Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια 4-0: Άνετη νίκη κόντρα στις «νυχτερίδες» με κορυφαίο τον Κιλιάν Εμπαπέ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Κίλιαν Εμπαπέ

Με φόρα από τη μεγάλη της νίκη στο clasico, η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε ακάθεκτη την πορεία της στη La Liga, συντρίβοντας τη Βαλένθια με 4-0 μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», για την 11η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν και πάλι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, καθώς πέτυχε δύο γκολ —το πρώτο στο 19ο λεπτό με πέναλτι και το δεύτερο στο 31′— επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την εξαιρετική του φόρμα. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 44′, ενώ ο Καρέρας ολοκλήρωσε τον… χορό των τερμάτων στο 82′, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι, με αυτή τη νίκη, έφτασε τους 30 βαθμούς και παραμένει σταθερά στην κορυφή της βαθμολογίας, δείχνοντας πως έχει μπει σε ρυθμό τίτλου. Από την άλλη, η Βαλένθια έμεινε στους 9 βαθμούς, παραμένοντας στις χαμηλές θέσεις του πίνακα και δείχνοντας αδυναμία να αντιδράσει απέναντι στη «Βασίλισσα».

Το ματς αποτέλεσε παράλληλα και μια ιδανική «πρόβα τζενεράλε» για τη Ρεάλ, που ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι του Champions League απέναντι στη Λίβερπουλ, το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης (4 Νοεμβρίου 2025) στο «Άνφιλντ».

Αποτελέσματα και σκόρερ της 11ης αγωνιστικής:

  • Χετάφε-Χιρόνα 2-1 (72′ Μαρτίν, 86′ Μαγιοράλ – 90’+4′ πέν. Στουάνι)
  • Βιγιαρεάλ-Ράγιο Βαγεκάνο 4-0 (22′ Μορένο, 56′ Μολέιρο, 58′ Κομεσάνα, 65′ Πέρεθ)
  • Ατλέτικο Μαδρίτης-Σεβίλη 3-0 (67′ πεν. Αλβαρεζ, 77′ Αλμάδα, 90′ Γκριεζμάν)
  • Σοσιεδάδ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2 (38′ Μέντες, 47′ Γκέδες, 90’+ Γκοροσατέγι-42′ Γκουρουθέτα, 79′ Ναβάρο)
  • Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 4-0 (19’πέν, 31′ Μπαπέ, 44′ Μπέλιγχαμ, 82′ Καρέρας)

02:20 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Μιλγουόκι Μπακς – Σακραμέντο Κινγκς 133-135: Ηττήθηκαν τα «ελάφια» με ωραίο, αλλά… μοιραίο Γιάννη Αντετοκούνμπο

Οι Σακραμέντο Κινγκς έκαναν την έκπληξη στο Μιλγουόκι, κερδίζοντας τους Μπακς με 135-133 σε έν...
22:53 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Αγχώθηκαν αλλά πάτησαν κορυφή οι Ερυθρόλευκοι με Ποντένσε και Ταρέμι

Σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 του Άρη στ...
20:42 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Βόλος – Παναθηναϊκός 1-0: Απότομη… προσγείωση για τους Πράσινους – Πρώτη ήττα με τον Μπενίτεθ στον πάγκο

Το «Πανθεσσαλικό Στάδιο» αποδεικνύεται σε… κρανίου τόπο φέτος για τον Παναθηναϊκό, καθώς...
10:15 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

NBA: Η πιο καλή αρχή των Μπουλς από το ’96-’97 – Οι Σέλτικς τερμάτισαν το αήττητο ξεκίνημα των Σίξερς

Ο Τζέιλεν Μπράουν σημείωσε 32 πόντους καθώς οι Σέλτικς νίκησαν την Φιλαδέλφεια με 109-108, δίν...
