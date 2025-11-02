Λίβανος: Τέσσερις νεκροί εξαιτίας ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής

Λίβανος: Τέσσερις νεκροί εξαιτίας ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο (1/11) εξαιτίας ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, ανακοίνωσε το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας, καθώς εντείνονται οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον προπυργίων της Χεζμπολάχ σχεδόν έναν χρόνο μετά τη συμφωνία εκεχειρίας.

Παρά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός, που τερμάτισε τον πόλεμο τον Νοέμβριο του 2024, ισραηλινά στρατεύματα παραμένουν σε πέντε τοποθεσίες στρατηγικής σημασίας στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, ενώ εξαπολύσουν συχνά επιδρομές που, όπως διαμηνύουν, έχουν στόχο θέσεις της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, «ισραηλινή αεροπορική επιδρομή» στην περιοχή Ναμπατία «σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε τρεις άλλους».

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά) έκανε λόγο για ισραηλινή επίθεση «με κατευθυνόμενο πύραυλο» εναντίον αυτοκινήτου.

Η Χεζμπολάχ βγήκε πολύ αποδυναμωμένη από τον πόλεμο και οι ΗΠΑ ασκούν έντονες πιέσεις στη Βηρυτό ώστε η οργάνωση να παραδώσει τα όπλα της στον στρατό του Λιβάνου, κάτι που αρνείται μέχρι τώρα να κάνει.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

04:50 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Μπαράκ Ομπάμα: Δριμύ «κατηγορώ» στον Ντόναλντ Τραμπ – Έκκληση στους Δημοκρατικούς να αντισταθούν στην «παράνομη και απερίσκεπτη» συμπεριφορά του προέδρου των ΗΠΑ

Ο Μπαράκ Ομπάμα επέστρεψε δυναμικά στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, στηρίζοντας τους Δημοκρατικούς...
04:35 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Δεν έχει πρόθεση να εμπλακεί σε συγκρούσεις στην Καραϊβική – Επιθυμεί η κατάσταση ΗΠΑ-Βενεζουέλας να παραμείνει ήρεμη

Η Ρωσία θέλει η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βενεζουέλα να παραμείνει υπό έλε...
04:20 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Ισραήλ: Εκδήλωση μνήμης για τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Γιτζάκ Ράμπιν

Τριάντα χρόνια μετά τη δολοφονία του Γιτζάκ Ράμπιν, περίπου 150.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθ...
03:50 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές σε τάκερ και στο ρωσικό λιμάνι της Τουάψε

Επίθεση με drone πραγματοποίησαν οι ουκρανικές δυνάμεις στο ρωσικό λιμάνι της Τουάψε στη Μαύρη...
