Μεξικό: Τουλάχιστον 23 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από έκρηξη και φωτιά σε κατάστημα

Σοκ έχει προκαλέσει στο Μεξικό η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (1/11) σε κατάστημα στην πόλη Ερμοσίγιο, στη βορειοδυτική πολιτεία Σονόρα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 23 άνθρωποι και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι.

Η έκρηξη συνέβη λίγο μετά τις 3:00 το μεσημέρι, την ώρα που το κατάστημα ήταν γεμάτο πελάτες που έκαναν τα ψώνια τους, εκμεταλλευόμενοι την ημέρα πληρωμής των μισθών, λίγο πριν από τους εορτασμούς για την Ημέρα των Νεκρών. Η ισχυρή ανάφλεξη προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα, παγιδεύοντας αρκετά άτομα στο εσωτερικό του κτηρίου.

🔴 Explosión en Hermosillo (1 nov 2025)

Una tragedia sacude el centro: explosión e incendio en tienda Waldo’s (Noriega y Matamoros).

🕒 ~15:00 h

💔 22 muertos (7 menores) y +12 heridos graves.

Causa probable: acumulación de gas o falla eléctrica (descartan atentado).

Tienda… pic.twitter.com/PtLS51WajY — Azteca (@MORRIS80766176) November 2, 2025

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και ανήλικοι, ενώ δεκάδες άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα ή αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα από τον καπνό. Όλοι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής, όπου τους παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Ο κυβερνήτης της Σονόρα, Αλφόνσο Ντουράσο, επιβεβαίωσε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος ότι οι νεκροί έχουν φτάσει τους 23 και οι τραυματίες τους 11, τονίζοντας πως ορισμένα από τα θύματα είναι παιδιά. «Δυστυχώς, ορισμένα από τα θύματα ήταν ανήλικοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Este es un día triste para Sonora, especialmente para las familias que perdieron a un ser querido en el centro de Hermosillo.

Me sumo con respeto a las muestras de solidaridad con ellas y con toda la comunidad.

El Gobierno del Estado realizará todas las acciones necesarias para… pic.twitter.com/Qj6UfFb83T — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 2, 2025

Την ίδια στιγμή, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, εξέφρασε τη θλίψη της για το τραγικό περιστατικό. «Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους όσων έχασαν τη ζωή τους», έγραψε, ανακοινώνοντας πως έδωσε εντολή στον υπουργό Εσωτερικών να στείλει ομάδες υποστήριξης για να συνδράμουν τους συγγενείς των θυμάτων και τους τραυματίες.

Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo. He estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 2, 2025

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από αρκετές ώρες μάχης με τις φλόγες, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της έκρηξης. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως πιθανή αιτία ήταν διαρροή αερίου ή συσσώρευση εύφλεκτων υλικών, ωστόσο δεν έχει αποκλειστεί κανένα σενάριο. Αρχικά υπήρχαν αναφορές ότι η έκρηξη προκλήθηκε από όχημα έξω από το κατάστημα, κάτι που ακόμη εξετάζεται. Μέχρι στιγμής, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας έχει αποκλειστεί.

Η περιοχή γύρω από το σημείο παραμένει αποκλεισμένη, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφύγουν την πρόσβαση, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία της τραγωδίας που βύθισε τη Σονόρα στο πένθος.

Με πληροφορίες από Reuters, AFP, La Jordana, El Universal.