Μιλγουόκι Μπακς – Σακραμέντο Κινγκς 133-135: Ηττήθηκαν τα «ελάφια» με ωραίο, αλλά… μοιραίο Γιάννη Αντετοκούνμπο

Οι Σακραμέντο Κινγκς έκαναν την έκπληξη στο Μιλγουόκι, κερδίζοντας τους Μπακς με 135-133 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάλεψε μέχρι τέλους με 26 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ, όμως δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

Οι Μπακς γνώρισαν τη δεύτερη ήττα τους μετά τα έξι πρώτα ματς της σεζόν στο NBA. Παρότι μπήκαν εντυπωσιακά στο παιχνίδι, με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας και πλήρη έλεγχο του ρυθμού, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Οι Κινγκς αντέδρασαν, βρήκαν ρυθμό και τελικά πήραν ένα μεγάλο «διπλό» μέσα στο Fiserv Forum, ανατρέποντας διαφορά 15 πόντων.

Στο πρώτο δωδεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι έμοιαζαν ασταμάτητοι. Έβλεπαν το καλάθι σαν… βαρέλι και «πυροβολούσαν» από τα 7.25 μέτρα, φτάνοντας στο 47-36 με 9/11 δίποντα, 8/13 τρίποντα, 5/6 βολές και καμία λάθος πάσα. Ο Γιάννης δεν χρειάστηκε καν να σκοράρει πολύ, αφού όλη η ομάδα ήταν «ζεστή».

Όμως, στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, το σκηνικό άλλαξε. Οι Κινγκς, με πρωταγωνιστές τους ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν και Ζακ Λαβίν, άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά, μειώνοντας αρχικά σε 56-60 και ισοφαρίζοντας λίγο πριν το ημίχρονο σε 70-70. Το πρώτο μέρος έκλεισε με το Μιλγουόκι μπροστά 71-70, ενώ ο Γιάννης είχε 10 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όταν οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν ένα επιμέρους 13-0, μετατρέποντας το 83-81 σε 83-94. Οι Μπακς έχασαν την ενέργεια και την ευστοχία τους, ενώ οι Κινγκς έδειξαν χαρακτήρα και καθαρό μυαλό. Η τρίτη περίοδος έκλεισε με 102-108 υπέρ των Καλιφορνέζων.

Στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, ο Κάιλ Κούζμα προσπάθησε να κρατήσει τους Μπακς «ζωντανούς», σκοράροντας τους 16 πρώτους πόντους της ομάδας του στην περίοδο. Ο Γιάννης, παίρνοντας ξανά πρωτοβουλίες, έφερε το σκορ στο 129-127 και λίγο αργότερα στο 132-133, δίνοντας ελπίδες για ανατροπή. Ωστόσο, στα 19 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, ο Έλληνας σούπερ σταρ έκανε μια λάθος πάσα, την οποία εκμεταλλεύτηκε ο Ντένις Σρούντερ σκοράροντας 2/2 βολές για το 135-132. Το Μιλγουόκι είχε την τελευταία επίθεση, όμως το τρίποντο του Γκριν δεν βρήκε στόχο και έτσι η νίκη κατέληξε στους Κινγκς.

Για το Σακραμέντο, τέσσερις παίκτες σημείωσαν πάνω από 20 πόντους: ο Ζακ Λαβίν (31), ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν (29), ο Ντένις Σρούντερ (24 πόντοι, 7 ασίστ) και ο Ντομάντας Σαμπόνις (24 πόντοι, 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ).

Τα δωδεκάλεπτα: 47-36, 71-70, 102-108, 133-135