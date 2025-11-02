Ντόναλντ Τραμπ: Μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ προς τους Ρεπουμπλικανούς: «Μην είστε αδύναμοι – Παλέψτε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε μήνυμα στους Ρεπουμπλικανούς για το shutdown, τονίζοντας: «Οι Δημοκρατικοί θα ΤΕΡΜΑΤΙΣΟΥΝ ΤΟ FILIBUSTER με την πρώτη ευκαιρία που θα έχουν. Θα “πακετάρουν” το Ανώτατο Δικαστήριο (θα αυξήσουν τον αριθμό των δικαστών), θα προσθέσουν δύο Πολιτείες και θα ενισχύσουν το Εκλεκτορικό Κολέγιο με τουλάχιστον οκτώ ψήφους. Οι δύο που είχαν αντιρρήσεις έχουν φύγει!».

Και συνέχισε με έντονο ύφος: «Μην είστε ΑΔΥΝΑΜΟΙ ΚΑΙ ΗΛΙΘΙΟΙ. ΠΑΛΕΨΤΕ, ΠΑΛΕΨΤΕ, ΠΑΛΕΨΤΕ! ΝΙΚΗΣΤΕ, ΝΙΚΗΣΤΕ, ΝΙΚΗΣΤΕ!

Θα τερματίσουμε αμέσως το εκβιαστικό κλείσιμο, θα περάσουμε ΟΛΕΣ τις προτάσεις μας και θα κάνουμε τη ζωή των Αμερικανών τόσο καλή, ώστε αυτοί οι ΤΡΕΛΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ πολιτικοί να μην έχουν ποτέ ξανά την ευκαιρία να ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!

Ρεπουμπλικανοί, θα μετανιώσετε τη μέρα που δεν ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ! ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΚΛΗΡΟΙ, ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΞΥΠΝΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΤΕ! Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από το κλείσιμο· είναι η επιβίωση της χώρας μας!», πρόσθεσε.