Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές σε τάκερ και στο ρωσικό λιμάνι της Τουάψε

Επίθεση με drone πραγματοποίησαν οι ουκρανικές δυνάμεις στο ρωσικό λιμάνι της Τουάψε στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές τόσο στις λιμενικές εγκαταστάσεις όσο και σε τάνκερ που βρισκόταν αγκυροβολημένο εκεί, σύμφωνα με τις αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ.

Η διοίκηση της περιοχής ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram πως «στο λιμάνι του Τουάψε, θραύσματα UAV έπεσαν πάνω σε ένα τάνκερ, προκαλώντας ζημιές στο κατάστρωμα». Όπως σημείωσαν οι ρωσικές αρχές, ξέσπασε φωτιά στο πλοίο, το πλήρωμα το εκκένωσε άμεσα, ενώ στη συνέχεια η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε τμήμα των υποδομών του λιμανιού. Δεν έχουν αναφερθεί νεκροί ή τραυματίες.

A better view on the burning oil terminal in the Russian port of Tuapse that was hit by the Ukrainians tonight. https://t.co/A7QklnAI0D pic.twitter.com/GSFyjIk92r — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) November 1, 2025

Παρότι οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις που επλήγησαν, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι συντρίμμια του drone προκάλεσαν ζημιές και σε πολυκατοικία στο κοντινό χωριό Σοσνόβι, χωρίς επίσης να υπάρξουν τραυματισμοί. Μικρές υλικές ζημιές καταγράφηκαν και στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Russian Telegram channels report a fire after an attack on Russian Tuapse. There are reports that a Rosneft offshore oil terminal might have been hit. The deep-water berth might have been hit. It was put into operation in 2013 and has the capacity to handle up to ~7 million… pic.twitter.com/hzwkLhFaGI — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 2, 2025

Το λιμάνι της Τουάψε θεωρείται κομβικό σημείο για τις ενεργειακές εξαγωγές της Ρωσίας, καθώς φιλοξενεί τον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Μαύρης Θάλασσας και το διυλιστήριο της Rosneft, τα οποία έχουν δεχθεί πολλαπλές επιθέσεις από ουκρανικά drones μέσα στο 2025. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί κρίσιμο δίαυλο για τη μεταφορά ρωσικού αργού και διυλισμένων προϊόντων στις διεθνείς αγορές, γεγονός που σημαίνει πως κάθε πλήγμα μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στις εξαγωγές.

❗️🇺🇦⚔️🇷🇺 – Tuapse Deepwater Pier Ablaze After Drone Attack On the night of November 2, residents of Russia’s Krasnodar Krai reported multiple explosions. The regional operations headquarters later confirmed a drone strike, noting damage to port infrastructure followed by a fire.… pic.twitter.com/Yt3IysjmlX — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 2, 2025

Το Κίεβο, τους τελευταίους μήνες, έχει εντείνει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, αποθήκες καυσίμων και αγωγούς, επιδιώκοντας να περιορίσει τα αποθέματα καυσίμων της Μόσχας, να δυσκολέψει τον ανεφοδιασμό του ρωσικού στρατού και να αυξήσει το κόστος του πολέμου. Η ουκρανική πλευρά υποστηρίζει πως η εκστρατεία αυτή αποτελεί απάντηση στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις εναντίον του ενεργειακού δικτύου της Ουκρανίας.

🚨BREAKING: Ukraine launches strike on oil depot in Tuapse, Russia; Russian air defenses visible in the night sky. pic.twitter.com/7ahC1Uzq8M — World Source News (@Worldsource24) November 2, 2025

Πηγή: Reuters