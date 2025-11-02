Άδωνις Γεωργιάδης για τα ανακαινισμένα ΤΕΠ στη Λαμία: Δεν έγινα υπουργός για να είναι ευχαριστημένοι οι συνδικαλιστές της Αριστεράς, αλλά οι ασθενείς

Στο νοσοκομείο της Λαμίας βρέθηκε το Σάββατο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, όπου και συνομίλησε με τους με ασθενείς και εργαζόμενους, οι οποίοι του εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο X, ο κ. Γεωργιάδης, «δεν έγινα υπουργός για να είναι ευχαριστημένοι οι συνδικαλιστές της Αριστεράς (που ούτως ή άλλως δεν θα είναι ευχαριστημένοι με τίποτε, καθώς η φυσική τους κατάσταση είναι η γκρίνια και η φασαρία) αλλά οι ασθενείς».

Ενώ μάλιστα υπενθύμισε ότι «πριν από μερικούς μήνες είχα επισκεφθεί το ΓΝ Λαμίας για να εγκαινιάσω το νέο πλήρως ανακαινισμένο ΤΈΠ. Ένα συγκλονιστικό έργο που κάναμε σε χρόνο ρεκόρ μέσω του ΤΑΑ. Ήταν η μέρα, που η γνωστή συμμορία της μιζέριας, έκανε τόσο μεγάλα επεισόδια ώστε στο τέλος επενέβη η ΕΛΑΣ».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο υπουργός Υγείας:

«Πριν από μερικούς μήνες, αν θυμάστε, είχα επισκεφθεί το ΓΝ Λαμίας για να εγκαινιάσω το νέο πλήρως ανακαινισμένο ΤΈΠ. Ένα συγκλονιστικό έργο που κάναμε σε χρόνο ρεκόρ μέσω του ΤΑΑ.

Ήταν η μέρα, που η γνωστή συμμορία της μιζέριας, έκανε τόσο μεγάλα επεισόδια ώστε στο τέλος επενέβη η ΕΛΑΣ. Ακούστε σήμερα τί μου έλεγαν για το ίδιο αυτό νέο ΤΕΠ, μερικοί από τους ασθενείς που σήμερα νοσηλεύονται εκεί (για λόγους προσωπικών δεδομένων και σεβασμού δεν παρουσιάζω τα πρόσωπα τους, αλλά μπορείτε καθαρά να ακούσετε πόσο ευχαριστημένοι είναι με το έργο μας).

Μα Υπουργός δεν έγινα για να είναι ευχαριστημένοι οι συνδικαλιστές της Αριστεράς (που ούτως ή άλλως δεν θα είναι ευχαριστημένοι με τίποτε, καθώς η φυσική τους κατάσταση είναι η γκρίνια και η φασαρία) αλλά οι ασθενείς. Και ναι αισθάνομαι υπέροχα με αυτά που άκουσα να λένε!»