Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια 4-0: Άνετη νίκη κόντρα στις «νυχτερίδες» με κορυφαίο τον Κιλιάν Εμπαπέ

Με φόρα από τη μεγάλη της νίκη στο clasico, η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε ακάθεκτη την πορεία της στη La Liga, συντρίβοντας τη Βαλένθια με 4-0 μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», για την 11η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν και πάλι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, καθώς πέτυχε δύο γκολ —το πρώτο στο 19ο λεπτό με πέναλτι και το δεύτερο στο 31′— επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την εξαιρετική του φόρμα. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 44′, ενώ ο Καρέρας ολοκλήρωσε τον… χορό των τερμάτων στο 82′, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι, με αυτή τη νίκη, έφτασε τους 30 βαθμούς και παραμένει σταθερά στην κορυφή της βαθμολογίας, δείχνοντας πως έχει μπει σε ρυθμό τίτλου. Από την άλλη, η Βαλένθια έμεινε στους 9 βαθμούς, παραμένοντας στις χαμηλές θέσεις του πίνακα και δείχνοντας αδυναμία να αντιδράσει απέναντι στη «Βασίλισσα».

Το ματς αποτέλεσε παράλληλα και μια ιδανική «πρόβα τζενεράλε» για τη Ρεάλ, που ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι του Champions League απέναντι στη Λίβερπουλ, το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης (4 Νοεμβρίου 2025) στο «Άνφιλντ».

Αποτελέσματα και σκόρερ της 11ης αγωνιστικής: