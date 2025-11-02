Μαρίνα Καλογήρου: «Όταν είμαι μόνη μου νιώθω μεγάλη πληρότητα – Ζω και κάνω αυτό ακριβώς αυτό που θέλω»

Enikos Newsroom

lifestyle

ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Για τη μοναχικότητά της, την οποία απολαμβάνει αλλά και τον οργανισμό που έχει αρχίσει να δημιουργεί για την υποστήριξη κακοποιημένων ατόμων μίλησε η Μαρίνα Καλογήρου στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» το πρωί του Σαββάτου, 1 Νοεμβρίου.

«Η ζωή μου είναι γενικά πολύ μοναχική. Μου αρέσει πολύ να είμαι μόνη μου. Οπότε στα μοναστήρια βρίσκω τον εαυτό μου. Δεν είναι μια παράξενη εμπειρία για μένα, είναι πολύ συμβατό με αυτά που αισθάνομαι και αυτά που θέλω να κάνω και να είμαι. Για μένα είναι τρόπος ζωής. Όταν είμαι μόνη μου νιώθω μεγάλη πληρότητα. Νιώθω όμορφα πολύ. Αν υπάρξει μια σχέση στην οποία να ζω την ίδια πληρότητα, εννοείται να έρθει, γιατί όχι; Μέχρι στιγμής δε μου έχει συμβεί» είπε η Μαρίνα Καλογήρου.

«Από τότε που μίλησα για την κακοποίηση μου δέχτηκα μηνύματα από πολύ κόσμο – Τώρα σχηματίζεται μια οργάνωση γι’ αυτό»

«Από τότε που μίλησα για την προσωπική μου κακοποίηση δέχτηκα μηνύματα από πάρα πολύ κόσμο, από χιλιάδες ανθρώπους. Και αυτό δυστυχώς είναι πολύ άσχημο. Οπωσδήποτε χρειάζονται να λέγονται κάποια πράγματα για να παίρνουν δύναμη και άλλοι άνθρωποι. Αυτό το ένιωσα και από τον κόσμο. Τώρα σχηματίζεται μια οργάνωση γι’ αυτό. Δουλεύουμε πολλοί άνθρωποι με πολλή αγάπη γι’ αυτό. Είναι αυτό που κάνω στη ζωή μου αυτό το διάστημα, με πολλή χαρά. Είμαστε τρεις οι επικεφαλείς. Θα έχει τη νομική ομάδα, η ομάδα για τους ενηλίκους, η ομάδα για τα παιδιά, η ομάδα εκπαίδευσης για τα σχολεία, η ομάδα έρευνα».

«Μετά από όσα συνέβησαν σε μένα, βγήκε μια πολύ μεγάλη δύναμη επιβίωσης από μέσα μου. Πίστεψα πολύ στη ζωή ώστε να επιβιώσω, να εμπιστευτώ και να ζήσω όμορφα έτσι όπως ήθελα. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με το ότι προτιμώ να είμαι μόνη μου από τη συντροφικότητα. Μπορεί να έχει να κάνει και με αυτό. Όταν είμαι μόνη μου, νιώθω ότι ζω ακριβώς έτσι όπως θέλω, και κάνω ακριβώς αυτό που θέλω. Δεν είναι απαραίτητο ότι θέλω να είμαι μόνη μου, αλλά βλέπω ότι έτσι λειτουργεί στη ζωή μου καλύτερα» ανέφερε η Μαρίνα Καλογήρου.

«Περνάω μια φάση που νιώθω λίγο σαν μοναχή μέσα στον κόσμο»

Η Μαρίνα Καλογήρου αποκάλυψε ότι έχει περάσει από το μυαλό της να ζήσει την υπόλοιπη ζωή της σε μοναστήρι. «Έχω δει πολλές φορές τον εαυτό μου να ζει σε μοναστήρι. Τώρα περνάω μια φάση που νιώθω λίγο σαν μοναχή μέσα στον κόσμο. Πηγαίνω στην εκκλησία κάθε μέρα, μπορεί και πρωί και βράδυ. Προσεύχομαι πάρα πολύ. Με έναν τρόπο ζω σαν μοναχή μέσα στον κόσμο» είπε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Influencer που δεν χρησιμοποιεί προφυλακτικό προκαλεί θύελλα αντιδράσεων – Τι λέει για τη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά της

Μακιγιάζ: Πώς να κάνετε contouring στη μύτη σε 4 βήματα

ΕΚΤ: Στην τελική ευθεία το ψηφιακό ευρώ – Πιλοτικό πρόγραμμα από το 2027

Νέος ΚΟΚ: Πρόστιμα 2.000 ευρώ από Δευτέρα σε οδηγούς super cars για ταχύτητες άνω των 200 χλμ/ ώρα – Ποιοι θα λάβουν… ραβασ...

Πέντε ρυθμίσεις που πρέπει να αλλάξεις στο Android Auto για να μην κόβονται οι κλήσεις

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
00:04 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Ιωάννα Τούνη: Πάντρεψε την Στέλλα Πάσσαρη – Το τρυφερό βίντεο στο TikTok – «Για πάντα σ’ αγαπώ»

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της έζησε η Ιωάννα Τούνη, καθώς έγινε κουμπάρα στο...
22:46 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Δώρα Παντέλη: «Μου είπαν “τώρα που έκανες παιδί θα σε βλέπουν πιο σοβαρά” – Αυτό είναι πολύ λάθος, για τον άνδρα δεν λένε τα ίδια»

Η αθλητική δημοσιογράφος Δώρα Παντέλη μίλησε στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Μαμάδες» για την πρόσφα...
22:10 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Αναστασία Παντούση: «Μπλοκάρω άτομα στα social media, όταν ξεπερνάνε τα όρια»

Η Αναστασία Παντούση βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» το Σάββατο 1 Νοεμβρί...
21:27 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Ιωάννα Παππά: «Όταν μεγαλώνουμε, γινόμαστε οι μαμάδες μας»

Μια σπάνια και εξομολόγηση έκανε η Ιωάννα Παππά για τη μητρότητα και τον τρόπο που μεγαλώνει τ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς