόλεπτα;

Μόνο οι άνθρωποι που έχουν εξαιρετικά καλές γνωστικές ικανότητες και μεγάλη παρατηρητικότητα θα καταφέρουν να λύσουν αυτήν την οπτική ψευδαίσθηση τόσο γρήγορα. Είστε έτοιμοι; Έχετε 12 δευτερόλεπτα.

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 3% των ανθρώπων θα βρει την κάρτα δώρου σε 12 δευτερόλεπτα

Τι είναι οι οπτικές ψευδαισθήσεις

Γνωρίζατε ότι οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της γήρανσης του εγκεφάλου; Καθώς μεγαλώνουμε, ο εγκέφαλός μας χάνει μέρος της ικανότητάς του να επεξεργάζεται οπτικές πληροφορίες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με την όραση, όπως η αντίληψη του βάθους και η αχρωματοψία.

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα βρουν την καρδιά σε 6 δευτερόλεπτα

Η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του εγκεφάλου ενεργού. Μελέτες έχουν δείξει ότι η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας.

Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης άνοιας. Οι οφθαλμαπάτες είναι ιδιαίτερα ευεργετικές και για τα παιδιά.

Μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των γνωστικών τους δεξιοτήτων και να κάνουν τη μάθηση πιο διασκεδαστική και ελκυστική. Οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη βελτίωση της οπτικής αντίληψης και της προσοχής των παιδιών.

Η λύση για την οπτική ψευδαίσθηση

Μπράβο σε όσους τα κατάφεραν! Εάν δεν καταφέρατε να βρείτε την κάρτα δώρου δείτε την λύση παρακάτω.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Influencer που δεν χρησιμοποιεί προφυλακτικό προκαλεί θύελλα αντιδράσεων – Τι λέει για τη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά της

Μακιγιάζ: Πώς να κάνετε contouring στη μύτη σε 4 βήματα

ΕΚΤ: Στην τελική ευθεία το ψηφιακό ευρώ – Πιλοτικό πρόγραμμα από το 2027

Νέος ΚΟΚ: Πρόστιμα 2.000 ευρώ από Δευτέρα σε οδηγούς super cars για ταχύτητες άνω των 200 χλμ/ ώρα – Ποιοι θα λάβουν… ραβασ...

Πέντε ρυθμίσεις που πρέπει να αλλάξεις στο Android Auto για να μην κόβονται οι κλήσεις

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
05:30 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου: Κριοί, αγαπήστε χωρίς να φοβάστε

Τι θα συμβεί σήμερα Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα...
21:00 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Αριθμολογία: Οι ευκαιρίες που έρχονται τον Νοέμβριο, ανάλογα με την ημερομηνία γέννησής σας

Οι προβλέψεις για τον Νοέμβριο 2025, με βάση την αριθμολογία αποκαλύπτουν τι είστε προορισμένο...
20:00 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Κουρτίνες: Πώς να τις καθαρίσετε χωρίς να τις κατεβάσετε – Έτσι θα απαλλαγείτε από τη σκόνη

Οι κουρτίνες είναι από τα σημεία που συχνά παραμελούνται κατά τον καθαρισμό του σπιτιού, όμως ...
19:00 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Αν ένας άνδρας νιώθει περισσότερο σαν «πορτοφόλι» παρά σαν σύντροφος, συνήθως εμφανίζει 11 χαρακτηριστικές συμπεριφορές

Πολλοί άνδρες αναλαμβάνουν την κύρια ευθύνη για την οικονομική στήριξη της οικογένειάς τους, κ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς