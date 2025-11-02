Μπαράκ Ομπάμα: Δριμύ «κατηγορώ» στον Ντόναλντ Τραμπ – Έκκληση στους Δημοκρατικούς να αντισταθούν στην «παράνομη και απερίσκεπτη» συμπεριφορά του προέδρου των ΗΠΑ

Ο Μπαράκ Ομπάμα επέστρεψε δυναμικά στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, στηρίζοντας τους Δημοκρατικούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026. Από τη Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσεϊ, ο πρώην πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον για «χαοτικές πολιτικές» και προειδοποιώντας ότι η αμερικανική δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρούς κινδύνους.

Ο Ομπάμα κάλεσε τους πολίτες να απορρίψουν «όσους παραμένουν πιστοί σε έναν πρόεδρο με αυταρχικές τάσεις» και να «δώσουν ένα λαμπρό παράδειγμα για τη χώρα». Μιλώντας μπροστά σε ενθουσιώδες πλήθος στο Πανεπιστήμιο Old Dominion, στη Βιρτζίνια, τόνισε ότι «το διακύβευμα είναι σαφές» και πως «δεν χρειάζεται να κάνουμε εικασίες για τους κινδύνους που απειλούν τη δημοκρατία μας — είναι ήδη εδώ».

Ο 64χρονος πολιτικός, που εξακολουθεί να αποτελεί κεντρική φιγούρα στο Δημοκρατικό Κόμμα, στήριξε ανοιχτά την υποψήφια κυβερνήτη της Βιρτζίνια, Αμπιγκέιλ Σπάνμπεργκερ, και την υποψήφια του Νιου Τζέρσεϊ, Μίκι Σέριλ. Οι δύο αυτές πολιτείες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία των Δημοκρατικών. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Τραμπ πως, παρά τις υποσχέσεις του για οικονομική ανακούφιση, «η ζωή των πολιτών δεν έχει βελτιωθεί».

«Η οικονομία λειτουργεί καλύτερα για εσάς; Γιατί σίγουρα έχει βελτιωθεί για τον Τραμπ και την οικογένειά του», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας έντονα χειροκροτήματα. Ο Ομπάμα τόνισε πως «για τις καθημερινές οικογένειες, τα κόστη δεν έχουν μειωθεί, αλλά αυξήθηκαν εξαιτίας της χαοτικής πολιτικής δασμών». Παράλληλα, επέκρινε τις αποφάσεις του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να στηρίζει τον Τραμπ, «ακόμη κι όταν γνωρίζει ότι έχει ξεπεράσει κάθε όριο».

Ο πρώην πρόεδρος σχολίασε με σαρκασμό τον τρόπο που ο Τραμπ διαχειρίζεται τη διακυβέρνηση, λέγοντας πως «είναι δύσκολο να ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, αφού κάθε μέρα ο Λευκός Οίκος προσφέρει μια νέα δόση παρανομίας, απερισκεψίας και τρέλας». Παράλληλα, στηλίτευσε την επιλογή του να στείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς σε αμερικανικές πόλεις και κατηγόρησε μεγάλες επιχειρήσεις και πανεπιστήμια πως «υποκύπτουν» για να τον κατευνάσουν.

Στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ, ο Ομπάμα συνέχισε στο ίδιο πνεύμα, λέγοντας πως «είναι σαν κάθε μέρα να είναι Χαλογουίν, μόνο που είναι όλα φάρσες και καθόλου γλυκά». Από το ίδιο βήμα κάλεσε τους πολίτες να «οδηγήσουν την Αμερική σε μια καλύτερη κατεύθυνση», τονίζοντας ότι «οι εκλογές έχουν σημασία, και έχουν σημασία για όλους».

Ο Ομπάμα αυτοχαρακτηρίστηκε «άνθρωπος της ελπίδας και της αλλαγής», ωστόσο παραδέχτηκε ότι πλέον «υπάρχουν σοβαροί λόγοι ανησυχίας». Με σκωπτική διάθεση, αναφέρθηκε και σε αποφάσεις του Τραμπ που αφορούν την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου, λέγοντας: «Για να είμαστε δίκαιοι, έχει επικεντρωθεί σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η ασφαλτόστρωση του κήπου των ρόδων για να μην λερώνουν οι άνθρωποι τα παπούτσια τους και η κατασκευή μιας αίθουσας χορού αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων».

Τέλος, εξέφρασε την ανησυχία του για το Ανώτατο Δικαστήριο, λέγοντας ότι «δεν δείχνει καμία προθυμία να ελέγξει τις υπερβολές αυτής της κυβέρνησης». Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η Σπάνμπεργκερ διατηρεί σαφές προβάδισμα έναντι της Ρεπουμπλικανής αντιπάλου της, ενώ η Σέριλ προηγείται επίσης στη μάχη για την πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ.