Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές σε τάκερ και στο ρωσικό λιμάνι της Τουάψε

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές σε τάκερ και στο ρωσικό λιμάνι της Τουάψε

Επίθεση με drone πραγματοποίησαν οι ουκρανικές δυνάμεις στο ρωσικό λιμάνι της Τουάψε στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές τόσο στις λιμενικές εγκαταστάσεις όσο και σε τάνκερ που βρισκόταν αγκυροβολημένο εκεί, σύμφωνα με τις αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ.

Η διοίκηση της περιοχής ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram πως «στο λιμάνι του Τουάψε, θραύσματα UAV έπεσαν πάνω σε ένα τάνκερ, προκαλώντας ζημιές στο κατάστρωμα». Όπως σημείωσαν οι ρωσικές αρχές, ξέσπασε φωτιά στο πλοίο, το πλήρωμα το εκκένωσε άμεσα, ενώ στη συνέχεια η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε τμήμα των υποδομών του λιμανιού. Δεν έχουν αναφερθεί νεκροί ή τραυματίες.

Παρότι οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις που επλήγησαν, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι συντρίμμια του drone προκάλεσαν ζημιές και σε πολυκατοικία στο κοντινό χωριό Σοσνόβι, χωρίς επίσης να υπάρξουν τραυματισμοί. Μικρές υλικές ζημιές καταγράφηκαν και στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Το λιμάνι της Τουάψε θεωρείται κομβικό σημείο για τις ενεργειακές εξαγωγές της Ρωσίας, καθώς φιλοξενεί τον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Μαύρης Θάλασσας και το διυλιστήριο της Rosneft, τα οποία έχουν δεχθεί πολλαπλές επιθέσεις από ουκρανικά drones μέσα στο 2025. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί κρίσιμο δίαυλο για τη μεταφορά ρωσικού αργού και διυλισμένων προϊόντων στις διεθνείς αγορές, γεγονός που σημαίνει πως κάθε πλήγμα μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στις εξαγωγές.

Το Κίεβο, τους τελευταίους μήνες, έχει εντείνει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, αποθήκες καυσίμων και αγωγούς, επιδιώκοντας να περιορίσει τα αποθέματα καυσίμων της Μόσχας, να δυσκολέψει τον ανεφοδιασμό του ρωσικού στρατού και να αυξήσει το κόστος του πολέμου. Η ουκρανική πλευρά υποστηρίζει πως η εκστρατεία αυτή αποτελεί απάντηση στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις εναντίον του ενεργειακού δικτύου της Ουκρανίας.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Influencer που δεν χρησιμοποιεί προφυλακτικό προκαλεί θύελλα αντιδράσεων – Τι λέει για τη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά της

Μακιγιάζ: Πώς να κάνετε contouring στη μύτη σε 4 βήματα

ΕΚΤ: Στην τελική ευθεία το ψηφιακό ευρώ – Πιλοτικό πρόγραμμα από το 2027

Νέος ΚΟΚ: Πρόστιμα 2.000 ευρώ από Δευτέρα σε οδηγούς super cars για ταχύτητες άνω των 200 χλμ/ ώρα – Ποιοι θα λάβουν… ραβασ...

Πέντε ρυθμίσεις που πρέπει να αλλάξεις στο Android Auto για να μην κόβονται οι κλήσεις

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
05:00 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Λίβανος: Τέσσερις νεκροί εξαιτίας ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο (1/11) εξαιτίας ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στο...
04:50 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Μπαράκ Ομπάμα: Δριμύ «κατηγορώ» στον Ντόναλντ Τραμπ – Έκκληση στους Δημοκρατικούς να αντισταθούν στην «παράνομη και απερίσκεπτη» συμπεριφορά του προέδρου των ΗΠΑ

Ο Μπαράκ Ομπάμα επέστρεψε δυναμικά στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, στηρίζοντας τους Δημοκρατικούς...
04:35 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Δεν έχει πρόθεση να εμπλακεί σε συγκρούσεις στην Καραϊβική – Επιθυμεί η κατάσταση ΗΠΑ-Βενεζουέλας να παραμείνει ήρεμη

Η Ρωσία θέλει η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βενεζουέλα να παραμείνει υπό έλε...
04:20 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Ισραήλ: Εκδήλωση μνήμης για τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Γιτζάκ Ράμπιν

Τριάντα χρόνια μετά τη δολοφονία του Γιτζάκ Ράμπιν, περίπου 150.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς