Μαρίνα Καλογήρου: «Όταν είμαι μόνη μου νιώθω μεγάλη πληρότητα – Ζω και κάνω αυτό ακριβώς αυτό που θέλω»

Για τη μοναχικότητά της, την οποία απολαμβάνει αλλά και τον οργανισμό που έχει αρχίσει να δημιουργεί για την υποστήριξη κακοποιημένων ατόμων μίλησε η Μαρίνα Καλογήρου στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» το πρωί του Σαββάτου, 1 Νοεμβρίου.

«Η ζωή μου είναι γενικά πολύ μοναχική. Μου αρέσει πολύ να είμαι μόνη μου. Οπότε στα μοναστήρια βρίσκω τον εαυτό μου. Δεν είναι μια παράξενη εμπειρία για μένα, είναι πολύ συμβατό με αυτά που αισθάνομαι και αυτά που θέλω να κάνω και να είμαι. Για μένα είναι τρόπος ζωής. Όταν είμαι μόνη μου νιώθω μεγάλη πληρότητα. Νιώθω όμορφα πολύ. Αν υπάρξει μια σχέση στην οποία να ζω την ίδια πληρότητα, εννοείται να έρθει, γιατί όχι; Μέχρι στιγμής δε μου έχει συμβεί» είπε η Μαρίνα Καλογήρου.

«Από τότε που μίλησα για την κακοποίηση μου δέχτηκα μηνύματα από πολύ κόσμο – Τώρα σχηματίζεται μια οργάνωση γι’ αυτό»

«Από τότε που μίλησα για την προσωπική μου κακοποίηση δέχτηκα μηνύματα από πάρα πολύ κόσμο, από χιλιάδες ανθρώπους. Και αυτό δυστυχώς είναι πολύ άσχημο. Οπωσδήποτε χρειάζονται να λέγονται κάποια πράγματα για να παίρνουν δύναμη και άλλοι άνθρωποι. Αυτό το ένιωσα και από τον κόσμο. Τώρα σχηματίζεται μια οργάνωση γι’ αυτό. Δουλεύουμε πολλοί άνθρωποι με πολλή αγάπη γι’ αυτό. Είναι αυτό που κάνω στη ζωή μου αυτό το διάστημα, με πολλή χαρά. Είμαστε τρεις οι επικεφαλείς. Θα έχει τη νομική ομάδα, η ομάδα για τους ενηλίκους, η ομάδα για τα παιδιά, η ομάδα εκπαίδευσης για τα σχολεία, η ομάδα έρευνα».

«Μετά από όσα συνέβησαν σε μένα, βγήκε μια πολύ μεγάλη δύναμη επιβίωσης από μέσα μου. Πίστεψα πολύ στη ζωή ώστε να επιβιώσω, να εμπιστευτώ και να ζήσω όμορφα έτσι όπως ήθελα. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με το ότι προτιμώ να είμαι μόνη μου από τη συντροφικότητα. Μπορεί να έχει να κάνει και με αυτό. Όταν είμαι μόνη μου, νιώθω ότι ζω ακριβώς έτσι όπως θέλω, και κάνω ακριβώς αυτό που θέλω. Δεν είναι απαραίτητο ότι θέλω να είμαι μόνη μου, αλλά βλέπω ότι έτσι λειτουργεί στη ζωή μου καλύτερα» ανέφερε η Μαρίνα Καλογήρου.

«Περνάω μια φάση που νιώθω λίγο σαν μοναχή μέσα στον κόσμο»

Η Μαρίνα Καλογήρου αποκάλυψε ότι έχει περάσει από το μυαλό της να ζήσει την υπόλοιπη ζωή της σε μοναστήρι. «Έχω δει πολλές φορές τον εαυτό μου να ζει σε μοναστήρι. Τώρα περνάω μια φάση που νιώθω λίγο σαν μοναχή μέσα στον κόσμο. Πηγαίνω στην εκκλησία κάθε μέρα, μπορεί και πρωί και βράδυ. Προσεύχομαι πάρα πολύ. Με έναν τρόπο ζω σαν μοναχή μέσα στον κόσμο» είπε.