Επική πρόκριση για την ΑΕΚ στους «16» του UEFA Futsal Champions League

Η ανδρική ομάδα Futsal της ΑΕΚ έγραψε ιστορία στην Κατάνια, καθώς με μια εντυπωσιακή εμφάνιση συνέτριψε με 9-2 τη Βέλιμντορφ, πρωταθλήτρια Γερμανίας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Main Round του UEFA Futsal Champions League. Η νίκη αυτή, σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα της αναμέτρησης ανάμεσα στην Κατάνια και την ΑΚΑΑ, χάρισε στην Ένωση την παρθενική της πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης — μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του ελληνικού futsal.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τον όμιλο αήττητη, επιβεβαιώνοντας πως η πορεία της μόνο τυχαία δεν ήταν. Μετά τις τρεις μεγάλες νίκες στον προκριματικό γύρο του Αυγούστου, ταξίδεψε στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει τρεις κορυφαίες ομάδες: την ΑΚΑΑ (πρωταθλήτρια Φινλανδίας), την Κατάνια (πρωταθλήτρια Ιταλίας) και τη Βέλιμντορφ (πρωταθλήτρια Γερμανίας). Οι «κιτρινόμαυροι» κατέγραψαν δύο νίκες απέναντι σε ΑΚΑΑ και Βέλιμντορφ και μία ισοπαλία 3-3 με τη δυνατή Κατάνια, δείχνοντας πως ανήκουν πλέον στην ελίτ της Ευρώπης.

Η πρωταθλήτρια και υπερκυπελλούχος Ελλάδας δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης στους Γερμανούς. Με τη δεύτερη νίκη της στον όμιλο, η ΑΕΚ έφτασε τους 7 βαθμούς και ισοβάθμησε με τους Ιταλούς σε όλα — ίδια γκολ υπέρ, ίδια γκολ κατά (18-7 συνολικά). Η πρόκριση κρίθηκε τελικά στη διαφορά των καρτών, όπου η ελληνική ομάδα είχε δεχθεί λιγότερες, πανηγυρίζοντας μια πρόκριση που θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία του συλλόγου.

Στο παιχνίδι με τη Βέλιμντορφ, η ομάδα του Άγγελου Εμμανουηλίδη μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Ο Φελιπίνιο σκόραρε δύο φορές, ενώ ο Αδαμόπουλος πέτυχε ένα ακόμη γκολ, διαμορφώνοντας γρήγορα το 3-0. Οι Γερμανοί μείωσαν προσωρινά σε 3-1, όμως ο Νενέ, μετά από ασίστ του Βιτίνιο, έκανε το 4-1, πριν το ημίχρονο ολοκληρωθεί με σκορ 4-2.

Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΚ έδειξε πως δεν είχε καμία διάθεση να φρενάρει. Ο Λίμα στο 22’ έκανε το 5-2, ο Ντάτης πέτυχε δύο διαδοχικά γκολ ανεβάζοντας το σκορ στο 7-2, ενώ ο Κοκκινίδης στο 35’ σημείωσε το 8-2. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Φελιπίνιο, με ένα απίστευτο γκολ στην εκπνοή, διαμορφώνοντας το τελικό 9-2, που σφράγισε μια ανεπανάληπτη βραδιά για το ελληνικό futsal.

Σκόρερς: Φελιπίνιο (3), Αδαμόπουλος, Νενέ, Ντάτης (2), Λίμα, Κοκκινίδης.

ΑΕΚ (Άγγελος Εμμανουηλίδης): Mιχαλίτσης, Βιτίνιο, Φελιπίνιο, Νενέ, Λίμα, Αρώνης, Πρωτονοτάριος, Ταρνανίδης, Ντάτης, Γούσης, Αδαμόπουλος, Τριαντάφυλλος, Αναστασόπουλος.

ΒΕΛΙΜΝΤΟΡΦ (Βόκαν Βουκμίροβιτς): Πόνικ, Αρσόβσκι, Ντερβισάι, Τζίντιτς, Ντόρφσμιντ, Βέχαμπ, Κένεντι Ριμπέιρο, Ζόβκο, Φέιστε, Λιούμπιτς, Ρετζέπι, Γκρούνμπεργκ.

Λίγα λεπτά μετά την επισφράγιση της πρόκρισης, ο προπονητής της ΑΕΚ, Άγγελος Εμμανουηλίδης, εμφανώς συγκινημένος μίλησε στο aek.gr και τόνισε: «Η ομάδα έχει δείξει πλέον ότι έχει ανέβει επίπεδο! Η ΑΕΚ ανήκει στα μεγάλα ευρωπαϊκά σαλόνια. Επίσημα! Είμαστε στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης! Το ευρωπαϊκό όνειρο συνεχίζεται. Είναι απίστευτα τα συναισθήματα. Σήμερα και αύριο χαιρόμαστε, αυτή την μαγική πρόκριση και από την ερχόμενη εβδομάδα συγκεντρωνόμαστε στους εγχώριους στόχους μας. Περιμένουμε στις 06/11 την κλήρωση, όπου θα μάθουμε τον αντίπαλό μας σε διπλά παιχνίδια για την πρόκληση της πρόκρισης στους «8». Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας σε κάθε παιχνίδι, ώστε να δώσει κι άλλη ώθηση σε αυτή την ομάδα. Ευχαριστούμε αυτούς που μας πιστεύουν, μας στηρίζουν και είναι δίπλα μας».