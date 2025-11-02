Μιλγουόκι Μπακς – Σακραμέντο Κινγκς 133-135: Ηττήθηκαν τα «ελάφια» με ωραίο, αλλά… μοιραίο Γιάννη Αντετοκούνμπο

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Σακραμέντο Κινγκς - Γιάννης Αντετοκούνμπο

Οι Σακραμέντο Κινγκς έκαναν την έκπληξη στο Μιλγουόκι, κερδίζοντας τους Μπακς με 135-133 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάλεψε μέχρι τέλους με 26 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ, όμως δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

Οι Μπακς γνώρισαν τη δεύτερη ήττα τους μετά τα έξι πρώτα ματς της σεζόν στο NBA. Παρότι μπήκαν εντυπωσιακά στο παιχνίδι, με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας και πλήρη έλεγχο του ρυθμού, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Οι Κινγκς αντέδρασαν, βρήκαν ρυθμό και τελικά πήραν ένα μεγάλο «διπλό» μέσα στο Fiserv Forum, ανατρέποντας διαφορά 15 πόντων.

Στο πρώτο δωδεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι έμοιαζαν ασταμάτητοι. Έβλεπαν το καλάθι σαν… βαρέλι και «πυροβολούσαν» από τα 7.25 μέτρα, φτάνοντας στο 47-36 με 9/11 δίποντα, 8/13 τρίποντα, 5/6 βολές και καμία λάθος πάσα. Ο Γιάννης δεν χρειάστηκε καν να σκοράρει πολύ, αφού όλη η ομάδα ήταν «ζεστή».

Όμως, στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, το σκηνικό άλλαξε. Οι Κινγκς, με πρωταγωνιστές τους ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν και Ζακ Λαβίν, άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά, μειώνοντας αρχικά σε 56-60 και ισοφαρίζοντας λίγο πριν το ημίχρονο σε 70-70. Το πρώτο μέρος έκλεισε με το Μιλγουόκι μπροστά 71-70, ενώ ο Γιάννης είχε 10 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όταν οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν ένα επιμέρους 13-0, μετατρέποντας το 83-81 σε 83-94. Οι Μπακς έχασαν την ενέργεια και την ευστοχία τους, ενώ οι Κινγκς έδειξαν χαρακτήρα και καθαρό μυαλό. Η τρίτη περίοδος έκλεισε με 102-108 υπέρ των Καλιφορνέζων.

Στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, ο Κάιλ Κούζμα προσπάθησε να κρατήσει τους Μπακς «ζωντανούς», σκοράροντας τους 16 πρώτους πόντους της ομάδας του στην περίοδο. Ο Γιάννης, παίρνοντας ξανά πρωτοβουλίες, έφερε το σκορ στο 129-127 και λίγο αργότερα στο 132-133, δίνοντας ελπίδες για ανατροπή. Ωστόσο, στα 19 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, ο Έλληνας σούπερ σταρ έκανε μια λάθος πάσα, την οποία εκμεταλλεύτηκε ο Ντένις Σρούντερ σκοράροντας 2/2 βολές για το 135-132. Το Μιλγουόκι είχε την τελευταία επίθεση, όμως το τρίποντο του Γκριν δεν βρήκε στόχο και έτσι η νίκη κατέληξε στους Κινγκς.

Για το Σακραμέντο, τέσσερις παίκτες σημείωσαν πάνω από 20 πόντους: ο Ζακ Λαβίν (31), ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν (29), ο Ντένις Σρούντερ (24 πόντοι, 7 ασίστ) και ο Ντομάντας Σαμπόνις (24 πόντοι, 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ).

Τα δωδεκάλεπτα: 47-36, 71-70, 102-108, 133-135

Milwaukee Bucks MIN PTS OREB DREB REB
#34 Giannis Antetokounmpo 32 26 4 7 11
#3 Myles Turner 24 9 2 1 3
#5 Gary Trent Jr. 32 17 0 0 0
#20 AJ Green 30 17 0 4 4
#13 Ryan Rollins 36 16 0 4 4
#12 Taurean Prince 13 3 0 3 3
#9 Bobby Portis 23 16 1 5 6
#18 Kyle Kuzma 22 22 0 1 1
#00 Jericho Sims 0 0 0 0
#17 Amir Coffey 15 4 2 1 3
#50 Cole Anthony 13 3 0 2 2
#43 Thanasis Antetokounmpo
#11 Gary Harris
#44 Andre Jackson Jr.
TEAM TOTALS 133 9 28 37

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Influencer που δεν χρησιμοποιεί προφυλακτικό προκαλεί θύελλα αντιδράσεων – Τι λέει για τη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά της

Μακιγιάζ: Πώς να κάνετε contouring στη μύτη σε 4 βήματα

ΕΚΤ: Στην τελική ευθεία το ψηφιακό ευρώ – Πιλοτικό πρόγραμμα από το 2027

Νέος ΚΟΚ: Πρόστιμα 2.000 ευρώ από Δευτέρα σε οδηγούς super cars για ταχύτητες άνω των 200 χλμ/ ώρα – Ποιοι θα λάβουν… ραβασ...

Πέντε ρυθμίσεις που πρέπει να αλλάξεις στο Android Auto για να μην κόβονται οι κλήσεις

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
22:53 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Αγχώθηκαν αλλά πάτησαν κορυφή οι Ερυθρόλευκοι με Ποντένσε και Ταρέμι

Σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 του Άρη στ...
20:42 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Βόλος – Παναθηναϊκός 1-0: Απότομη… προσγείωση για τους Πράσινους – Πρώτη ήττα με τον Μπενίτεθ στον πάγκο

Το «Πανθεσσαλικό Στάδιο» αποδεικνύεται σε… κρανίου τόπο φέτος για τον Παναθηναϊκό, καθώς...
10:15 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

NBA: Η πιο καλή αρχή των Μπουλς από το ’96-’97 – Οι Σέλτικς τερμάτισαν το αήττητο ξεκίνημα των Σίξερς

Ο Τζέιλεν Μπράουν σημείωσε 32 πόντους καθώς οι Σέλτικς νίκησαν την Φιλαδέλφεια με 109-108, δίν...
09:56 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Super League: Με Άρη στο Φάληρο ο Ολυμπιακός, στο Πανθεσσαλικό με Βόλο ο Παναθηναϊκός

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άρη στο Φάληρο δεσπόζει στο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής τ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς