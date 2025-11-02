Νίκος Δένδιας: Συναντήθηκε με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα σε εκδήλωση για την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συμμετείχε χθες Σάββατο (1/11) σε εορταστική εκδήλωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρει ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης συνομίλησε «με την κυρία Kimberly Guilfoyle, η οποία αναλαμβάνει, επισήμως, τις επόμενες ημέρες τα καθήκοντά της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα».

Ο κ. Δένδιας συνοδεύει την ανάρτηση με μια φωτογραφία του ίδιου και της κυρίας Γκίλφοϊλ.