Νίκος Δένδιας: Συναντήθηκε με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα σε εκδήλωση για την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών

Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Δένδιας: Συναντήθηκε με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα σε εκδήλωση για την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συμμετείχε χθες Σάββατο (1/11) σε εορταστική εκδήλωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρει ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης συνομίλησε «με την κυρία Kimberly Guilfoyle, η οποία αναλαμβάνει, επισήμως, τις επόμενες ημέρες τα καθήκοντά της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα».

Ο κ. Δένδιας συνοδεύει την ανάρτηση με μια φωτογραφία του ίδιου και της κυρίας Γκίλφοϊλ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Influencer που δεν χρησιμοποιεί προφυλακτικό προκαλεί θύελλα αντιδράσεων – Τι λέει για τη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά της

Μακιγιάζ: Πώς να κάνετε contouring στη μύτη σε 4 βήματα

ΕΚΤ: Στην τελική ευθεία το ψηφιακό ευρώ – Πιλοτικό πρόγραμμα από το 2027

Νέος ΚΟΚ: Πρόστιμα 2.000 ευρώ από Δευτέρα σε οδηγούς super cars για ταχύτητες άνω των 200 χλμ/ ώρα – Ποιοι θα λάβουν… ραβασ...

Πέντε ρυθμίσεις που πρέπει να αλλάξεις στο Android Auto για να μην κόβονται οι κλήσεις

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
01:55 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Νίκος Ανδρουλάκης: «Στις κάλπες ξεβολεύουμε την διαφθορά, την ατιμωρησία και την αλαζονεία της ΝΔ»

Σε μια ομιλία με έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά και σαφή διάθεση αντιπαράθεσης με την κυβέρνησ...
01:40 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Άδωνις Γεωργιάδης για τα ανακαινισμένα ΤΕΠ στη Λαμία: Δεν έγινα υπουργός για να είναι ευχαριστημένοι οι συνδικαλιστές της Αριστεράς, αλλά οι ασθενείς

Στο νοσοκομείο της Λαμίας βρέθηκε το Σάββατο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, όπου και συ...
22:39 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για ειρήνη και ευημερία στη Μέση Ανατολή

“Η Ελλάδα φιλοδοξεί να αποτελέσει γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της περιοχής του Κόλπου,...
19:47 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα – Εντυπωσίασε με κομψό μαύρο φόρεμα – ΦΩΤΟ

Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε το απόγευμα του Σαββάτου (1/11) η νέα πρέσβης τω...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς