Δίκη για τα Τέμπη: «Μόνος σκοπός να συμβάλλουμε θετικά στη διαλεύκανση της υπόθεσης» – Η πρώτη τοποθέτηση του ελληνικού Δημοσίου μετά την εισαγγελική πρόταση

Το ελληνικό Δημόσιο προέβη στην πρώτη του τοποθέτηση στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών, μετά την εισαγγελική πρόταση, τονίζοντας ότι μοναδικός του σκοπός είναι η θετική συμβολή στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στρέφεται αποκλειστικά κατά τεσσάρων κατηγορουμένων, παρά τις αντιρρήσεις της εισαγγελίας και τη δυσαρέσκεια των συνηγόρων των συγγενών των θυμάτων.

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δίκη για τα Τέμπη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην πρώτη της τοποθέτηση επί της εισαγγελικής πρότασης, το ελληνικό Δημόσιο τόνισε μέσω της δικηγόρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους πως «ο μόνος σκοπός είναι να συμβάλλουμε θετικά στην διαλεύκανση της υπόθεσης».
  • Η εισαγγελέας πρότεινε να μη γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού Δημοσίου, ενώ και οι συνήγοροι συγγενών θυμάτων εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την παράσταση.
  • Το Δημόσιο δικαιολόγησε την επιλογή του να στραφεί κατά τεσσάρων κατηγορουμένων, καθώς τους θεωρεί τον «πυρήνα του συγκεκριμένου εγκλήματος», τονίζοντας ότι «δεν είναι κατηγορούμενο στη δίκη» και επιθυμεί την «αποκατάσταση της δικαιοσύνης».

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«Ο μόνος σκοπός είναι να συμβάλλουμε θετικά στη διαλεύκανση της υπόθεσης» τόνισε η δικηγόρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στην πρώτη τοποθέτηση του ελληνικού δημοσίου επί της εισαγγελικής πρότασης, στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

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Υπενθυμίζεται ότι χθες η εισαγγελέας πρότεινε να μη γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού Δημοσίου, που στρέφεται αποκλειστικά κατά των τριών σταθμαρχών απογευματινής-βραδινής βάρδιας και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος, ενώ και οι συνήγοροι συγγενών θυμάτων στις τοποθετήσεις τους, που ακολούθησαν την εισαγγελική πρόταση, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την παράσταση του ελληνικού Δημοσίου.

Η πρώτη τοποθέτηση του ελληνικού Δημοσίου

Σήμερα τοποθετήθηκε για πρώτη φορά μετά την εισαγγελική πρόταση το ελληνικό Δημόσιο, με την εκπρόσωπό του από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να επισημαίνει ότι η επιλογή να δηλώσουν την παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των τεσσάρων είναι επειδή για το Δημόσιο θεωρούνται ο «πυρήνας του συγκεκριμένου εγκλήματος», χωρίς αυτό να σημαίνει, όπως τόνισε, ότι αποφαίνονται για την ενοχή ή όχι των υπολοίπων κατηγορουμένων.

Δίκη για τα Τέμπη: Συνεχίζονται οι τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης

Η δικηγόρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σημείωσε, επιπλέον, πως «το Δημόσιο δεν είναι κατηγορούμενο στη δίκη» και θέλει να συμβάλλει στην «αποκατάσταση της δικαιοσύνης», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι τοποθετήσεις των συνηγόρων βρίσκονται σε εξέλιξη ύστερα από σύντομη διακοπή.

Δίκη για τα Τέμπη: Η εισαγγελική πρόταση για τις δηλώσεις παράστασης για υποστήριξη της κατηγορίας
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