Μεξικό: Τουλάχιστον 23 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από έκρηξη και φωτιά σε κατάστημα

Enikos Newsroom

διεθνή

Μεξικό, έκρηξη

Σοκ έχει προκαλέσει στο Μεξικό η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (1/11) σε κατάστημα στην πόλη Ερμοσίγιο, στη βορειοδυτική πολιτεία Σονόρα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 23 άνθρωποι και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι.

Η έκρηξη συνέβη λίγο μετά τις 3:00 το μεσημέρι, την ώρα που το κατάστημα ήταν γεμάτο πελάτες που έκαναν τα ψώνια τους, εκμεταλλευόμενοι την ημέρα πληρωμής των μισθών, λίγο πριν από τους εορτασμούς για την Ημέρα των Νεκρών. Η ισχυρή ανάφλεξη προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα, παγιδεύοντας αρκετά άτομα στο εσωτερικό του κτηρίου.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και ανήλικοι, ενώ δεκάδες άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα ή αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα από τον καπνό. Όλοι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής, όπου τους παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Ο κυβερνήτης της Σονόρα, Αλφόνσο Ντουράσο, επιβεβαίωσε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος ότι οι νεκροί έχουν φτάσει τους 23 και οι τραυματίες τους 11, τονίζοντας πως ορισμένα από τα θύματα είναι παιδιά. «Δυστυχώς, ορισμένα από τα θύματα ήταν ανήλικοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Την ίδια στιγμή, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, εξέφρασε τη θλίψη της για το τραγικό περιστατικό. «Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους όσων έχασαν τη ζωή τους», έγραψε, ανακοινώνοντας πως έδωσε εντολή στον υπουργό Εσωτερικών να στείλει ομάδες υποστήριξης για να συνδράμουν τους συγγενείς των θυμάτων και τους τραυματίες.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από αρκετές ώρες μάχης με τις φλόγες, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της έκρηξης. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως πιθανή αιτία ήταν διαρροή αερίου ή συσσώρευση εύφλεκτων υλικών, ωστόσο δεν έχει αποκλειστεί κανένα σενάριο. Αρχικά υπήρχαν αναφορές ότι η έκρηξη προκλήθηκε από όχημα έξω από το κατάστημα, κάτι που ακόμη εξετάζεται. Μέχρι στιγμής, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας έχει αποκλειστεί.

Η περιοχή γύρω από το σημείο παραμένει αποκλεισμένη, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφύγουν την πρόσβαση, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία της τραγωδίας που βύθισε τη Σονόρα στο πένθος.

Με πληροφορίες από Reuters, AFP, La Jordana, El Universal.

06:47 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

06:39 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

06:23 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

05:00 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

